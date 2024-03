El pronóstico del tiempo: llega la lluvia al AMBA y rigen alertas por tormentas y fuertes vientos en once provincias

Se esperan lluvias para el fin de semana (Télam)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los primeros días del mes reciben a sus habitantes con una cálida bienvenida, marcando la transición hacia la próxima estación. Sin embargo, las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre un fin de semana que podría desafiar los planes al aire libre, con altas probabilidades de precipitaciones. Además, en distintas regiones del país, las alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos se extienden por once provincias, mientras que una alerta naranja por calor extremo abarca gran parte de Formosa, una porción de Chaco y sectores de Salta.

Te puede interesar: Continúa el alerta por calor extremo y tormentas en 12 provincias: cuando se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el SMN, este viernes, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se presentan con cielo parcialmente nublado, vientos del sector noreste rotando al este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche, y una temperatura que tendrá una mínima de 21 grados y una máxima de 28.

Mañana, sábado, el panorama del tiempo se verá modificado. El organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, que serán aisladas por la noche, vientos del sector norte rotando al oeste, luego al noroeste, y una temperatura que se ubicará entre los 23 grados de mínima y 29 de máxima.

Te puede interesar: Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA y en el resto del país

En tanto, para el domingo se pronostica una jornada parcialmente nublada, que estará acompañada de vientos del sector sudeste rotando al este, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana, y una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 26. Luego, el lunes y el martes el cielo volverá a estar despejado, aunque con la presencia de algunas nubes. Estos días, la temperatura oscilará entre los 16 grados de mínima y los 26 de máxima.

Es importante destacar que la advertencia por lluvias trae consigo la preocupación por la propagación de más mosquitos. En las últimas semanas, el AMBA enfrenta una intensa invasión de debido a las recientes tormentas que impulsaron la proliferación de la especie Aedes albifasciatus, conocidos por los biólogos como mosquitos de inundación.

Te puede interesar: Secuestraron más de 49 kilos de marihuana abandonados a la vera del río Bermejo en Salta

Estos insectos, tras las precipitaciones, encuentran un ambiente propicio para el desarrollo de sus larvas en charcos y cuerpos de agua temporarios. Las lluvias recientes en la región central del país, tanto en zonas urbanas como rurales en la región pampeana, causaron un aumento considerable en la población de Aedes albifasciatus, los protagonistas de los videos de nubes de mosquitos que se hicieron virales en los últimos días.

El pronóstico del tiempo.

Alertas por tormentas y vientos

De acuerdo con el organismo meteorológico, se prevén tormentas fuertes para gran parte del territorio de Salta y Jujuy, Mendoza, San Luis, la zona del centro, sur y este de la provincia de Buenos Aires, sectores de Río Negro y la costa de Chubut. Además, la misma alerta fue emitida para toda la provincia de La Pampa.

Todas las áreas bajo alerta serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por la ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. En algunas de las mencionadas zonas, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Para los habitantes de estas localidades, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

A su vez, rige una alerta por fuertes vientos para el sur de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz. Según se indicó oficialmente, las mencionadas áreas se verán afectadas por “vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”.

El mapa de alertas del SMN.

En tanto, el SMN emitió alertas naranjas por temperaturas extremas para Bermejo, Matacos, Ramón Lista, Patiño, en la provincia de Formosa; el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco; y el departamento de Rivadavia, en Salta.

El nivel naranja advierte que el calor puede tener “efectos moderados a altos en la salud” y que las temperaturas pueden ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.