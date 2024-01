Diez provincias bajo alerta amarilla por tormentas y vientos

La alerta rige para Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chubut y Santa Cruz

En la noche de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en diez provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chubut y Santa Cruz.

Las primeras ocho son aquellas mayormente comprometidas por fuertes lluvias. Las mismas tendrán lugar en mayor parte de Tucumán, la zona centro noroeste de Salta y centro y norte de Jujuy.

En tanto a Formosa, se esperan para el este y centro de la provincia, para Misiones al sur, este, oeste y centro, para Corrientes solo al norte, para Chaco al este, norte, sur y centro, y por último, para el norte de Santiago del Estero.

Todas las áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, gran actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Inclusive se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 mm.

Mapa de alertas del 15 de enero (Foto: SMN)

En lo que respecta a Chubut y Santa Cruz, también comprometidas por la alerta amarilla, en este caso por fuertes ráfagas de viento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las zonas mayormente afectadas serán la totalidad de la provincia con capital en Río Gallegos y el centro y sur chubutense.

Según informó el organismo especializado, se esperan vientos del oeste o suroeste con velocidades entre 50 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en el sur y oeste de Santa Cruz.

Ante esta alerta, el SMN suele recomendar no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por autoridades, ante la comunicación de cualquier situación de urgencia que requiera evacuación.

Es importante destacar que dicha situación de alerta se extiende al martes 16, y se suman otras provincias, quedando un total de 14 en el ojo de a tormenta: Salta, Jujuy, Santiago Del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Mapa de alertas del 16 de enero (Foto: SMN)

Tanto Salta, La Rioja y Jujuy tienen una alerta amarilla en casi todo su territorio, Santiago Del Estero solamente en el sur, Catamarca en el sur este, San Juan en el este, Mendoza en el noreste y La Pampa en el norte de la provincia.

En lo que respecta a San luis, Córdoba, Santa fe, Entre Ríos y Buenos Aires rige una alerta amarilla que abarca gran parte de su territorio, pero al mismo tiempo también cuentan con una alerta nivel naranja, lo que quiere decir que además de esperar posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, podrían tener algunos desastres naturales que pongan en peligro a la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, según especificó el SMN.

Aquellas áreas mayormente comprometidas serán el centro de San Luis, el sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y una pequeña parte de la provincia de Buenos Aires, específicamente algunas localidades de Buenos Aires Norte, como San Nicolás de Los Arroyos.

Ante la situación de una alerta naranja, el organismo especializado recomienda buscar un lugar bajo techo, mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas, cortar el suministro eléctrico si se identifica posible riesgo de ingreso de agua al hogar y alejarse de postes de luz o cables de electricidad.

Además, detallaron que en caso de verse afectado uno mismo o un tercero, por la catástrofe climatológica y lo que esta pueda ocasionar, debe comunicarse con los organismos de emergencias locales para solicitar la ayuda correspondiente.