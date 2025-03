Tres madres recuerdan a sus hijos asesinados por Hamas: los mensajes de despedida y cómo mantener sus legados

Eti Raz, Sara Epsztein de Korin y Sigal Schteiner Manzuri (Gastón Taylor)

Las tres mujeres se miran cómplices. Sonríen y llevan con orgullo el recuerdo de sus seres queridos. Las tres comparten una historia. Fueron atravesadas por el horror de la pérdida de sus hijos e hijas en el ataque e Hamas a Israel el pasado 7 de octubre del 2023. Así, todo el tiempo vuelven a ese relato de las últimas horas con vida de Abraham Gabriel (56), las hermanas Norelle (25)y Roya Manzuri (22) e Idan Raz (20). Recuerdan algún último mensaje, un acto heroico para salvar a compañeros o defender el kibutz en el que vivía alguno de ellos.

Sara Epsztein de Korin, argentina, y las israelíes Eti Raz y Sigal Schteiner Manzuri están en Buenos Aires. Son protagonistas de una muestra de fotos que las tiene como protagonistas. En la sala 706 del Palacio Libertad (ex CCK), se exhibe la muestra “El último abrazo”, una serie de 25 imágenes de la artista israelí Ifat Peer, quien retrató a 25 madres que perdieron a sus hijos en la masacre perpetrada por Hamas en el 2023. Con entrada gratuita, el público podrá recorrerla a partir de hoy y hasta el 25 de mayo. Los días y horarios para acceder a la muestra son de miércoles a domingos, de 14 a 20.

Sigal con la imagen de sus hijas Norelle y Roya, asesinadas por Hamas el 7 de octubre del 2023 (Ifat Peer)

Relatos del horror

Las tres mujeres le dieron su testimonio a Infobae. Norelle y Roya estaban en el festival Nova la madrugada del 7 de octubre cuando recibieron las alarmas de los primeros misiles que habían partido desde Gaza a pocos kilómetros del campo en el que se realizaba la fiesta electrónica. Sigal mira casi sin pestañear y relata los últimos momentos con vida de sus chicas. “Se subieron a un auto Iba también el novio de Norelle, Amit Cohen. Intentaron ir hacia el norte, pero las fuerzas de seguridad no los dejaron pasar. Luego volvieron al sur y se escondieron con decenas de otros chicos en un refugio antibombas que queda justo frente al campo en el que se hizo la fiesta Nova”, cuenta la mujer de profundos ojos claros.

Durante esa mañana de terror, Sigal cruzó varios mensajes con sus hijas. El último fue a las 7.39. Los primeros días después del ataque no supieron nada de las chicas. Hasta que le informaron que se habían identificados los dos cuerpos. Norelle y Roya habían muerto dentro del refugio atacado con ametralladoras bombas por Hamas.

Eti Raz también tiene un relato casi exacto de cómo fueron las últimas horas de su hijo. Idan estaba en el segundo año de su servicio militar (En Israel son tres años) y formaba parte de una escuadra que tenía su base en el sur, muy cerca de la frontera con Gaza. El jefe del escuadrón los reunió y les advirtió que este ataque de Hamas era diferente. “Mucho más grave -explica la mujer, que parece entera en el momento de recordar-. Les dijo que había que luchar hasta la última bala. Y que iban a triunfar”.

Eti Raz junto a la tumba de su hijo en Israel (Ifat Peer)

Los jóvenes soldados quedaron cercados dentro del dormitorio de la base. En esos momentos eran atacados por los terroristas de la Nukhba, el escuadrón de elite de Hamas. “El tiroteo duró unas 8 horas -explica Eti-. Y los chicos resistieron como héroes. Eran unos 30″. En un momento, ya cerca del mediodía, los terroristas intentaron prender fuego el lugar. “Pusieron unos colchones sobre las puertas y los prendieron fuego. El tiroteo, mientras tanto seguía”, cuenta la mujer.

Recuerdos de la muerte

En esos momentos, a las 9.30, tuvieron el último contacto con Idan. “Nos mandó un corazón bien grande. Algo poco común en él. Después nos dimos cuenta que se estaba despidiendo”, explica Eti El joven soldado, junto a cuatro amigos, decidieron salir a enfrentar a los terroristas. “Murieron en ese intento, pero al abrir la puerta, entró aire fresco y sus 25 compañeros se salvaron de morir asfixiados por el humo del incendio que había provocado Hamas”, afirma orgullosa la mujer.

Sara con una foto en la que aparece su hijo Abi Korin (Ifat Peer)

Pasaron varios días hasta que tuvo la confirmación de su muerte. “En un primer momento, algunos de sus camaradas habían aparecido en un búnker. Nos dio esperanzas. Hasta cociné sus galletas preferidas para esperarlo”, cuenta.

Sara es argentina y su hijo Abraham Gabriel era el jefe de seguridad del kibutz Holit en el sur de Israel. Abi, así lo llama su mamá, había llegado a Medio Oriente apenas terminó el secundario a mediados de la década del 80. “Formaba parte de las juventudes sionistas y su sueño siempre había sido irse a vivir allá”, cuenta la mujer.

Esa mañana, Sara se enteró del ataque por los canales de noticias argentinos. “Lo llamaba y no me contestaba. Nadie de mi familia, de los muchos que viven en Israel -recuerda la mujer-. Recien a las 3 de la tarde me tocan el timbre mis otros hijos que viven en Argentina. Apenas los miré ya sabía lo que había pasado. Es muy fuerte porque se da la inversa en este caso. Somos padres que entierran a sus hijos. En hebreo se dice ´horim ibdu et yaldehem´”.

Las tres mujeres forman parte de una muestra de fotos que se podrá ver en el Palacio Libertad porteo hasta el próximo 25 de mayo (Gastón Taylor)

El último mensaje de Abi es a las 6.51 de esa mañana. En un audio le dice a la red de kibutz que se preparen que los terroristas de Hamas habían cruzado la frontera. “Muchas veces vuelvo a escuchar ese mensaje para tener presente la voz de mi hijo”.

El futuro que no fue

Norelle y Roya eran hermanas y amigas. “Les gustaba salir juntas a bailar. Norelle había conocido a su novio Amit en Buenos Aires durante un viaje tras haber salido del servicio militar. Tenían pensado casarse en muy poco tiempo”, cuenta Sigal.

“Norelle, que significa ángel de la guarda, quería vincular la moda y la psicología. Roya estaba volcada al arte. Le gustaba dibujar, escribir cuentos y poesía”. Todos esos sueños quedaron rotos. Pero de alguna manera, Sigal saca fuerzas para seguir. Armó una fundación llamada NORO (por el nombre de sus dos hijas) y trata de brindarle ropa a personas que lo necesitan. “Es un poco continuar con los proyectos de mis nenas”, explica.

Las imágenes se pueden ver en la sala 706 del Palacio Libertad con entrada gratuita (Gastón Taylor)

A Eti se le dibuja una sonrisa en la cara cuando recuerda el amor de su hijo por el club Hapoel Tel Aviv. “Le gustaba mucho el fútbol y el básquet. Era fanático de ese equipo - explica la mujer-. Es más, mi idea acá en Buenos Aires es ir a la cancha para vivir un poco de esa pasión que el vivía. Creo que me va a acompañar su espíritu”. El día del entierro de Itan, todos sus amigos y compañeros se vistieron de algo rojo, los colores del Hapoel Tel Aviv. “Aún los que son hinchas de otros clubes lo hicieron”, sostiene Eti y sigue con una sonrisa.

Sara no pudo viajar a Israel a despedir los restos de Abi, que están enterrados en un cementerio militar de Tel Aviv. “Lo recuerdo más que nada con una foto que tengo en el living. Pasó y veo su sonrisa y eso me hace sentir un poco mejor. Aunque el dolor es muy difícil de borrar”, cuenta la mujer. El año pasado para el primer aniversario del 7 de octubre hubo un acto en el colegio al que fue Abi en Buenos Aires. Allí se plantó un árbol que lleva su nombre. “Cada uno de los chicos que pasen por ahí van a saber quién fue”, resalta Sara.

Las tres mujeres llevan esa marca en el alma. La ausencia de esos hijos e hijas que tenían un futuro por delante que fue arrebatado por una muerte violenta. Llevan en sus almas la hora exacta de ese {ultimo contacto y en su memoria el último abrazo que se dieron o esa palabra amorosa que ahora toma otro significado. Las tres son apenas una muestra del horror que vivieron miles desde el 7 de octubre del 2023.