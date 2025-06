Un auto chocó contra un gabinete de electricidad y dejó a toda una cuadra sin luz en el barrio de Flores

Choque en Flores

Un automóvil chocó esta madrugada un gabinete de luz en el barrio porteño de Flores, lo que provocó un corte total de electricidad en toda una cuadra.

El hecho ocurrió poco antes de las 6 de la mañana sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 2400, entre Rivera Indarte y Pedernera, cuando un automóvil Volkswagen Gol Power iba a gran velocidad, se subió a la vereda e impactó contra un gabinete de distribución eléctrica, una motocicleta y un montículo de tierra, ladrillos y escombros.

“El conductor del vehículo, un hombre mayor de edad y único ocupante, quedó atrapado en el interior del rodado, aunque se encontraba consciente”, revelaron fuentes policiales del caso a Infobae. Luego de asegurar la zona, el herido fue trasladado en ambulancia del SAME al Hospital Piñero, con diagnóstico de politraumatismo.

Choque en Flores y vecinos sin luz

Como consecuencia del choque, que destruyó gabinete, toda la cuadra sufrió un corte de suministro de luz, motivo por el cual se solicitó la presencia de personal de Edesur. Además quedaron evidencias del suceso, como marcas de ruedas en las baldosas de la vereda y raspones en paredes, rejas dobladas de una ventana y fragmentos de vidrios esparcidos.

“Me desperté y escuché terrible ruido. Siempre vienen por Alberdi y no hay control, es un descontrol”, señaló una vecina en declaraciones al canal LN+. En el móvil, relató que se había despertado en la madrugada para darle de comer a su gato y, luego de acostarse, escuchó el fuerte ruido del impacto del vehículo.

Otro vecino también dio su testimonio. En TN, declaró: “Yo no escuché nada, pero cuando me levanté a las 6 de la mañana no tenía luz”. Y aseguró: “Estaban haciendo un arreglo y tiraron el montículo para acá, menos mal que estaba, porque si no quién sabe qué desastre más pasaba”.

El vehículo, estrellado sobre un montículo de una obra en construcción.

“Finalizadas las tareas de rescate, se estableció un perímetro de seguridad y quedó en el lugar personal policial, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes y del arribo del personal de la empresa eléctrica”, concluyeron fuentes a este medio.

Choque y heridos en Mataderos

En las primeras horas del día también hubo otro choque en el barrio porteño de Mataderos, específicamente en la avenida General Paz y Emilio Castro. Allí, Bomberos de la Ciudad se acercaron por una colisión entre un Peugeot 206 y un VW Vento.

El gabinete de luz, completamente destrozado.

Los efectivos policiales encontraron a tres víctimas en el lugar (dos hombres y una mujer), todos mayores de edad. Si bien todos descendieron ilesos y por sus propios medios de sus respectivos vehículos, fueron trasladados por el SAME hacia el Hospital Santojanni, diagnosticados con politraumatismos.

En la madrugada del viernes, en tanto, dos autos chocaron en Caballito y uno terminó completamente volcado. Uno de los conductores resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Durand.

Choque General Paz y Emilio Castro

Además, el jueves pasado, un motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta, en la colectora de la avenida General Paz, mano hacia el Riachuelo. El siniestro ocurrió en el cruce con la avenida General Francisco Fernández de la Cruz, en el barrio porteño de Villa Riachuelo.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre, de 26 años, sufrió múltiples traumatismos y tuvo que ser derivado al Hospital Santojanni por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). En tanto, el conductor del furgón Mercedes Benz Sprinter, un hombre boliviano de 37 años, fue imputado por lesiones por la Unidad de Flagrancia Sur. Se dispuso la intervención de Viales.