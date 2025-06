Alumnos atacaron con gas pimienta a dos compañeras de clase en una escuela de La Plata

Escuela Francisco López Muntaner

Dos alumnos de una escuela secundaria de La Plata protagonizaron un violento episodio dentro del salón de clases, cuando ingresaron con gas pimienta y rociaron a dos compañeras. Las autoridades debieron evacuar el salón y trasladar al grupo de estudiantes al patio interno de la institución.

El hecho tuvo lugar durante la mañana del lunes en la Escuela Secundaria N° 44 “Francisco López Muntaner” ubicada en la zona de Meridiano V, en las calles 71 y 18.

Según los testimonios recogidos por Diario Hoy, una de las jóvenes afectadas quedó con toda la cara irritada. Tras el episodio, las clases se vieron interrumpidas debido a la necesidad de ventilar el espacio afectado por el gas.

En tanto, los directivos del colegio intentaban esclarecer si se trató de un ataque intencional o si fue una broma que se salió de control. El incidente ocurrió en un curso de segundo año, que transcurridos algunos minutos y al comprobarse que el aire estaba más limpio, se permitió el regreso de los alumnos a sus respectivas aulas y se reanudaron las clases con normalidad.

Algunos padres se mostraron molestos con las autoridades debido a la falta de atención médica. Sin embargo, el portal El Día informó que al lugar acudió una ambulancia del SAME para atender a los adolescentes. Hasta el momento, no se emitieron comunicados oficiales por parte de los organismos educativos, provinciales ni municipales, relacionados con el suceso, ni tampoco se supo si hubo algún tipo de intervención policial.

El estudiante le sirvió café de un termo a cinco compañeros

Alumnos se intoxicaron tras tomar café adulterado con marihuana

En marzo de este año, varios alumnos de un colegio de Mar del Plata terminaron intoxicados tras consumir café que había sido adulterado con marihuana y otra sustancia.

Según un comunicado emitido por la Municipalidad de General Pueyrredón, un joven sirvió la bebida de un termo a cinco de sus compañeros. Poco después de haberlo ingerido comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación.

Los estudiantes fueron derivados inicialmente al Centro de Salud de Playa Serena, donde recibieron atención médica y fueron dados de alta tras ser evaluados. Sin embargo, uno de los adolescentes debió ser trasladado posteriormente por su madre al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” debido a la gravedad de su estado, donde quedó internado hasta su recuperación.

La madre de una de las víctimas relató que recibió una llamada del establecimiento informando que su hijo no se sentía bien, pero que en un primer momento no le brindaron detalles claros. “A mí me llamaron de la escuela porque mi hijo se sentía mal y cuando yo llego no me explicaban bien qué era lo que pasaba. No entendía nada. Hasta que otra madre entró y me dijo que a los nenes le habían dado un café con algo”, comentó la mujer en diálogo con la prensa local.

A su vez, describió que su hijo —quien cursa el cuarto año del secundario—, presentaba mareos, agitación y alteración en sus pulsaciones. Tras recibir los primeros auxilios en una sala de salud y persistir los síntomas, el joven fue llevado al hospital, donde le realizaron análisis que confirmaron la presencia de marihuana en el café. “Me dijeron que no sabían bien el contenido del café que había traído el compañero a la escuela. Le pusieron dos sueros, pero a la tarde se seguía sintiendo mal y lo llevé al hospital. Y ahí quedó internado”, explicó la misma mujer.

“Cuando llego acá me encuentro con los chicos en el piso, las nenas llorando, temblando. Y pensé que había pasado algo grave. Luego me enteré de que alguien trajo un café con algo, que no sabían qué era, y le compartió a sus compañeros, pero él —por su hijo— no había tomado porque estaba en la Dirección”, señaló otro padre.

Este episodio requirió la intervención de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N° 6 de Mar del Plata, para determinar cómo se produjo el hecho y cuáles serán las consecuencias legales.