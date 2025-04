La ministra de educación porteña anunció que la serie Adolescencia se podrá emitir en las escuelas

La serie Adolescencia aborda temas como violencia escolar y salud mental

A partir de esta semana, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires podrán utilizar la serie Adolescencia en sus aulas con fines educativos, luego de que Netflix autorizara su distribución en el ámbito escolar. La medida fue comunicada por la ministra de Educación de la ciudad, Mercedes Miguel, quien destacó que esta iniciativa busca abrir un espacio para que los estudiantes puedan abordar temas complejos que afectan a los jóvenes en la actualidad, tales como la salud mental, las relaciones interpersonales y los desafíos emocionales a los que se enfrentan en su vida cotidiana.

Adolescencia es una serie dramática de cuatro episodios que aborda la historia de una familia británica cuya vida cambia radicalmente cuando su hijo de 13 años es arrestado por el asesinato de una compañera de clase. A través de su trama, la serie profundiza en temas como la violencia escolar, la masculinidad tóxica, los problemas familiares y los riesgos del contenido en línea.

Con un enfoque realista y sin concesiones, la serie ha sido elogiada tanto por su capacidad para tratar cuestiones delicadas como por la manera en que captura la ansiedad y las dificultades emocionales de los adolescentes.

Mercedes Miguel destacó el valor pedagógico de Adolescencia en las aulas

En su anuncio, la ministra Mercedes Miguel subrayó que el propósito de la medida es que las escuelas puedan utilizar la serie como una herramienta pedagógica en los espacios de aprendizaje que consideren apropiados. “Recomendamos que todas las escuelas trabajen con la serie en los espacios de aprendizaje que lo consideren, porque creemos que puede ser un recurso valioso para fomentar la reflexión y el debate entre los jóvenes sobre temas que los afectan directamente”, indicó la funcionaria.

El uso de la serie como material educativo también responde a un enfoque más amplio del Ministerio de Educación para reformar la enseñanza secundaria en la ciudad. Este modelo educativo busca hacer frente a los problemas de deserción escolar y bajos niveles de rendimiento en áreas como Lengua y Matemática, donde los índices de repitencia y falta de asistencia siguen siendo altos. La incorporación de materiales como Adolescencia también se plantea como una forma de hacer más atractivos los contenidos para los estudiantes, incorporando medios de comunicación que forman parte de su vida cotidiana.

El impacto de la serie

La serie busca fomentar el debate sobre desafíos emocionales juveniles

La serie Adolescencia ha logrado un éxito notable desde su estreno, tanto a nivel global como en el Reino Unido, donde fue recientemente adoptada como recurso educativo en todas las escuelas secundarias del país, con el respaldo del gobierno británico. Según informó el medio Variety, esta decisión fue tomada con el objetivo de fomentar conversaciones sobre temas de gran relevancia para los jóvenes, como la violencia con armas blancas, la masculinidad tóxica y los riesgos del contenido en línea.

El gobierno británico, en colaboración con organizaciones benéficas como Tender y la NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), distribuirá la serie a través de plataformas de streaming educativas y proporcionará guías para ayudar a profesores, padres y cuidadores a tratar estos temas con los estudiantes. El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su apoyo a la iniciativa y destacó que la serie es una herramienta útil para abrir diálogos entre jóvenes y adultos sobre los retos contemporáneos que enfrentan los adolescentes.

Jack Thorne, co-creador de Adolescencia, celebra su uso en escuelas

Por su parte, Jack Thorne, co-creador de la serie, se mostró entusiasta ante la posibilidad de que Adolescencia sea utilizada en las escuelas. “Queríamos que la serie provocara una conversación sobre los problemas que enfrentan los jóvenes hoy en día. Tener la oportunidad de llevarla a las aulas supera nuestras expectativas. Esperamos que no solo los profesores hablen con los estudiantes, sino que los propios estudiantes hablen entre ellos”, señaló Thorne en una entrevista reciente.

Con la autorización de Netflix y la integración de la serie en el ámbito escolar, las autoridades educativas esperan que se puedan generar espacios de discusión y reflexión entre los jóvenes, facilitando así un entendimiento más profundo de los problemas que enfrentan y contribuyendo a una mayor sensibilización en torno a temas de salud mental y bienestar emocional.