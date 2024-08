El éxito y la esperanza según Guillermo Francella y Ricardo Lorenzetti, en una nueva edición de la cumbre de “Jóvenes Líderes”

"Nunca abandonen la tenacidad, mantengan la constancia, no abandonen la fe ante un objetivo trazado. Abracen ese que aman. Ojalá pueden tener vocación porque ahí empieza a cambiar la ecuación", dijo Guillermo Francella (Fotos Maximiliano Luna)

Un catálogo variopinto de personalidades se subió al escenario del Teatro 25 de Mayo para dirigirse a un selecto grupo de personas. Los oradores tenían una única similitud, una única condición: ser más grandes que su público. Les hablaron desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde su trayectoria. Les manifestaron sus enseñanzas, sus miedos, sus consejos. Hubo músicos, geólogos, enfermeras, CEO’s, empresarios, dirigentes, emprendedores. Hubo un actor premiado con el Oscar y un ministro de la Corte Suprema. Compartieron micrófono y audiencia en el marco de la décimo sexta edición de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, autodefinido como “el acontecimiento pluricultural juvenil de mayor trascendencia a nivel mundial”.

El actor fue Guillermo Francella. Les habló a cerca de seiscientos jóvenes y le habló, también, al Guillermo Francella que tenía veinte años y había empezado en el periodismo gráfico, había trabajado en una inmobiliaria y empezaba a hacer sus primeros bolos en televisión. “Le diría que lo admiro mucho, que luche por tener ese sueño que siempre deseó. Le diría ‘no te equivocaste’”, contestó. “Yo no nací famoso, nací siendo un chico como cualquier otro con los recursos de padres de clase trabajadora. Conozco los dos mundos: viví la mitad de mi vida en el anonimato absoluto y la otra parte en una popularidad masiva. Me da mucha felicidad todo el proceso: conocer ambas cosas, luchar y lograr el objetivo. Y hoy me siento pleno porque vivo de lo que amo, que en este país es de elegidos”, relató.

Guillermo Francella fue entrevistado durante media hora por Rebeca Robles, directora de Desarrollo Institucional de la fundación Jóvenes Líderes

Rebeca Robles, directora de Desarrollo Institucional de la fundación, aprovechó para citar a Leandro Viotto, el fundador de la cumbre de Jóvenes Líderes, quien dice que “la sociedad necesita jóvenes que quieran ser útiles y no famosos”. “¿Qué le diría a esos jóvenes que aspiran sólo a ser conocidos? Que es un error -contestó Francella-. Eso, a la larga o a la corta, termina haciendo agua: porque si no terminás siendo famoso te puede generar una frustración y si cuando lo sos, empezás a perder esa privacidad que no creías que ibas a perder y que te resulta no tan tentador como pensabas”. De los jóvenes, envidió su espíritu, su empeño, su rebeldía, su decisión, su tenacidad, rescató que hoy los distingue más comprometidos y definidos que antes, y les aconsejó que “sean curiosos” y les deseó que pudieran encontrar una vocación para vivir de lo que aman.

El ministro de la Corte Suprema que lo antecedió fue Ricardo Lorenzetti. Citó, en el comienzo de su ponencia, una idea que escribió el filósofo francés Michel Foucault en su libro Las palabras y las cosas. En él, cita el ejemplo de Don Quijote que trata de enseñarle al mundo algo que ya no existía, como la caballería. “Es un poco lo que se nota en muchos líderes actuales que tratan de desarrollar un discurso sobre algo que ya no existe. Es importante que entiendan ustedes que estamos en una época de cambio profundo de la base fundamental sobre la cual se desarrollaron los últimos años la economía, la sociología, la sociedad, la política”, dijo.

"Vivimos en un mundo donde los liderazgos están en crisis generalizada, donde lo que se ve es una ausencia total de idealismo y una crisis vinculada a una mediocridad generalizada. No escuchamos grandes ideas. Vemos que la dirigencia global le habla a un mundo que no lo escucha", expresó Ricardo Lorenzetti

Concentró esos cambios en la finitud de los recursos naturales, su sobreexplotación. “La naturaleza nos ha mostrado sus límites. Estamos en un momento en el cual ha cambiado la ecuación entre los costos y los beneficios. Seguir en esa dirección nos llevará a una catástrofe ambiental. Entonces está cambiando aceleradamente la economía en el mundo porque no se puede seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. El liderazgo tiene que estar muy vinculado a un cambio fundamental en la dirección, que es proteger la naturaleza, desarrollarse de modo sustentable”. Mirándolos a los ojos, les dijo a los presentes que son “la primera generación que es consciente de que estamos al límite de una crisis del cambio climático y es la última que puede evitar una catástrofe ambiental que nos va a dejar sin futuro”.

Explicó que la dinámica de las cosas cambia tan rápido que la humanidad parió a una generación que por primera vez le está enseñando a una generación más antigua: “No ocurrió en toda la historia: hoy los niños le enseñan a los adultos el manejo de la tecnología”. Y en relación a ese mundo que ya no existe, graficó: “Cualquier persona que hoy tenga treinta o cuarenta años, vive en una realidad que no existía en su infancia. No existía Internet, no existía Google, no existía YouTube, no existía el celular, no existía nada”.

Leandro Viotto Romano, fundador de la CIJL, junto a Guillermo Francella y Ricardo Lorenzetti

“Es muy importante cuando uno habla de liderazgo, entender, en primer lugar, que el liderazgo de hoy no va a ser el del futuro -enseñó-. Vivimos un verdadero fin de ciclo y esta idea de seguir hablando del pasado y de lenguajes que ya nadie entiende y a nadie le interesan, llevan a una situación de gobernabilidad frustrada. Los escenarios del pueblo, de nuestro país y del mundo están vacíos porque a nadie le interesa lo que se escucha en los discursos públicos. No mueven, no atraen. Necesitamos un discurso nuevo, una nueva narrativa”. Por último, se hizo una pregunta retórica: “¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer cada uno de ustedes? Yo creo que es mucho lo que podemos hacer, porque cada uno de nosotros en su ámbito puede hacer grandes cambios. Fíjense que los grandes cambios en nuestro país y en el mundo no nacieron de la decisión de alguien desde arriba del poder, sino que nacieron en las calles y en Argentina. Por ejemplo, el movimiento de derechos humanos nació en las calles. El feminismo nació en las calles. Lo que necesitamos es esperanza”.

Cerró Silvia Uranga, la directora de Fundación Pescar. Antes habían expuesto otros dieciséis líderes regionales, como Silvana Bergonzi, CEO de Arredo; Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina; Eliana Banchik, CEO de Michelin; Agustina Tempesta, CEO de LineUp; Juan Pablo Toro, alpinista y CEO de SIE; Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica en CAF; Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Beatriz Fernández, fundadora de Crepes & Waffle; el artista musical Darío Jalfin; Jaime Garbarsky, presidente de Grupo ECIPSA; la geóloga Candela Corredera; Julieta Luz Porta, fundadora de SphereBio.

"Optimistas o pesimistas en algún momento nos vamos a morir, y los optimistas vivimos siempre muchísimo mejor la vida. Así que yo opto por ser optimista, por tener una actitud positiva en cada momento de la vida", sostuvo Ricky Sarkany

El empresario Ricky Sarkany, por caso, recordó la primera vez que recibió este reconocimiento. Estuvo acompañado por Mirtha Legrand, Gabriela Michetti y Adrián Suar. Rememoró el gesto que tuvo Suar al recibirlo: se paró de frente a los reflectores sobre el escenario, se acomodó ante la multitud y empezó a hablar. “Eso me marcó: justamente se trata de ser protagonista. Para ser protagonista hay que ponerse ante la luz, hay que ser protagonistas en la vida, no hay que dejar que la vida simplemente suceda. Uno no puede ser tacaño con la vida de uno”, sostuvo. Dijo que no se siente líder y que sí se siente joven, y reflexionó sobre el éxito: “Éxito no es haber tenido el resultado que quería o que imaginaba. Éxito es intentarlo, porque incluso cuando algo no nos sale, nos da un valor maravilloso que es la experiencia”.

"Una de las cosas más difíciles que suceden es que cuando uno quiere salir de zona de confort se llena de miedos y cuanto más crecen, más miedos. Lidiar con eso es fundamental", sostuvo Juan Ignacio Rubiolo

Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo y presidente de Negocios Internacionales de AES, se refirió también a las confusiones en torno al término “éxito”. “Muchas veces confunden el éxito con llegar a cierta posición o con tener mucho dinero. Pero el éxito va más allá de eso. Si uno me preguntara qué es el éxito hoy, definitivamente diría que no está en lo económico. El éxito es impactar tanto a la sociedad como al mundo que lo rodea. Eso sí va a quedar a prosperidad independientemente después de que muramos. La plata va y viene”.

Resaltó, a su vez, la capacidad de adaptación, la flexibilidad para involucrarse y los miedos. Él es muy fanático del básquet y como tal, aludió a una frase de Michael Jordan: “Él decía ‘yo soy el hombre más miedoso del mundo, pero el miedo lo dejo un segundo antes de que voy a tirar al aro’. Eso tiene que ver un poco con salir de la zona de confort y abrazar los desafíos”. Y subrayó un valor para transmitir: la actitud. “En todos los trabajos que tomé pensé que no estaba a la altura. Siempre pensé que estaba saltando al vacío. Ese es el gran mensaje de vida que quiero darles. Uno puede estudiar más, puede tener experiencia, puede probar distintos trabajos, pero hay un componente vital que es la actitud. Hay una ecuación muy linda que aprendí hace tiempo: la experiencia y la educación formal suman, la actitud multiplica. La actitud hacia los desafíos es realmente lo que nos marca y lo que nos lleva a crecer como persona y como profesional”.

"Ustedes tienen que ser protagonistas de su tiempo. No se puede construir un país sin ética y sin confianza. La confianza es la base fundamental por la cual se puede construir un partido político, una empresa, un emprendimiento, radicar una inversión extranjera", dijo Adrián Werthein

Adrián Werthein, empresario y director del Grupo Werthein, retomó la teoría que Rubiolo había tomado sobre la generación de impacto como medida de éxito. Parafraseó al pensador, ensayista y escritor español José Ortega y Gasset que patentó la frase “yo soy yo y mis circunstancias”. “Mi mensaje a ustedes es que influyan en la circunstancia. Siéntanse en protagonistas de un país. No piensen en chiquito, piensen en grande, piensen en lo más importante que significa su voto. Tienen que estar comprometidos”, resaltó.

"Ustedes tienen que poder elegir qué quieren hacer con sus dones en su vida. Ustedes eligen cómo quieren ser, de la manera que los van a querer aprovechar y cómo les gustaría ser recordados. Es lindo saber que cuando alguien muere, uno se queda con lo mejor de la persona", dijo Gloria Miguens (Fotos Maximiliano Luna)

Por su parte, Gloria Miguens, enfermera profesional especializada en el acompañamiento de enfermos al final de la vida, abordó las mieles de la vida a través de la muerte. Contó el caso de Roberto, un joven de cuarenta años que conoció en sus últimos días de vida. “Es imposible escaparnos de la muerte. La muerte define nuestra concepción, camina a nuestro lado. Todos venimos con el pasaje de vuelta. Todos los tenemos ahí, escondidos en un cajón donde no los queremos mirar. Todos saben cuando llega el momento de su muerte. Es raro que no lo sepan. Lo sueñan, lo ven, lo viven. Y Roberto lo sabía”, retrató. Le preguntó si le faltaba perdonar algo o si quería ser perdonado por alguien. “Yo no me perdono -le dijo-. No me perdono porque desperdicié mi vida”.

Con esa enseñanza, dijo que la muerte enseña tanto como duele. “Nuestra vida se nos escurre entre las manos, como la arena. El reloj nunca para de teclear. Por eso es hoy. Por eso hay que pensar a dónde quiero llegar con mi vida. La muerte es mi compañera. Me va enseñando, me va marcando lo que vale la pena, me saca de la pavada”, dice y reproduce un proverbio hindú: “Los vivos le cierran los ojos a los muertos, pero los muertos le abren los ojos a los vivos”.