Pidieron aumentar los cuidados contra el dengue y el COVID-19 tras la crecida de casos en Formosa

Los contagios de dengue se reportaron sin interrupciones en el invierno durante el 2023 (Getty Images)

El Gobierno de Formosa solicitó a la ciudadanía que reforzaran las medidas preventivas contra el dengue y el COVID-19 luego de que se reportara un aumento de la cantidad de casos activos en la provincia. A pesar de que señalaron que no se trataría de una situación para alarmarse, remarcaron la necesidad de no sobrevalorar el panorama actual.

Te puede interesar: Confirmaron la tercera muerte por dengue en Corrientes de esta temporada

El médico infectólogo del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa Julián Bibolini informó que “esta semana volvieron a subir los casos de dengue”, tras actualizar la cifra a 800 diagnósticos positivos. Asimismo, destacó que “si bien hubo un ascenso, lo positivo es que no lo es como se venía registrando”, en referencia a la cantidad de personas contagiadas que se registraron en las últimas semanas.

A pesar de que el flujo de contagios habría disminuido, Bibolini subrayó la necesidad de que los ciudadanos extremaran los cuidados contra el dengue, debido a que el verano es la temporada alta de infecciones. Frente a esto, el especialista explicó que “este año, por las lluvias y las situaciones climatológicas, creció antes de lo esperado el aumento de los diagnósticos positivos”, y agregó que “llevó a que se intensifiquen con anterioridad los trabajos preventivos”.

Te puede interesar: Qué es el dengue hemorrágico, cuáles son los síntomas y por qué es peligroso

Por este motivo, el infectólogo pidió a los ciudadanos que evitaran automedicarse y tomaran la precaución de visitar a un médico, si presentaran alguno de los síntomas luego de enfatizar que “no siempre es dengue, ya que también debemos hablar de coronavirus, porque lamentablemente están subiendo los casos”.

Según la información aportada por Télam, la directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, planteó que “hace aproximadamente dos semanas tenemos un aumento importante. Si bien no es para alarmarse, es un ascenso”. En este sentido, se confirmaron 155 casos de COVID-19 positivos durante la primera semana del año después de que se realizaran 1.126 test de vigilancia.

Los especialistas señalaron que la nueva variante de COVID-19 aparentaría ser similar a una gripe (Shutterstock)

De esta manera, el Gobierno formoseño descartó que hubieran casos de gravedad, ya que ninguno de los pacientes tuvo que ser internado por el cuadro. Además, precisaron que 44 de ellos fueron dados de alta, por lo que solo quedarían 122 casos activos en el territorio.

Te puede interesar: Dengue: se detectaron casos autóctonos en la Ciudad de Buenos Aires y se aceleraron los contagios en Misiones

En cuanto a la distribución de los contagios, 84 correspondieron a residentes de la ciudad de Formosa; 28 a Clorinda; 13 a El Colorado; 7 a San Martín Dos, 6 de Misión Laishí, 4 en Villa Dos Trece y 4 en Laguna Blanca. Por esta razón, Rodríguez recordó que “todos los vacunatorios de la provincia están funcionando”, con la finalidad de que las personas que no tuvieran todas las vacunas contra el COVID-19 aplicadas puedan recurrir a completar el plan de vacunación.

Acerca de la campaña de prevención contra el dengue que llevará adelante el gobierno provincial, el médico infectólogo pidió a los ciudadanos que recibieran a las brigadas sanitarias en sus casas “para que realicen la fumigación correspondiente y el descacharrizado”, respecto a los recipientes o elementos que se encontraran en los jardines exteriores y pudieran acumular agua en su interior.

En línea con las medidas sanitarias, Bibolini aconsejó realizar una “limpieza en los domicilios y deshacerse de los elementos en donde puedan concentrarse agua y permitiera que se reproduzca el mosquito”, luego de que remarcara que hay que tirar el objeto, debido a que podría alojar huevos de mosquitos, los cuales son capaces de durar hasta un año en ambientes secos.

Por otro lado, recomendaron instalar tela mosquitos en las puertas y ventanas de las casas, mantener la poda y la limpieza de los patios exteriores, utilizar repelentes para mosquitos, usar ropa clara y, en lo posible, optar por remeras y pantalones largos. Asimismo, el funcionario público señaló que “aquellos que puedan, que mantengan fríos los ambientes porque eso aleja al mosquito”.

El gobierno comunicó que continuarán con las fumigaciones en los domicilios particulares (Gobierno de Formosa)

A pesar de que la alerta provino de las autoridades formoseñas, los brotes de dengue también han afectado a las provincias del noroeste. De acuerdo con los registros, los distritos en los que se han detectado contagios desde la segunda quincena de noviembre de 2023 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe.

“En el año 2023 no hubo interrupción de la circulación viral en el invierno como venía sucediendo desde 1997. El problema es complejo y pasa por el control del vector que transmite el virus, el mosquito Aedes Aegypti”, explicó la ex directora nacional de control de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, Teresa Strella, al señalar que el freno podría realizarse por medio de la eliminación de los cacharros que acumulan agua, pero que no se obtuvo la involucración necesaria de parte de la ciudadanía.

Otro de los factores que promoverían la expansión del virus en el noreste argentino serían el fenómeno El Niño y el cambio climático, debido a que en esa zona ocurrió un aumento de temperatura en conjunto con inundaciones en las últimas semanas. En este sentido, la cartera de salud advirtió que “se ha evidenciado la presencia de mosquitos Aedes en zonas geográficas donde antes no se encontraba”.

Cuáles son los síntomas del dengue

Fiebre

Cefalea

Mialgias

Artralgias

Dolor retroocular (detrás de lo ojos)

Náuseas

Dolor abdominal

Vómitos

Diarrea

Las autoridades pidieron extremar los cuidados para evitar la propagación del mosquito (Getty Images)

Cuáles son los síntomas de la variante JN.1 de COVID-19

Dolor de garganta

Congestión

Tos seca (poco común)

Pérdida de gusto o del olfato (poco común)

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho o piel

Labios o uñas pálidas, grises o azules (por falta de oxígeno)

Por lo general, los síntomas suelen ser más leves que los registrados durante el 2020, pero se recomienda consultar a un médico ante la aparición de alguno de estos indicadores.