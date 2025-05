“Vemos la cantidad de gente que trabaja y los necesitamos a todos”: el testimonio de una jefa de clínica del Hospital Garrahan

Una jefa de clínica del Garrahan dio detalles de cómo es la atención día a día de un nene enfermo

En medio del conflicto entre los médicos del Hospital Garrahan y el Gobierno Nacional —que anunció descuentos por días de paro a residentes y amenazas de desvinculación—, conmovió el testimonio de una jefa de clínica que describió el intenso trabajo diario en una sala del hospital.

Magalí Rebollo está a cargo de una de las 10 salas de internación del centro de salud. “Tenemos algunos pacientes internados hace meses, internacionales prolongadas. Son chicos que tienen patologías muy complejas. Tengo pacientes de dos años, un año y medio, recibiendo quimioterapia”, comenzó.

Rebollo enfatizó la gran cantidad de profesionales necesarios para atender a niños con patologías complejas. Desde la mañana, que comienza con una extracción de sangre a cargo de un técnico de laboratorio, y sigue con la atención de una enfermera que controla sus signos vitales y lo asiste.

“La Patrulla Oncológica viene y le pasa medicación oncológica. Hay una licenciada de alimentación que prepara la dieta específica, el farmacéutico chequea las indicaciones médicas que hacemos. Necesitamos de sistemas que trabajen para que esas indicaciones funcionen correctamente”, siguió enumerando, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Magalí Rebollo, en el centro, durante una de las jornadas de protesta de los médicos del Garrahan

En ese sentido, la profesional señaló que, además, cada paciente requiere interconsultas con numerosos especialistas, entre ellos cardiólogos, oncólogos, nutriólogos y oftalmólogos.

“Por ahí, necesita imágenes. Los procedimientos muchas veces necesitan que estos pacientes tengan un anestesista que los pueda sedar; el camillero, que los sube y los baja. Está la infectóloga de la sala, el servicio de cuidados paliativos que los ayuda para el dolor”, añadió. Y sostuvo: “Vemos la cantidad de gente que trabaja y los necesitamos a todos, los necesitamos a todos”.

Rebollo explicó que, en ocasiones, “gente de afuera” cree que con el personal disponible en el Garrahan deberían poder atender a más pacientes, pero esa visión -remarcó- no coincide con la realidad del trabajo asistencial.

El conflicto en el Garrahan se profundizó en los últimos días y los médicos llevan adelante una medida de fuerza. Foto: Silvana Safenreiter

“Revisar a un chico de cuatro años que tiene un catéter implantable por el que está recibiendo medicación, que tiene quimio, que está vomitando, que tiene dolor, que se siente mal, que cuando te ve entrar piensa que vos no lo vas a ayudar inicialmente, porque no es tan fácil convencerlo... Tenés que entrar en el corazón de ese chico”, describió.

La profesional sufrió de diversos problemas de salud hasta los 16 años, cuando le diagnosticaron una malformación pulmonar y fue sometida a una cirugía: “La medicina me salvó la vida, me devolvió la vida y me hizo creer que yo puedo hacer lo mismo por otros. Tengo la responsabilidad y el compromiso de darles a ellos lo mismo que recibí”.

“Es tan satisfactorio sentir el agradecimiento de estas familias, la mirada cuando el niño se da cuenta de que vos lo estás ayudando”, añadió.

En relación al conflicto salarial, detalló que, por ejemplo, un pediatra especialista con una carga de 42 horas semanales puede percibir un sueldo cercano a los 1.800.000 pesos. “La hora -de guardia- está, más o menos, 6.500 o 6.000 pesos, cuando afuera se cobra entre 18 y 30 mil”, precisó.

“En algún punto, todos estamos financiando el hospital. Los que estamos adentro estamos a favor de una gestión transparente, de calidad, de que los recursos se usen”, advirtió.

Y concluyó: “Lo que estamos pidiendo es que el hospital pueda seguir funcionando con este nivel de atención, que podamos seguir desarrollando protocolos actualizados, vigentes y de calidad para todos los pacientes; para que las madres puedan seguir diciendo que nosotros somos como una familia para ellos”.

Qué dicen los trabajadores del Garrahan

Según un informe elaborado por empleados del hospital con datos de 2024, el plantel se distribuye de la siguiente manera:

Logística: 957 empleados (incluye 473 administrativos)

Conducción: 581

Asistencial: 3.190 (de los cuales 558 son médicos; el resto corresponde a técnicos, auxiliares y ayudantes)

“El personal asistencial es el 70%. No solo médicos, hay enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos y muchos trabajos necesarios, como la esterilización”, sostuvo Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE.

En diálogo con Infobae, aclaró que los casi 560 médicos que figuran en el plantel asistencial representan solo una parte del total real. “En la Conducción tenés el jefe de una sala, el coordinador de un servicio. Eso figura en conducción, pero son en su mayoría médicos”, agregó.

El informe aclara que estos datos no contemplan a residentes ni becarios, quienes sumarían alrededor de 700 personas también, en su mayoría profesionales médicos.