1981, cuatro fanáticas y un ídolo: la historia detrás de la foto de Freddie Mercury en el hotel provincial de Mar del Plata

“Es la primera vez que veo esta foto. Soy la de buzo azul y flequillo. No tengo idea quiénes son las otras chicas”, dice Andrea (Foto/@ArianaAndenucci)

“¡Ahí está Freddie! ¡Ahí está Freddie!”. El grito se desparramó entre las adolescentes que merodeaban la entrada del casino del Hotel Provincial. Era jueves 5 de marzo de 1981. La noche anterior, Queen había dado un recital histórico en el estadio Mundialista de Mar del Plata ante más de 25 mil personas. Al día siguiente, la ciudad seguía revolucionada y ya se sabía que Freddie Mercury se estaba alojando en el icónico hotel, ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos al 2500.

En ese momento, Andrea Vorraso tenía 14 años y acababa de salir de su clase de gimnasia en el “Palacio de los deportes”, que quedaba justo al lado del casino del Provincial. Fanática de Queen desde que tiene uso de razón, había estado en el show cantando cada tema desde el campo. Por eso, cuando escuchó que Freddie estaba allí, no lo pensó demasiado: se metió en el lugar. “De repente, ahí estaba él, de lo más relajado, apoyado en la barra”, recuerda en diálogo con Infobae.

Casi 45 años después, aquella escena que guardaba en su memoria volvió del pasado a través de una imagen que se viralizó en la red social X (ex Twitter). “Yo nunca supe de la existencia de esa foto: es la primera vez que la veo”, le cuenta a este medio, con la emoción aún a flor de piel. En el retrato se la ve parada al lado del líder de Queen, en el casino del Provincial, lo que hoy es el salón Dauphine. “Soy la de buzo azul y flequillo. Es muy curioso, porque no tengo idea quiénes son las otras chicas”, explica.

Hoy Andrea es Perito Forense y trabaja en Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Además, es madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos. Sigue siendo fanática de Queen como en la adolescencia

Un regalo inesperado

Andrea Vorraso nació el 5 de abril de 1966 en Mar del Plata. Hija de Felisa González y de Rafael Raúl Vorraso es la tercera de cuatro hermanos. Cursó la secundaria en el colegio en la Escuela de Enseñanza Media N°2 (EDEM) y, más adelante, se graduó como Perito Forense. Hoy, trabaja en Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, es madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos.

En marzo de 1981, cuando la banda británica pisó por primera vez la Argentina, los Vorraso estaban transitando un momento delicado. El papá, militar de carrera, había fallecido meses antes, de forma repentina, a causa de un Accidente Cerebrovascular (ACV). “Quedamos al cuidado de mi madre que tuvo que salir a trabajar. Yo también lo hice desde chica. Le daba la mitad del sueldo y con la otra mitad me pagaba mis estudios”, cuenta Andrea.

Fue en ese contexto que se enteró de que Queen vendría al país como parte de la gira mundial de The Game, el disco que reúne sus temas favoritos. Después de dos shows multitudinarios en el estadio de Vélez, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon se presentaron en Mar del Plata y luego en Rosario. El cierre fue de nuevo en Liniers, con un último concierto que se transmitió en vivo para toda la Argentina.

Andrea todavía conserva su entrada al recital: una verdadera reliquia

En La Feliz, el recital fue anunciado como un evento único. La producción estuvo a cargo del empresario marplatense Ricardo Pollera y la venta de entradas comenzó el 1º de enero en varios locales alquilados por su productora en el centro de la ciudad. Según cuentan los diarios de aquella época, las largas filas llamaban la atención de los turistas, que preguntaban qué estaba ocurriendo. La expectativa era enorme: Queen era una de las bandas más importantes del mundo y arribaba a la Argentina en su apogeo.

Andrea no tenía dinero para pagar un ticket. Pero su novio de entonces, Mario Biondi —hoy periodista deportivo— le dio una sorpresa que todavía recuerda con amor: “Un día me vino a buscar al colegio y me dio un papelito color bordó: era la entrada para ver a Queen. No lo podía creer. Fue un gesto enorme. Mi familia estaba en una situación económica muy difícil. Una viuda con cuatro hijos jamás hubiera podido pagar eso”.

Junto a su novio, Mario, quien le regaló la entrada para ir al recital. "Fue un gesto enorme. Mi padre había fallecido hacía poco y mi familia estaba en una situación económica muy difícil como para pagarla", dice

“Nunca volví a ver un concierto igual”

Ese miércoles 4 de marzo de 1981, Queen aterrizó en Mar del Plata seis horas antes del recital. Los músicos se alojaron en el Hotel Provincial y luego fueron directo a la prueba de sonido en el estadio Mundialista. Los marplatenses no daban crédito: una de las bandas más importantes del mundo tocaba en una ciudad de la costa atlántica, en plena dictadura militar.

De acuerdo con varias crónicas del momento, la capacidad del estadio estaba rebasada. A pesar de que pasaron más de cuatro décadas, Andrea todavía recuerda con exactitud algunos detalles del show. “El primero que salió fue Brian May, que pateó una columna del sonido, como para darle un toque de rock. Freddie usó una remera con una ‘S’ de Superman y un pantalón rojo engomado. Aunque la mayor parte del tiempo estuvo con el torso descubierto”, dice.

Freddie Mercury sobre el escenario del Estadio Mundialista de Mar del Plata. La foto fue tomada por Manuel Rodas, quien registró el audio del show

Antes de presentar Love of My Life, el guitarrista May saludó al público en español: “Buenas noches a la gente de Mar del Plata”. Además de los nuevos cortes de The Game, como Another One Bites the Dust y Crazy Little Thing Called Love; también sonaron clásicos como Bohemian Rhapsody, Keep Yourself Alive, Killer Queen, Somebody to Love, Don’t Stop Me Now y Now I’m Here. Una de las particularidades fue que interpretaron Get Down, Make Love, un tema con referencias directas al sexo oral que había sido censurado, y que muchos fans desconocían.

Tiempo después, en su autobiografía, Freddie recordaría que lo sorprendió el nivel de conocimiento y calidez del público argentino, algo que ayudó a contrarrestar algunas fallas en la organización. “Cuando ingresamos al estadio ni nos revisaron. Y eso que estábamos en un gobierno militar. De hecho, un chico entró con un grabador. Creo que el video todavía está dando vueltas por Internet. Además, miles de personas lo escucharon desde afuera, porque no pudieron pagar la entrada”, recuerda Andrea.

“En 45 años nunca volví a ver un concierto igual. Y mirá que he ido a ver a Roger Waters y a Paul McCartney… Pero, hasta hoy, Freddie Mercury es insuperable. Canté todas las canciones. Todas”, agrega.

En 1981 la banda británica Queen brindó cinco conciertos en Argentina. El último show, en el estadio de Vélez, se transmitió en vivo para toda la Argentina. Aquí el video de cuando cantaron el tema "Love of My Life"

Cara a cara con su ídolo

La mañana siguiente al recital, Andrea tenía clase de gimnasia en el “Palacio de los Deportes”, ubicado justo al lado del casino del hotel Provincial. Al salir, vio el movimiento, escuchó algunos gritos de fanáticas, y decidió entrar. “Había una guardia permanente, pero yo me mandé. De repente, ahí estaba él, de lo más relajado, apoyado en la barra. Fue muy fuerte estar al lado suyo. Era único, realmente magnético. Hasta el día de hoy sigue siéndolo”, dice.

“La foto la debe haber sacado algún fotógrafo de la banda o alguien del staff del hotel, no sé… Es la primera vez que la veo y me parece super emocionante: era otro mundo. Hoy tomamos el teléfono y hacemos una selfie. En ese entonces yo tenía 14 años y toda la pureza de esa edad. Tal vez aparentaba más porque era alta; pero era una adolescente que empapelaba sus carpetas con fotos de Freddie Mercury y se delineaba los ojos como él”, sigue. “Estoy sosteniendo un cigarrillo, pero no fumaba. No tomo alcohol, imaginate”, agrega.

Andrea no fue la única que se “coló”: adentro del lugar había varias fanáticas más intentando acceder al cantante. “Muchas eran más grandes que yo. Estábamos con los ojos como radares, esperando el momento. Intentamos entablar alguna charla diciéndole cosas en inglés, como ‘Bienvenido’ o ‘Gracias’, pero no conversó con nadie. Tampoco firmó autógrafos, solo a una chica a la salida del ascensor”, cuenta.

El tuit que se viralizó es de la cuenta @RaroVHS

Durante años, Andrea atesoró ese instante como una anécdota personal. Nunca pensó que alguien lo había registrado. Hasta que la foto apareció en redes sociales y se viralizó. “Cuando la vi, no podía creerlo. Se la mostré a mis hijos y también a mis nietos. Todos saben lo que Freddie significó para mí”, asegura.

En 1991, cuando se enteró de la muerte de su ídolo, se quebró. “Me puse muy mal. Fue de un día para el otro, además. Él no había contado nada de su enfermedad. Escuché que había fallecido a los 45 años y se me vino el mundo abajo”. A pesar de su partida, su música siguió sonando en su casa. “Mis cuatro hijos conocen y escuchan a Queen. Es más, uno de mis nietos se llama Austin, como Mary Austin, la mujer que lo acompañó hasta el final”, cuenta.

El año pasado, Andrea perdió al mayor de sus hijos, Juan Dematteis, quien estaba de viaje por Lima (Perú). “Lo primero que pensé cuando vi esa foto fue: ‘Bueno, ahora está con Freddie’ y puede decirle ‘Mi mamá te ama, te adora. Te quiere más que a todos’”.

Ese día también posó junto a Roger Taylor, baterista de Queen (Foto/@ArianaAndenucci)

Efecto dominó

Tras la viralización de la imagen —publicada por la cuenta @raroVHS—, una usuaria de X (@ArianaAndenucci) compartió otras fotos tomadas el mismo día, también en el casino del Hotel Provincial. “La de suéter rosa que está atrás de Freddie es mi mamá. Estas son las fotos originales con Freddie, Roger Taylor y John Deacon”, escribió.

Las imágenes generaron una nueva ola de reacciones. Varios usuarios comenzaron a reconstruir la escena: notaron que Brian May no aparecía y preguntaron por él. La autora de la publicación respondió que el guitarrista estaba en el restaurante del hotel y que, tras terminar de comer, se retiró a su habitación con su familia.

El rescate colectivo de aquellas fotos trajo de vuelta un momento de su vida que Andrea jamás olvidará. “Estuve al lado de Freddie Mercury y ahora tengo pruebas”, dice y se ríe. “No desmerezco al resto de la banda, siento un gran aprecio por todos. Brian May me parece una excelentísima persona, pero Freddie se destacaba. Así, con el pelo cortito, los bigotes… llamaba mucho la atención. Era único”.

Andrea a metros de John Deacon, bajista de Queen (Foto/@ArianaAndenucci)