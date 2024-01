El Papa Francisco designó al nuevo obispo de Mar del Plata

Monseñor Ernesto Giobando, el nuevo obispo de Mar del Plata

A partir de la renuncia de los dos últimos obispos designados en Mar del Plata, el Papa Francisco nombró al nuevo administrador apostólico que se pondrá al frente de la diócesis marplatense. Se trata de monseñor Ernesto Giobando que hasta el momento se encontraba como titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires.

Su elección se dio a conocer a partir de una comunicación oficial de la Nunciatura Apostólica en la Argentina, la cual informó que el Sumo Pontífice había aceptado la declinación al cargo de Gustavo Manuel Larrazábal, nombrado el pasado 13 de diciembre, y elegido al jesuita para su reemplazo.

Se trata de la segunda vez en poco más de un mes y medio que la máxima autoridad de la Iglesia toma intervención en la diócesis de la ciudad balnearia: entre diciembre y enero, los dos obispos designados para ocupar el lugar de Gabriel Mestre -trasladado a La Plata- no terminaron de asumir, dejando el lugar vacante en medio de temporada de verano en la ciudad balnearia.

Cada uno por motivos diferentes. El primero fue José María Baliña, quien aceptó el ofrecimiento en primera instancia, pero luego dijo que tomó su decisión de manera apresurada sin contemplar un desprendimiento de retina que afecta a su salud y el cual significa una complicación para llevar adelante sus funciones.

El Papa Francisco

“Cuando me propusieron asumir como obispo de Mar del Plata, agradecido por la confianza del Papa, me apresuré a aceptar enseguida, sin tomar conciencia del proceso que estaba pasando. Hace varios meses que vengo luchando con un desprendimiento de retina, con dos operaciones y otra prevista para febrero (aparte de otras situaciones personales y familiares). Cuando se publicó mi designación recibí tal avalancha de saludos, reportajes y recomendaciones que me di cuenta de que no estaba en condiciones para asumir la misión allí”, escribió en su carta de renuncia.

El segundo fue Gustavo Manuel Larrazábal, quien siguió sus pasos en medio de un conflicto que desató controversias. Fue una serie de denuncias mediáticas que surgieron de parte de una mujer que lo acusaba por supuesto abuso de poder. En consecuencia, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan de Cuyo decidió correrse a un costado antes de llegar a tomar posesión de la diócesis.

“Les comparto que luego de un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia, he llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de las diócesis de Mar del Plata”, escribió Larrazábal a la comunidad diocesana de marplatense y explicó: “Le he presentado mi renuncia al Papa Francisco, quien con mucha comprensión la aceptó”.

Gabriel Mestre, ex obispo de Mar del Plata

Ahora, por tercera vez, la comunidad marplatense le dio la bienvenida al nuevo nombrado por el Papa Francisco como máxima autoridad del Obispado. “La diócesis de Mar del Plata le da la bienvenida a Mons. Ernesto Giovando para caminar juntos los desafíos apostólicos de toda la comunidad”, redactaron en la comunicación de bienvenida oficial.

Monseñor Giobando es Obispo titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires. Nació en la ciudad de Santa Fe el 13 de diciembre de 1959 y fue ordenado sacerdote en la Compañía de Jesús el 17 de noviembre de 1990 en el Colegio Máximo, por Monseñor José Manuel Lorenzo, obispo de San Miguel.

El 5 de marzo de 2014 fue elegido obispo titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires por el papa Francisco y el 3 de mayo de ese año lo nombraron obispo en la catedral de Buenos Aires por el Cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires (co-consagrantes: Mons. Jorge Rubén Lugones SJ, obispo de Lomas de Zamora; Mons. Hugo Manuel Salaberry SJ, obispo de Azul; y Mons. César Daniel Fernández, obispo de Jujuy).

En la Conferencia Episcopal es miembro de la comisión Apostolado de los Laicos y Pastoral Familiar. En la arquidiócesis de Buenos Aires es el vicario episcopal de la zona Flores.