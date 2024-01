Nueva amenaza de tormenta: hay alerta amarilla y naranja en 11 provincias

La alerta rige para Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza y Tierra del Fuego (Maximiliano Luna)

Tras varios violentos temporales que causaron fuertes destrozos e incluso muertes en varios sectores del país durante las últimas semanas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta amarilla y naranja que rige en 11 provincias: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza, a la vez que rige alerta por lluvias en la costa de Ushuaia.

La alerta por tormentas rige en la totalidad de Formosa, Misiones y Jujuy, el centro y norte de Chaco; norte y centro de Santiago del Estero; este, centro y oeste de Salta; el sur de Córdoba; gran parte de La Pampa; casi toda la provincia de San Luis, con excepción del extremo norte; este, norte, centro y sur de Mendoza; norte y oeste de Buenos Aires.

Todas las áreas serán afectadas esta noche por lluvias y tormentas, algunas más fuertes que otras. Además, se podría sumar la presencia de ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Inclusive el organismo especializado expresó que se podrían esperar valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual en Jujuy y Salta, mientras que en las otras provincias del norte los valores van desde los 40 a 70 mm.

Alerta amarilla en 11 provincias y alerta por lluvias en Ushuaia

Ante esta situación, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Es importante destacar que, según informaron, este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas. Detallaron que para evitar la entrada de agua a hogares se sugiere cerrar de la manera más hermética posible puertas y ventanas, y asegurar los elementos que puedan volarse.

En tanto a la alerta amarilla por lluvias que rige en la costa de Ushuaia, Tierra del Fuego, el organismo especificó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En este caso la zona será afectada por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes. Inclusive no descartaron la posible caída de precipitación en forma de nieve.

Ya que el nivel amarillo implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN recomendó tener en cuenta todas las indicaciones sobre como actuar ante una catástrofe natural que pueda ser ocasionada por las condiciones climáticas.

El último temporal tuvo lugar el jueves pasado en la provincia de Corrientes, donde Mercedes y Goya fueron las ciudades más afectadas por las intensas lluvias, las cuales provocaron un saldo de más de 400 evacuados, producto de las severas inundaciones que hasta el día de hoy dejan ver las consecuencias.

En Mercedes la caída de agua superó los 500 mm, lo que generó el desborde de los arroyos Garza y Gómez, anegando algunos barrios y afectando a 1500 personas, de las cuales 100 fueron evacuadas en ese momento.

En la ciudad de Goya, mientras tanto, se registraron 160 mm y tuvieron que cortar el tránsito vehicular debido a un socavón que se generó por la presión del agua, pero las autoridades continúan trabajando en la reparación del asfalto. Santa Lucía, por su parte, fue otra de las localidades más afectadas por los desbordes en los ríos y arroyos, lo que llevó a sus autoridades a declarar la emergencia hídrica.

En ese sentido, la Prefectura Naval y el Gobierno provincial trabajan en asistir a los 15 mil damnificados. “La situación sigue siendo complicada”, aseguraron a este medio.

Las condiciones meteorológicas mejoraron considerablemente desde el jueves, pero las consecuencias del temporal persisten. De acuerdo con la información del medio local Diario Época, el último parte proporcionado por Defensa Civil indica que aún hay 391 evacuados.