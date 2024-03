“Era el Riachuelo”: la historia detrás del video viral que una vecina de Lanús filmó mientras caminaba a su trabajo entre calles inundadas y ratas muertas

Temporal en el AMBA Vecina de Lanús mostró el recorrido bajo agua para llegar hasta su trabajo

“Cómo fue ir a trabajar hoy viviendo en Lanús”, fue el título que Ludmila, una vecina del citado partido bonaerense, eligió para iniciar el video que grabó el pasado martes, con el objetivo de compartir con sus seguidores de la red social Instagram la odisea que vivió para llegar a su lugar de trabajo, en medio de las graves inundaciones que se registraron en distintos puntos del AMBA por el temporal que se desató a principios de semana. “La verdad, hasta que no salí de mi casa y arranqué el recorrido a mi trabajo no fui consciente de la magnitud que tenía la tormenta”, reconoció hoy jueves en diálogo con Infobae.

Con su teléfono celular en mano, y ante un escenario prácticamente intransitable, Ludmila, de 23 años, salió de su domicilio durante la mañana del pasado martes y expuso las graves consecuencias que sufrió su barrio por la enorme cantidad de agua que cayó en los últimos días.

“Ya de por sí este fue el panorama apenas salí de mi casa. Cuando llegué a la parada de colectivo vi que no venía nada, tuve que agarrar viaje y empezar a caminar. Ya a estas alturas las veredas no existían. Se me fue la chancleta, todo fue desesperación, la recuperé y seguí caminando”, contó Ludmila en la filmación que al momento de escribir esta nota contaba con casi 60 mil likes, y que con el correr de las horas se viralizó a través de otras redes sociales.

Ludmila caminó casi 25 cuadras entre calles anegadas, ratas y cucarachas.

Dueña de un local de manicuría y estética, Ludmila continuó con su recorrido en medio de calles que parecían ríos, ya que estaban totalmente anegadas por el agua. El momento de mayor zozobra lo vivió cuando bajó la mirada y se percató de que tenía una cucaracha en su pie derecho. “Casi me muero”, admitió durante el video.

“Todo era agua, agua, agua y los vecinos empezaron a cortar las calles. Conseguí un colectivo pero creo que me mojé más adentro que estando afuera. El Riachuelo era un poroto al lado de esto, pero llegué al trabajo aunque no haya ido nadie”, concluyó Ludmila su impactante relato. Si bien sólo fueron 34 segundos, las imágenes alcanzaron para entender los daños que provocó la tormenta en el municipio de Lanús.

Durante la entrevista para este medio, Ludmila explicó que “necesitaba ir a trabajar” y por eso decidió salir a la calle a pesar de las inclemencias climáticas.

“Me puse unas ojotas, capucha y salí. Muchos me bardearon por salir en ojotas, pero en ese momento creí que era una buena opción para ni mojarme las zapatillas que tenia en la mochila. La idea inicial era ir en colectivo, esperé media hora hasta que arranqué a caminar. Los colectivos pasaban por cualquier calle, por donde podían. El agua tapaba las veredas. Mucha gente esperando en la parada del colectivo con botas, su muda de ropa seca en bolsas, palos para evitar los pozos. Los colectivos ya no andaban”, describió Ludmila el panorama con el que se encontró durante las casi 25 cuadras que caminó para llegar a su comercio. Para colmo, en una esquina se topó con “una acumulación terrible de ratas”, algunas de ellas muertas sobre la vereda.

En medio de su periplo, Ludmila se pudo tomar un colectivo de la línea 188. Parecía que la pesadilla que estaba viviendo llegaba a su fin, pero ocurrió todo lo contrario. “Encontré un colectivo, el 188, pasó por donde pudo pobre hombre (el chofer), trató de evitar lo más que pudo la inundación, pero era inevitable. Gente insultándolo por pasar por las calles donde el agua les entraba en la casa, y es entendible también. Nadie tiene la culpa, ni el colectivero, ni la gente de las casas inundadas, ni nosotros que necesitamos ir a trabajar. El agua entró al colectivo al punto que me tapaba los talones”, aseguró la diseñadora de interiores en diálogo con este medio.

Si bien Ludmila pudo tomarse un colectivo de la línea 188, el agua ingresó a la unidad.

Consultada por el objetivo de su video, Ludmila explicó que el fin era “mostrar la situación en la que vivimos, y por lo que tenemos que pasar las miles de personas que necesitamos el trabajo”. Y en esa línea, agregó: “Porque como yo, hubo miles de personas más, algunas con finales trágicos”. De esa manera, la joven hizo alusión al hombre que apareció flotando sin vida en Valentín Alsina, también en el partido de Lanús, y al adolescente de 14 años que sufrió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz cuando caminaba por una calle inundada de la misma localidad.

“Intenté mostrar la odisea que fue llegar a mi trabajo, después de una hora y media, siendo que vivo a solo 40 cuadras de diferencia, y meterle un poco de ‘onda’ entre tanta malaria. A mucha gente no le gustó mi video, pero me parece que lo que no les gusta es que mostremos la realidad en la que vivimos”, consideró.

Por último, Ludmila lamentó la inacción de las autoridades locales, que hasta el día de hoy no se presentaron en su barrio para asistir a las familias damnificadas por las inundaciones. Sin embargo, sí se encargó de destacar la labor de los bomberos voluntarios de Lanús, quienes según ella “fueron los únicos que se movieron” pero aún así “recibieron insultos, gritos y les revolearon cosas” mientras trabajaban en las zonas más afectadas.

Alerta por tormentas y temperaturas extremas en 15 provincias

Tras varios días de intensas tormentas en varios puntos del país que se vieron afectados a tal punto que se perdieron viviendas y hasta vidas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continúa alertando sobre fuertes lluvias que podrían darse en ocho provincias del país, mientras que se espera una ola de calor insólita para esta época del año, en otras diez jurisdicciones.

Por un lado, el alerta amarilla por lluvias rige para casi todo el territorio jujeño y tucumano, el centro de Salta, el sur de Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y CABA.

Alertas amarilla y naranja por tormentas en 5 provincias. (SMN)

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se abarcan los partidos de Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López

En este marco, por otro lado, el gobierno porteño informó en las últimas horas que las tormentas ya superan los 170 milímetros y que los barrios más afectados en CABA son Villa Soldati, Mataderos, Parque Avellaneda y Versalles..

En lo que respecta a la alerta por temperaturas extremas recientemente emitida por el SMN, perjudicará a la totalidad de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, la mayoría del territorio santafesino, el sur de San Luis, el norte de La Rioja, el este de Salta, Santiago del Estero y el oeste de Entre Ríos.