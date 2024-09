Repatriarán el cuerpo del fotógrafo cordobés que murió al ser atropellado en Nigeria: “Vamos a poder despedirnos”

Juan Ignacio Bettolli, fotógrafo cordobés que falleció en África

“Veo su cara por todos lados y no poder despedirme hace que sea algo que no puedo terminar de asimilar”, le contó a Infobae José, primo de Juan Ignacio Bettolli, el joven cordobés de 37 años que recorría África en bicicleta y murió al ser atropellado por un auto en Nigeria. El fatal accidente ocurrió el pasado 16 de agosto. Finalmente, a pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento, su cuerpo será trasladado a la Argentina para que su familia le dé su último adiós.

El tiempo de espera se ha hecho largo para familias y allegados de Bettolli, fotógrafo e influencer que sorprendía con sus recorridos por el continente africano. “Gracias a Dios, se adelantaron los trámites de repatriación y en los próximos días estará su cuerpo en Argentina para poder despedirnos como corresponde después de tanta pena y espera”, comentó su primo.

José junto a su primo Juan Ignacio Bettolli trabajaban en un catering de pizzas

La noticia lo destruyó. Desde que Juan Ignacio dejó su país natal en diciembre con el fin de recorrer desde Marruecos hasta Sudáfrica a bordo de su bicicleta, siempre se mantuvo en contacto con su entorno. “Él llamaba y mandaba fotos, además de todo lo que subía en su cuenta de Instagram”, dijo su primo.

Y lamentó, sobre la forma en que descubrieron lo que había sucedido: “Un día se dejó de contactar y eso les resultó raro a mis tíos, así que se comunicaron con la Embajada Argentina en Nigeria y les dieron la noticia”.

Bettolli falleció mientras estaba en Nigeria. Cerca de Abuya, la capital, fue atropellado por un auto

“A mí me llamó mi hermana mayor mientras estaba en el trabajo -donde comenzó junto a Juan Ignacio-. Me quería ir. Estaba partido por esto. Todavía sigo muy triste porque no voy a poder volver a hablar con él”, contó José.

La tragedia que se cobró la vida del joven cordobés ocurrió cerca de Abuya, la capital de Nigeria. Como siempre, el influencer circulaba en su bicicleta. Fue en ese momento cuando un conductor lo embistió de atrás. “Mi primo salió volando y perdió la vida casi al instante, a pesar de que el servicio de emergencias hizo lo posible para salvarlo”, describió sobre el terrible episodio.

“Llamaba y mandaba fotos, además de todo lo que subía en su cuenta de Instagram”, relató su primo

Sus sentimientos se mezclan a la hora de mencionar a su primo, propio de quien acaba de perder a un ser querido. Mientras afloran los recuerdos con Juan Ignacio, conviven el orgullo y el dolor. “Nosotros éramos los dos primos más chicos de parte de nuestros padres. Siempre me reía con él porque me transmitía esa buena energía. Cuando tenía 15 años, le pregunté si podía trabajar junto a él en su emprendimiento de catering de pizzas a la parrilla para fiestas y eventos. Sin saber nada, me djo que sí y me enseñó todo con mucha paciencia”, relató.

El influencer cordobés tenía 37 años. Siempre le había gustado viajar y conocer gente

Y continuó: “Luego, empezó con sus viajes. De chico, le gustaba ir a recorrer el campo, la provincia o el país de mochilero. Siempre le llamó la atención viajar y conocer. Así, quedamos en el negocio con un amigo suyo. Él, siempre recordándome que estaba para darme una mano. Estoy orgulloso de la persona que era y de las decisiones que tomó. Al ver su foto y escuchar que en la calle comentan sobre Juan Ignacio, siento que dejó su huella en el mundo”.

Juan Ignacio Bettolli era fotógrafo e influencer. En sus redes sociales, publicaba contenido sobre su viaje

La palabra de su madre

Días después de la tragedia, su madre, Carmen Silvia Buteler recordó a su hijo a través de una publicación en su cuenta de Instagram y comentó: “Realmente, tenía un don especial para relacionarse con la gente, al margen de las edades. Era un sol y nos dejó muchas enseñanzas a todos”.

Además, se refirió a la difícil situación en la que se encontraba para lograr que trasladaran el cuerpo de Juan Ignacio a su provincia.

“En breve, conseguiremos tener sus restos en Córdoba luego de arduos trámites”, manifestó la mujer.

El joven cordobés viajó en diciembre para emprender su viaje