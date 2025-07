Buscan intensamente a una adolescente que desapareció hace días en CABA

La adolescente tiene 17 años y está desaparecida desde el sábado (Foto: GCBA)

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires activaron un protocolo de búsqueda ante la desaparición de una adolescente, de la cual nada se sabe dese el pasado 28 de junio.

Se trata de Agostina Endler Lago, una joven de 17 años que fue vista por última el sábado pasado. Desde ese día, no se han recibido noticias sobre su paradero.

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió una alerta oficial y solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan localizar a la adolescente. A su vez, difundieron su imagen en el sitio web del Gobierno porteño en donde se detallan las características físicas de la joven.

Lago mide 1,50 metros, tiene ojos celestes, cabello castaño largo y tez blanca. Al momento de su desaparición vestía un buzo negro con capucha y pantalón gris. El organismo solicitó a la población que cualquier información relevante que coincida con la información suministrada, pueden comunicarse a la línea 102. Este servicio está disponible en forma gratuita durante las 24 horas, todos los días del año.

Si bien se supo que los familiares iniciaron una búsqueda, no ha trascendido detalles respecto a cuál fue el último lugar en donde estuvo la adolescente ni con quién.

La línea 102 está preparada para atender consultas de niñas, niños y adolescentes, pero también puede ser utilizada por cualquier persona de la comunidad para realizar consultas vinculadas a situaciones que involucren a menores de edad.

Pueden comunicarse madres, padres, abuelos, integrantes del grupo familiar, referentes y la ciudadanía en general. Además, está habilitada para personal de instituciones educativas o de salud, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes difundieron la foto y las características de la adolescente (Foto: GCBA)

Hace apenas un mes la organización Missing Children Argentina informó que recibe más de seis denuncias de niños, niñas y adolescentes desaparecidos por día en el país. El dato fue proporcionado por Ana Rosa Llobet, titular de la ONG, quien advirtió sobre la gravedad de la situación a pocos días de cumplirse un año de la desaparición de Loan Peña, un caso que llamó la atención pública junto al de Lian Gael Flores Soraire, ambos aún sin resolver.

Llobet explicó que las denuncias que maneja la organización representan solo una parte del total, ya que muchos reportes no llegan a su base. Actualmente, Missing Children mantiene activas 42 búsquedas de niños cuyo paradero se desconoce.

Ante este escenario, la presidenta de la ONG insistió en la importancia de actuar con rapidez ante la sospecha de extravío, dado que detrás de muchas desapariciones podría haber delitos graves como la trata de personas, aunque en la mayoría de los casos solo se manejan hipótesis ante la falta de datos concretos.

La labor de Missing Children se enfoca exclusivamente en la búsqueda, pero no investiga las razones que llevaron a la desaparición ni exige explicaciones a las familias una vez que los menores aparecen. “Muchas veces no sabemos qué les pasó, porque las familias a veces no cuentan y no tenemos derecho a exigir ningún tipo de explicación”, comentó en una entrevista radial.

Cómo actuar ante una desaparición

La denuncia debe realizarse de inmediato, sin necesidad de esperar 24 o 48 horas, en la comisaría, fiscalía o juzgado más cercano. Al denunciar, hay que solicitar siempre una copia del documento y recordar que la autoridad está obligada a tomar la denuncia en el momento. Si se niegan, se puede llamar gratis al 134 o al 102, en el caso del GCBA, para dar aviso.

Cualquier persona puede iniciar la denuncia, incluso si no tiene vínculo directo con la persona desaparecida, y puede hacerse en la jurisdicción donde ocurrió el hecho o donde resida el denunciante. Es clave presentar datos personales básicos del desaparecido, como nombre, apellido, edad, DNI, domicilio, teléfono y la fotografía más reciente, junto con toda la información relevante y teléfonos de contacto.

Si no se cuenta con los datos necesarios, lo recomendable es contactarse con el entorno más cercano de la persona para obtenerlos.