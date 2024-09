A 10 años de la muerte del millonario Andy Deutsch: la disputa por la herencia y el extraño certificado de defunción

El lugar de la caída del avión. El 14 de septiembre de 2014 Gustavo Andrés "Andy" Deutsch murió en un accidente de aviación

Es algo difícil de explicar. El empresario Gustavo Andrés Deutsch murió el 14 de septiembre de 2014 y pero su certificado de defunción tiene fecha del 23 de octubre de 2015. El poderoso empresario como Graciela Villarruel -quien era su esposa en aquel momento- murieron juntos en un accidente de aviación.

Es que aquel día de 2014 el matrimonio volaba en un avión Beechcraft bimotor turbo modelo Super King 300 de trece plazas, matrícula LV-WLT de la firma de taxis Tango Jet S.A. El plan de vuelo era breve, simple y rutinario para un piloto avezado como Deutsch: volaban desde su estancia La Nueva, en Lincoln, provincia de Buenos Aires, con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

Pero nunca llegaron porque el avión cayó a tierra y chocó contra dos casas del barrio “La Isla” dentro del complejo Nordelta, Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

Los bomberos trabajan en las casas de Nordelta contra las que chocó el avión en el que iban Graciela Villarruel y "Andy" Deutsch. Se habían casado en 1992 y murieron juntos en 2014. Los certificados de defunción de ambos tienen como fecha de fallecimiento el 23 de octubre de 2015

Según consta en el expediente judicial en el que se investigó el accidente, en el lugar del choque, se pudieron recuperar, en medio de los restos del avión, tan solo 47 partes de cuerpos. No había modo de identificar a los dos fallecidos. Entonces se determinó que se hicieran estudios de ADN.

Por el lado de Villarruel fue su hermana Azucena quien ofreció muestras para compararlas con los restos. En el caso de Deutsch el material genético lo aportaron dos de sus cinco hijos: Allison y Katherine, quienes vivían en Estados Unidos y tardaron mucho tiempo en presentarse para que les tomaran las muestras. Conocedores del caso sostienen que mientras se demoraba la toma de muestras de ADN de las hijas mayores de Deutsch, se produjo el vaciamiento de algunas de las empresas. Una vez que se conocieron los resultados de las pruebas de ADN, se firmó el certificado de defunción: eso sucedió 404 días después del accidente en el que murió la pareja.

Cerca del avión en el que murió Andy Deutsch se encontró su credencial de piloto. El empresario tenía 78 años al momento de fallecer

El 19 de noviembre de 1992, en Hilton Head Island, Beaufort City, South Carolina, Estados Unidos, Andy , como lo llamaban, se había casado con Villarruel. Habían pasado casi 22 años juntos. No habían tenido hijos.

El empresario había estado casado con Olga Kozak con quien tuvo cuatro hijos: Julia, Frederik, Katherine y Allison. Los cuatro viven en Estados Unidos y no tenían una relación fluida con el padre.

Deutsch, que tenía 78 años cuando falleció, era un hombre de negocios poderoso y millonario aunque no conocido por el gran público. Se calcula que al momento de su muerte, el 14 de septiembre de 2014, su fortuna llegaba a los 1000 millones de dólares.

Su nombre resonó mucho a partir del 31 de agosto de 1994 cuando un avión de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) chocó en Aeroparque y hubo 65 muertos y más de 40 heridos. Aquel episodio luctuoso fue bautizado como La Tragedia de LAPA. Deutsch era el dueño de la compañía. Su cara apareció en diarios y noticieros. Fue a juicio y resultó absuelto. Aunque en el juicio se determinó que la compañía tuvo responsabilidad en la fatalidad y fueron condenados dos ejecutivos. En aquel vuelo 3142 de LAPA que jamás despegó hacia la provincia de Córdoba murieron el piloto y copiloto del avión y otra integrante de la tripulación y 60 pasajeros. El avión que salió de los límites del Aeroparque, arrastró a un auto y sus dos ocupantes también fallecieron. Aquella tragedia derivó en la quiebra de LAPA.

Deutsch y Villarruel, su esposa

Pero los otros muchos negocios de Deutsch- que había nacido en 1935 en Checoslovaquia- siguieron en pie. Era socio de la familia del empresario Francisco De Narváez en los supermercados Ta-Ta en Uruguay y Tía en Ecuador. Era propietario de la empresa Tango Jet S.A que tenía en leasing varios aviones. Y además era dueño de la sociedad Satex S.A.F. que, a su vez, controlaba a la firma Industria Textil Argentina (INTA S.A.). Era el dueño de las acciones de una sociedad agropecuaria llamada Larag S.A que explotaba un campo de unas 6000 hectáreas en Lincoln, Provincia de Buenos Aires. Deustch poseía además el paquete accionario de la firma con sede en Liechtenstein llamada Vereinigte Textilwerke Aktiengesellschaft (VT). Esa firma controlaba a las sociedades argentinas Almont S.A. y Dribel S.A.

Una de ellas, Almont, es la propietaria del departamento en el que Deutsch vivió hasta su muerte en la avenida Figueroa Alcorta al 3700. Deutsch le alquilaba su departamento a la sociedad Almont (también suya) por una suma ínfima. Ese departamento, un triplex de siete habitaciones, once baños y pileta climatizada, valuado en 5,5 millones de dólares fue alquilado por la modelo Carolina “Pampita” Ardohain. La firma tenía otras propiedades.

El 31 de agosto de 1999 se produjo "La Tragedia de LAPA" en la que murieron 65 personas. Andy Deutsch era el dueño de la compañía de aviación

Había sido dueño de LAPA, era piloto y propietario de aviones, pero también era el dueño de un aeropuerto en la localidad de Perkasie, Pennsylvania, Estados Unidos. Al momento de la muerte había mucho dinero en juego. La herencia, a todas luces, era inmensa. Y sus cuatro hijos mayores se quedarían con un 25% de ella.

Pero no fue así. Su nombré volvió a resonar en septiembre de 2021 cuando Infobae reveló que Deutsch había tenido un hijo extramatrimonial en abril de 2014, apenas unos meses antes de que su avioneta se estrellara en Nordelta.

Fue entonces que se conoció públicamente la existencia del quinto hijo del millonario. En esa ocasión se publicó que Karina Caporale, la madre del niño (hoy de 10 años), había iniciado una demanda porque los hijos mayores de Deutsch habían ocultado bienes del empresario para perjudicar al pequeño heredero.

Andy Deustch y Graciela Villarruel en el avión en el que encontraron la muerte hace una década

Al niño le correspondía un 20 por ciento de la fortuna. Pero los hijos mayores, en el expediente de la sucesión no declararon varias empresas y bienes que pertenecían a Deutsch.

El ejemplo más claro de la defraudación de los Deutsch mayores para con el pequeño es una operación de 200 millones de dólares. El empresario Francisco De Narváez confirmó en sede judicial que a fines de 2014 adquirió las acciones que Andy Deutsch tenía en la sociedad que compartían por 200 millones de dólares. Y que se comprometió a pagar en cuotas anuales hasta 2025 a los hijos mayores del empresario. Y aclaró que desconocía la existencia de un quinto heredero porque de haberlo sabido le habría pagado su parte.

Solo en ese negocio, que no fue declarado en la sucesión, al niño -cuyo nombre Infobae no revela- le habían quitado de sus manos 40 millones de dólares.

Karina Caporale y Andy Deutsch tenían una relación amorosa. Se habían conocido en la empresa INTI -propiedad del millonario- en la que ella trabajaba

Caporale, además de hacer juicios comerciales, civiles, inició una querella penal contra los hijos mayores de quien fuera su jefe en la empresa INTA, donde ella, contadora, era la responsable de recursos humanos de la textil del millonario. En el año 2007 comenzaron la relación y tuvieron un hijo por un procedimiento de fertilización in vitro.

En junio del año pasado, tal como publicó Infobae, el juez Santiago Bignone procesó a los hijos mayores de Deutsch por el delito de defraudación por administración fraudulenta porque se comprobó que escondieron bienes por unos 612 millones de dólares al niño que ahora tiene 10 años. Es decir que los mayores perjudicaron patrimonialmente al menor para repartir menos de la millonaria herencia.

La investigación, complicada por la existencia de sociedades en diversos lugares del mundo, la condujo la fiscal Mónica Cuñarro. Cuando pidió las indagatorias de los hijos mayores de Deutsch y de otros allegados al empresario, la fiscal había dicho que: “Al momento de promover el juicio sucesorio los imputados en lugar de declarar la realidad de los hechos, se aprovecharon de la ficción registral para evitar distribuir los bienes con el restante coheredero”.

El procesamiento no fue revisado aún por la Sala VI de la Cámara del Crimen. La apelación entró en un impasse cuando se conoció que se había llegado a un acuerdo económico entre las partes. De esta manera el hijo más pequeño de Deutsch recibió lo que había reclamado. El monto del acuerdo no ha trascendido.

El empresario, Karina Caporale y el hijo de ambos cuando era pequeño. El niño, que ahora tiene 10 años, heredó parte de la fortuna de su padre

Pero allí no terminan los reclamos por parte de los bienes de Deutsch. Porque el año pasado se presentaron como querellantes en la causa penal Azucena y Adán Villarruel, jubilados, de 73 y 71 años respectivamente, para reclamar los bienes que les corresponden de la parte de la herencia que era de su hermana. Villarruel formó parte de sociedades que eran de Deutsch y por ello se hizo el reclamo. El juez Bignone los aceptó como querellantes, es decir que considera que tienen derecho a heredar algo de la millonaria fortuna.

Los hijos mayores de Deutsch cerraron el conflicto con el menor de los herederos. Pero aún queda atender la petición de los hermanos de Villarruel. No se descarta que inicien negociaciones para terminar de una buena vez con la disputa por los bienes que dejó el empresario y aviador y que ya lleva una década.

Cuando se dice que Deutsch y Villarruel murieron juntos exactamente hace diez años, no significa solamente que estaban en el mismo avión cuando chocó contra dos casas en Nordelta. La palabra “juntos” remite a otra situación: no se pudo determinar quién de los dos falleció primero a los efectos sucesorios. Y cuando eso ocurre se llama: conmoriencia. Esa situación está contemplada en el artículo 95 de Código Civil y Comercial de la Nación que dice: “Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario”.