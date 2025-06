Video: un camión explotó y se incendió frente a un supermercado en Lanús

Un camión explotó y se incendió frente a un supermercado en Lanús

Un impactante accidente ocurrió esta madrugada en la ciudad bonaerense de Lanús, donde un camión explotó y luego se incendió por completo.

El hecho tuvo lugar en la avenida Hipólito Yrigoyen al 4000, en pleno centro de la ciudad. El vehículo, que transportaba mercadería, estaba estacionado frente al depósito de un supermercado.

Según las primeras informaciones, las llamas fueron rápidamente controladas por los Bomberos, quienes acudieron de inmediato al lugar, sofocaron el fuego y comenzaron las tareas de enfriamiento del camión. El tránsito permanece cortado en la zona.

Fotografía: Jaime Olivos

El viernes pasado, se produjo un impresionante incendio en la fábrica de Pañales Liberty S.A., ubicada en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Las llamas consumieron casi todo el depósito -de 20 mil metros cuadrados- y más de 150 trabajadores debieron ser evacuados.

Debido a la potente magnitud del siniestro, se derrumbó el techo del depósito, una losa de entrepiso y hubo riesgo de que colapse el resto de la estructura. Por suerte, no sucedió.

El efecto del fuego también llegó a las medianeras de los patios de algunas casas linderas. Las paredes laterales cayeron parcialmente sobre algunos patios vecinos, contra quinchos y aleros. Pero no se registraron heridos, los vecinos de la zona fueron evacuados a tiempo, cortaron el gas en la zona y el perímetro afectado se cercó una cuadra.

Damián Díaz, jefe de Bomberos de La Matanza, informó sobre el procedimiento: “Lo primero que se hizo fue atacar por los laterales de la fábrica para evitar el desprendimiento de las medianeras hacia las casas vecinas. Se vieron afectadas unas seis casas, solo en los sectores de los patios”.

Crédito: Prensa Policía de la Provincia de Buenos Aires

Y aportó: “Luego se trabajó en el interior de la fábrica, en el entrepiso, se cayó el techo de chapa sobre esa losa, que dificultó el ingreso del personal". Uno de los bomberos que trabajaba en el interior de la fábrica debió ser asistido, por presunta intoxicación, aunque no fue necesaria la asistencia de una ambulancia.

La Justicia investiga el origen del fuego y el Gobierno busca saber si fue un sabotaje por una licitación

La Fiscalía 12 de La Matanza, a cargo de la causa penal derivada del siniestro, ordenó cercar la escena y comenzar con las pericias para determinar en qué punto exacto se iniciaron las llamas.

Fuentes cercana al fiscal Carlos Arribas, responsable de la investigación, negaron una versión inicial que indicaba que el fuego comenzó como consecuencia de un cortocircuito en una de las máquinas encoladoras mientras trabajaban unas 10 personas. “Eso todavía no se puede saber, se conoce después del trabajo de los peritos”, aclararon fuentes judiciales.

Fotografía: Jaime Olivos

La polémica en torno al caso la agregó el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de la red social X: “El lunes esa empresa empezaba a proveerle al PAMI. Hoy está en los medios porque su empresa fue devorada por un incendio. ¿Casualidad o causalidad?”.

Se refería a una licitación mediante la que el PAMI adjudicó el servicio de entrega de pañales a domicilio a la empresa Urbano Express, en una licitación relámpago que reconfigura uno de los contratos más importantes de ese organismo.

Lo explicó Sturzenegger de esta manera: “Resulta que decidió desarmar un sistema incontrolable (que implicaba pérdidas estimadas de $5000 millones al año) a través de una licitación con entrega a domicilio. Pero he aquí que las empresas proveedores organizadas por COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina (la que no quiere que te puedan vender los remedios de venta libre fuera de farmacias) habían liderado la firma de un acuerdo donde los ofertantes se obligaban a no participar (Art. 1) y hasta se imponían multas a quien lo hiciere (Art. 2). En mis 40 años de ejercicio profesional, en todos mis libros de políticas de defensa de la competencia nunca vi nada igual. Es un caso que quedará en la historia. Copio el acta aquí, porque estoy seguro que nadie me podrá creer que algo así pueda ser real (legal seguro que no es). El Ministro ya derivó el tema a las autoridades de Defensa de la Competencia, que nunca tuvieron un caso más fácil y rápido para dictaminar."

Fuentes del ministerio de Economía confirmaron a Infobae que efectivamente se inició una investigación a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).