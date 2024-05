La reacción de Ibai Llanos al encontrarse con un argentino en un festival en Japón: “Son una plaga”

La reacción de Ibai Llanos al encontrarse con un argentino paseando en Corea: “Son una plaga”

En una reciente transmisión en vivo, el reconocido streamer e influencer español Ibai Llanos se vio sorprendido por la presencia inesperada de la cultura argentina durante un evento celebrado en Japón. Mientras comentaba acerca del Kanamara Matsuri, un festival japonés que “venera al pene en pos de la fertilidad“ y se celebra cada primavera en la ciudad de Kawasaki, el influencer de origen vasco captó a un individuo con rasgos asiáticos hablando con un marcado acento argentino, momento que desató su asombro y diversión.

Ibai estaba comentando un video del youtuber Luisito Comunica sobre el festival en Japón cuando, de la nada, se vio abrumado por el espíritu albiceleste. Es que cuando el hombre comenzó a hablar con inconfundible acento argentino, Llanos no dudó en expresar: “No me lo esperaba nada, qué cojones, están en todos los lados. Son una plaga”.

Este episodio no solo subraya la universal presencia de los argentinos en el mundo, sino también el estrecho vínculo que Llanos mantiene con Argentina, país de muchos de sus amigos, incluyendo futbolistas reconocidos. Llanos frecuentemente se ha referido a los argentinos como una fuente de sorpresa constante, lo cual quedó evidenciado en esta ocasión.

En su cuenta en la red social X, Ibai compartió el incidente, destacando: “Este señor estaba en Kawasaki, Japón, en el festival del pene”, y añadió que “van miles de personas” a este evento, lo que indica la magnitud y el interés global que suscita.

La espontánea aparición de un argentino en un contexto tan lejano y particular como es el Kanamara Matsuri, provocó miles de reacciones en las redes sociales, remarcando la naturaleza global de la comunidad hispanohablante.

Lo que podría explicar la presencia de un argentino con rasgos asiáticos en un festival tan específico es que muchos descendientes de japoneses que nacieron y fueron criados en Argentina viajan regularmente a trabajar a Japón.

El jugador argentino que eligió Ibai para su equipo de la Kings League

Mateo Musacchio, exjugador de la Selección Argentina y destacado defensor en clubes de la talla del Villarreal, Milán y Lazio, anunció a sus 32 años su retiro profesional durante la última temporada. Para sorpresa de muchos, en una movida inesperada, se sumó a la creciente liga de streamers de Gerard Piqué en España.

Recientemente, el surgido de River ha sido oficializado como nuevo integrante del Porcinos FC, equipo liderado por Ibai Llanos, convirtiéndose en el primer jugador argentino en unirse a este club de la Kings League. La noticia de su incorporación fue compartida con entusiasmo en las redes sociales, bajo el mensaje “Mateo Musacchio es Porcino”.

Musacchio debutó en River a los 16 años y se fue rápidamente a Europa. REUTERS/Daniele Mascolo

Inicialmente, el exjugador había comenzado su andanza en este nuevo mundo como parte del equipo de otro reconocido deportista, el Kun Agüero, pero tras un reciente mercado de pases, se decantó por el proyecto ofrecido por Ibai.

Musacchio, debutó con el “millonario” a la temprana edad de 16 años y prometía ser uno de los mejores proyectos del fútbol argentino. Durante su carrera, ha sido parte de importantes clubes europeos, alcanzando notable éxito en el Villarreal de España, además de contar con participaciones en el Milán y Lazio de Italia, sin olvidar su rol dentro de la selección argentina, tanto en la categoría sub-17 como en el equipo mayor.

La presentación de Musacchio en el equipo de Ibai. (Crédito: Porcinos FC - X)

El retiro de Musacchio del fútbol activo a los 32 años tomó por sorpresa a aficionados y críticos por igual. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el argentino ha dado muestras de estar disfrutando plenamente de esta nueva etapa en su vida. “No parece para nada arrepentido de su decisión”, comentan sus seguidores, mientras él comparte imágenes disfrutando de paisajes paradisíacos junto a su familia, practicando golf y manteniéndose vinculado al mundo del fútbol a través de la Kings League.