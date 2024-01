Se produjo un derrame tóxico en un laboratorio de Mataderos

Derrame tóxico en un laboratorio de Mataderos

Este jueves al mediodía, personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó hasta el barrio porteño de Mataderos en respuesta a un derrame tóxico ocurrido en un laboratorio farmacéutico. Treinta personas fueron evacuadas del edificio, y cuatro de ellas requirieron asistencia médica.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho fue alertado a través de una llamada al 911 debido a un fuerte olor detectado en el lugar, ubicado en José Enrique Rodó al 5600.

Junto a los efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los Bomberos ingresaron para inspeccionar el laboratorio, donde identificaron la rotura de una botella que contenía ácido, lo que causó el derrame. Luego, procedieron a recoger parte del material y lo trasladaron a la terraza del edificio, a cielo abierto, a fin de evitar cualquier tipo de contacto.

Mientras esto ocurría, los agentes de la fuerza porteña llevaron a cabo una inspección en la zona. Además, se coordinó la evacuación de las treinta personas presentes en el lugar.

Para llevar a cabo las labores en el sitio, fue necesario emplear trajes especializados, y se procedió al cierre del perímetro debido a la posible toxicidad de la sustancia derramada.

“Lo que se produjo fue el derrame de un producto líquido que, si bien estamos efectuando mediciones para poder determinar cuál es, tenemos entendido que es un tipo de solvente. Podemos descartar el rumor de que era ácido nítrico”, explicaron en diálogo con Telenueve voceros de Bomberos de la Ciudad.

A raíz del derrame, las autoridades instaron a los vecinos a abstenerse de salir de sus domicilios hasta que concluya el operativo. “Hemos atendido a un total de cuatro personas, a las que les suministramos oxígeno y les tomamos los signos vitales también. Los equipos que tenemos no nos dan indicios de que hayan aspirado sustancias, ni humo, ni nada. Por eso, los hemos dado de alta y no tuvimos que llevar a nadie al hospital”, explicó Alberto Crescenti, titular del SAME.

“Estamos esperando que terminen de trabajar los Bomberos con su equipo. Por suerte, los vecinos tampoco van a correr ningún riesgo, y les pedimos que permanezcan en sus domicilios. El operativo en unos minutos ya va a estar”, completó el médico.