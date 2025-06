Elevaron a juicio la causa del hombre que disparó contra su hermano y asesinó a un amigo para evitar que vendieran drogas

La cuadra donde ocurrieron los trágicos hechos en la localidad de Alvarez, provincia de Santa Fe (Google Maps)

La Justicia de la provincia de Santa Fe avanzó en un caso que sacudió a la localidad de Álvarez y a la ciudad de Rosario durante 2023. El juez Hernán Postma resolvió admitir el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público de la Acusación y ordenó la elevación a juicio de la causa contra Eliezer Zalazar, imputado por el homicidio de Luis Alejandro Acuña y por un intento de robo ocurrido semanas después.

El expediente reúne una serie de cargos graves, incluidos el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio y portación ilegítima de arma de guerra.

El proceso se encamina hacia la instancia oral tras una investigación intensa, en la que se reconstruyeron los hechos que culminaron con la muerte de Acuña y que incluyeron el testimonio de víctimas directas y de familiares, así como pruebas materiales y pericias.

Según informó el portal del diario La Capital, el cuadro acusatorio es extenso y abarca dos episodios centrales: el homicidio cometido en Álvarez y un robo agravado frustrado en Rosario, apenas dos semanas después.

El asesinato ocurrió el 29 de octubre de 2023, alrededor de la 1.30 de la mañana, cuando Zalazar, de 25 años, salió de su vivienda ubicada en Juncal al 200 de la localidad de Álvarez.

De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales Patricio Saldutti y Rodrigo Urruticoechea, el imputado llevó un arma de fuego y se dirigió al sector del fondo, donde su hermano Germán vivía temporalmente. En ese domicilio se encontraba Luis Alejandro Acuña, de tan solo 19 años, amigo de Germán.

Zalazar ingresó armado y disparó con claras intenciones de matar a ambos. El ataque terminó con la vida de Acuña, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, y dejó herido a Germán, quien fue auxiliado y alcanzó a declarar sobre el episodio antes de ser derivado al hospital.

El autor del hecho fue apresado días después del hecho

El entonces remisero, tras disparar, se retiró a bordo de su auto Volkswagen Fox, que horas después apareció abandonado en un camino rural cercano a Uranga.

El operativo de búsqueda permaneció activo durante dos semanas hasta que finalmente lograron arrestarlo. Según la investigación, durante su fuga Zalazar, se ocultó en un galpón y mantuvo contacto con sus allegados a través de redes sociales.

Durante la audiencia imputativa, el hombre reconoció la autoría del ataque, aunque intentó justificar su accionar explicando que no tenía intención de herir a su hermano. Alegó que su reacción obedeció a que no quería que “vendieran droga en su casa” y señaló que es consumidor de estupefacientes, justificando que comprende los daños que ocasiona el consumo.

El testimonio de Germán Zalazar, hermano del imputado y sobreviviente al ataque, fue clave para la reconstrucción. En el hospital, expresó: “Estábamos en mi casa con mi amigo Luis Acuña tomando unos tragos cuando entra mi hermano a los tiros. Yo le pregunto qué estás haciendo y no me contesta. Me mira a los ojos y primero me dispara a mí, después le dispara a mi amigo. Luego se va sin decir nada”.

Según agregó Germán, no habían tenido discusiones previas y la relación entre ambos era buena, con encuentros frecuentes los fines de semana. Familiares de los hermanos confirmaron la existencia de diferencias entre ellos, pero negaron que hubiera un conflicto puntual esa noche. Los vecinos que intentaron auxiliar a Acuña relataron que lo encontraron gravemente herido sobre un sillón y que poco después falleció pese a los esfuerzos de asistencia.

El 12 de noviembre de 2023, cerca de la medianoche, Zalazar fue sorprendido cuando intentaba robar elementos en una obra en construcción ubicada en Juan José Valle al 3800, en la zona oeste de Rosario. El imputado escaló techos para acceder al predio, pero fue visto por un sereno. Minutos más tarde, mientras intentaba huir tras caer al patio de una vivienda lindera, fue detenido por la policía.

Y a raíz de estos episodios, la Fiscalía solicitó para Zalazar una pena de 23 años de prisión efectiva, en calidad de autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio agravado, portación ilegítima de arma de fuego de guerra, y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.