Cómo estará el tiempo durante el fin de semana: rigen alertas por vientos y tormentas en siete provincias

Será un fin de semana con temperaturas elevadas. (Foto: Adrián Escandar)

En plena temporada de verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proporcionó su pronóstico del tiempo para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Asimismo, emitió alertas por tormentas y fuertes vientos en siete provincias y advirtió sobre la inminente llegada de un episodio de calor extremo que impactará en el norte del país.

El pronóstico en el AMBA

Para este viernes, se pronostica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense un cielo que variará entre algo nublado y despejado, con vientos iniciales del sector sur que luego rotarán al sudeste y al este. Según la información proporcionada por el SMN, la temperatura oscilará entre los 19 grados de mínima y los 30 de máxima, sin posibilidad de precipitaciones.

En relación al día siguiente, sábado, el organismo anticipa una jornada con cielo algo nublado en la mañana, para luego despejarse durante el resto del día. Los vientos predominarán desde el sector este, y la temperatura se ubicará entre los 17 grados como mínima y los 29 grados como máxima.

Por otro lado, el domingo se espera un día con cielo algo nublado, vientos del sector norte que posteriormente girarán al noreste. Las temperaturas se mantendrán en un rango de 19 grados como mínima y 28 grados como máxima.

Las provincias que serán afectadas por tormentas

En la previa al fin de semana, el organismo emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para todo el territorio de las provincias de Formosa y Chaco, así como también en sectores de Misiones, Salta y Jujuy. El objetivo es advertir sobre la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Se prevé que las mencionadas provincias se vean afectadas por lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo, ráfagas intensas y, principalmente, una abundante precipitación en cortos períodos. El ente oficial indicó que se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo superarse de forma puntual.

Ante este nivel de alerta, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstaculizar el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad susceptibles de caerse. En tanto, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piscinas, y se insta a mantenerse alerta ante la posible caída de granizo, informarse a través de las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se encuentra vigente una alerta amarilla por vientos en la zona sur de la provincia de Santa Cruz y en todo el territorio de Tierra del Fuego. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, señaló el SMN.

Alarma por calor extremo

Más allá de las advertencias por tormentas y vientos, el organismo también emitió una alerta amarilla por calor extremo en varias localidades de Mendoza, Salta y Jujuy, a fin de informar sobre los efectos perjudiciales que las elevadas temperaturas pueden tener, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas, sobre la salud de las personas.

La alarma abarca los departamentos mendocinos de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, San Carlos y Tunuyán, así como también en las localidades jujeñas de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Tilcara, Tumbaya y Yaví.

A su vez, la alerta fue enviada para la zona de la prepuna salteña, en los departamentos de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Las regiones que serán afectadas por eventos de calor extremo.

Para este tipo de eventos, las autoridades del Ministerio de Salud aconsejan aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas; evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas y reducir la actividad física.

También, se recomienda usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.