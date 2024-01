Novelas, bienestar personal y neurociencia: cuáles son los libros más vendidos y qué leen los turistas en la playa

En el balneario Alfonsina, en La Perla, suegra y yerno comparten la mañana de playa y también la lectura (Fotos/Christian Heit)

“ZensorialMente está agotado”, le comenta una mujer a su marido acerca del último lanzamiento del biólogo Estanislao Bachrach, mientras salen de la librería ubicada en la intersección de Rawson y Güemes, en pleno centro de Mar del Plata. “Vamos a otra a ver si lo conseguimos”, le propone él. Es que, para muchos turistas, el verano es el único momento del año en el que logran hacerse el tiempo necesario para reconectar con la lectura.

¿Cuáles son los libros que más se compran en La Feliz? ¿Coinciden con los más leídos en la playa? Ficción, no ficción, ¿qué prefieren los veraneantes?

En una recorrida por diferentes librerías, Infobae pudo saber cuáles son los ejemplares por los que más preguntan. En la cadena “Libros de la Arena”, por ejemplo, La Felicidad de Gabriel Rolón ($19.900) y Zensorialmente, de Estanislao Bachrach ($15.499) están entre los favoritos. Este último, incluso, llegó a agotarse. Para el público infantil y juvenil, se destacan dos sagas: Heartstopper, de Alice Oseman; y la de Harry Potter, el clásico de J. K. Rowling que no pasa de moda.

La que aporta estos datos es Verónica, empleada del lugar desde hace casi una década. Sobre la concurrencia al local, ubicado sobre la calle Güemes al 2700, la librera dice que, por lo general, es frecuentado a la tarde-noche y destaca que “hay bastante rebote”. “Cuando decís los precios, varios desisten de comprar. ‘No, gracias’, te contestan y se van. Pero el que es ‘lector’ compra igual o espera promociones. Muchos reservan su ejemplar y pasan a retirarlo cuando hay descuentos”, explicó en referencia a las rebajas que se obtienen pagando los días martes con Banco Francés y Banco Nación o con la cuenta DNI de Banco Provincia.

El último de Gabriel Rolón y una saga para adolescentes son los más pedidos en "Libros de la Arena"

En la Librería “Palito”, que está sobre la calle San Martín 2750, los más buscados son La casa Neville, de Florencia Bonelli ($22.000); Este dolor no es mío, de Mark Wolynn ($17.300); y Hábitos Atómicos, de James Clear ($28.000). “Por el boom del último ejemplar de Gabriel Rolón, muchas personas se acercan a pedir otros de sus libros”, explicó a este medio una de las empleadas.

En Fray Mocho Libros, los más pedidos se dividen entre astrología, bienestar personal, política y novelas. “Venimos de una buena racha porque la época de las fiestas siempre es explosiva. Acá, históricamente, Reyes es la fecha en que más vendemos”, dijo a Infobae, Santiago, encargado del lugar, ubicado sobre la calle Belgrano 2877.

Según Santiago, los títulos más destacados se reparten entre el Horóscopo Chino 2024, de Ludovica Squirru ($9.999) y el de Jimena Latorre: Horóscopo 2024. El año de Tauro y Géminis ($6.999). También ranquean fuerte Cómo salir del pozo, de Andrés Oppenheimer ($15.999) y La nueva vejez, de Pacho O’Donnell ($15.999). Óxido, de Jorge Lanata ($22.999) y Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara ($15.999) son otros de los elegidos.

“A diferencia de otras temporadas, este año estamos vendiendo un poco menos. Yo se lo adjudico a que hay menos turistas”, agregó el encargado y resaltó que hasta el 31 de enero trabajan con tres pagos sin interés por el Plan Ahora.

Christian Heit

Libros en la playa

En el Balneario Alfonsina, en La Perla, se lee y mucho. Los autores más elegidos son Mariana Enríquez, Mario Vargas Llosa, Claudia Piñeiro y la marplatense, Laura Miranda.

Si bien la mayoría trajo sus ejemplares en la valija, otros optaron por comprar su libro en La Feliz para “obligarse a leer”. Tal es el caso Mónica que, además, subraya los pasajes que más le interesan con un lápiz.

“Es la primera vez que vengo a Mar del Plata. Fui a la librería Ghandi y me compré Nosotros somos los otros animales, de Dominique Lestel. Me interesó porque soy vegana y propone otras miradas del veganismo. Un enfoque menos romantizado. Hasta ahora me viene gustando”, dijo a Infobae.

Lápiz en mano, Mónica lee un ejemplar de Dominique Lestel sobre el veganismo

Unos metros más al costado, sentado en un reposera, David lee Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez. Lo mismo hace Federico, debajo de una sombrilla, con un ejemplar de Hábitos atómicos, de James Clear. Para achicar gastos compró una edición de bolsillo. “La pagué $15.000″, cuenta.

A Melisa su libro se lo regalaron. Se llama Tierra de Bolsillos y es una novela de Laura Miranda. “Ya leí varios de ella. Me encanta”, contó. No es la única que lee a la autora marplatense: una turista porteña disfruta de Ecos del fuego. Lee junto a su yerno, que optó por El sueño del celta, de Mario Vargas Llosa.

Melisa, fanática de las novelas de Laura Miranda

Ciclo de escritores en Mar del Plata

Como sucede desde hace casi tres décadas, este verano, La Feliz recibirá a distintos escritores, que presentarán sus libros en la 27ª edición del ciclo Verano Planeta. El evento se llevará a cabo los días lunes y miércoles, a las 21 horas, y tendrá sede en el Hotel Costa Galana (Av. Patricio Peralta Ramos 5725). La entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

En enero estarán Felipe Pigna, Daniel López Rosetti, Florencia Canale y Carlos Pagni. En febrero se presentarán Viviana Rivero, Carlos Liotti, Darío Sztajnsrajber y Gabriel Rolón.

Las charlas serán moderadas por el periodista Nino Ramella y se transmitirán en vivo por YouTube. “El año pasado recibimos más de 5.000 personas. La consigna siempre es la presentación del libro, pero después el tema se dispara. Probablemente este año todo se centre un poco más en política”, explicó a este medio, Marcelo Franganillo, creador del evento.

ENERO

10: Felipe Pigna, Los Güemes y la guerra de los infernales.

15: Daniel López Rosetti, La Gioconda y Leonardo.

22: Florencia Canale, El Diablo, la historia de Bernardo de Monteagudo.

31: Carlos Pagni, El Nudo.

FEBRERO

05: Viviana Rivero, Apia de Roma.

12: Jorge Liotti, La última encrucijada.

19: Darío Sztajnszrajber, El amor es imposible, ocho tesis filosóficas.

26: Gabriel Rolón, La Felicidad, más allá de la ilusión.

Fotos: Christian Heit.