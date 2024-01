Alerta naranja en Buenos Aires y Río Negro: se esperan fuertes tormentas

Se esperan fuertes lluvias para dos provincias del país

Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas y lluvias intensas en algunas localidades de las provincias de Buenos Aires y Río Negro.

Sin embargo no serán las únicas perjudicadas ya que en San Luis, Mendoza, casi toda La Pampa, el este de Neuquén y Chubut también se esperan tormentas que pueden ser acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, debido a que se encuentran en un nivel de alerta amarilla, lo que significa la aparición de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Los valores de precipitación acumulada esperable serán de entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

La diferencia entre los niveles de alerta, es que la naranja implica la existencia de “posibles fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En esta oportunidad, se extiende por el este, norte y sudeste de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las ráfagas pueden tener una velocidad entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h) y se esperan valores de precipitación entre 25 y 50 milímetros (mm).

Según informó Télam, la última actualización del SMN advirtió sobre dicha alerta para esta noche, al norte de Bahía Blanca, Costa de Patagones, de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, de Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Mientras que las localidades de Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas presentan alertas de nivel amarillo también para esta noche.

En lo que respecta a las localidades rionegrinas de Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, meseta de Adolfo Alsina, de San Antonio y Valcheta poseen alerta de nivel naranja, pero más hacia la tarde noche.

Último mapa emitido por el SMN

Las recomendaciones que brindó el SMN para estas áreas: permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, quedarse en el interior de un vehículo en caso de estar viajando, evitar circular por calles inundadas o afectadas, cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a la casa.

Hizo hincapié en la importancia de comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de que alguien se vea afectado por alguno de los fenómenos climáticos esperados, además de contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono, en caso de tener que huir o abandonar un lugar para refugiarse en otro.

Frente a la alerta amarilla que rige en algunas partes del país el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.

Una feroz tormenta de granizo sorprendió a los cordobeses

Por la intensa tormenta, la Avenida Vélez Sarsfield se desmoronó hacia una obra en construcción en cercanías de la exvilla El Pocito (foto NA)

Según informó el medio local El Doce.TV, distintas regiones de Córdoba fueron víctimas de una fuerte tormenta inesperada que tuvo lugar en la noche del miércoles.

Inclusive en algunos sectores de las sierras se registró una intensa caída de granizo. Se trataría de fenómenos puntuales que no apaciguará el calor sofocante que afronta la provincia en la primera semana del año.

También se produjeron precipitaciones más leves en el norte del valle de Punilla y parte de Cruz del Eje. Por ese motivo la Policía Caminera pidió precaución para circular por la ruta nacional 38 por la lluvia registrada en varios tramos.

En este contexto comenzaron a circular en redes sociales diferentes videos de vecinos que mostraban el abundante granizo en el sector de Punta de Piedra, a pocos kilómetros de La Cumbre sobre el camino a Cuchi Corral. Además la prensa local advirtió este tipo de precipitación en la ruta, entre Villa Giardino y La Cumbre.