Pasó en la TV: Milei saludó desde el balcón de la Casa Rosada y la CGT decretó paro general el 24 de enero

El Presidente sorprendió a todos saludando a los turistas y a las personas que paseaban esta mañana por Plaza de Mayo, mientras que la CGT llamó a un paro general con movilización para el 24 de enero y Fátima Flórez se ausentó a la inauguración de la temporada teatral en Mar del Plata.

En el día de ayer, el presidente, Javier Milei causó sorpresas en aquellos turistas y ciudadanos que caminaban por Plaza de Mayo ya que culminada una nueva reunión de Gabinete, decidió dirigirse al balcón que tiene el Salón de la Ciencia Nacional para saludar. Lo hizo acompañado por todos los que habían participado del encuentro en un salón contiguo. A su lado apareció el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según transmitió Desayuno Americano (América) esta aparición tuvo lugar a las 9:50 de la mañana y generó revuelo entre la gente y también entre los periodistas de televisión que estaban apostados en las inmediaciones y los numerosos efectivos policiales.

Javier Milei desde el balcón presidencial

En este contexto, a tan sólo 19 días de la asunción del nuevo gobierno, la CGT decidió romper lanzas con la presidencia de Javier Milei. Anunció un paro de actividades con movilización para el próximo 24 de enero, en rechazo a la serie de medidas tomadas por las autoridades que afectan los intereses de los sindicalistas. Rechazaron el DNU que desreguló la economía, pero también el contenido de la “ley ómnibus” que buscó abrir la economía, reducir el peso del Estado y aplicar cambios en la vida cotidiana.

“El Consejo Directivo y el Comité Central Confederal convocan para el día 24 de enero vamos a hacer un paro con movilización”, anticipó en LN + el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

Son varios los motivos que convocan al paro, pero, hizo hincapié en “El fondo de cese” y aseguró que “es la automatización del despido. Es la película de Rocky, que te digan mañana no vengas y anda a cobrar. Cuando te necesito devuelta , te vuelvo a tomar”.

Desde la izquierda. Andrés Rodríguez, Héctor Daer, Gerardo Martínez, Pablo Moyano, José Luis Lingeri, Abel Furlán y "Paco" Manrique

Quien recientemente perdió su trabajo y lo hizo público ya que C5N le dio el lugar, fue la joven manifestante que había ido a la primera marcha convocada por el Polo Obrero, y discutió con una trabajadora de la salud. El video se viralizó a las pocas horas y terminó por costarle su puesto laboral.

“En este mismo lugar se hizo viral un video mio donde le digo a una mujer que la gente que corta la calle lo hace por los derechos de todos y eso se hizo viral, me echaron del trabajo, dos votantes de Milei. Me pegaron una parada y arréglate”, comentó angustiada.

La manifestante que fue desvinculada de su trabajo tras discutir con una medica

Continuando por el mundo del espectáculo, la casa de Gran Hermano ayer arrancó el día de forma festiva debido a que era el cumpleaños de una de las participantes, Rosina, quien recibió muchos obsequios.

El más destacado fue el que le hizo Joel, que sin dudarlo y haciéndole honor a su vínculo pasado, le regaló un ramo de flores. La hermanita reaccionó saltando de felicidad y lo sorprendente fue lo que vino después, un beso.

También fueron partes de los medios de comunicación los artistas que fueron a hacer temporada a Mar del Plata ya que en el día de ayer tuvieron su tradicional agasajo con un evento que da inicio a todas las obras que habrá durante el verano 2024.

“Mar del Plata levanta el telón tuvo dos ausencias, que son los más convocantes, sin despreciar a nadie… Fátima Florez y Martín Bossi”, informaron en Socios del Espectáculo (El Trece).

Fatima Florez imitó a Javier Milei en su debut en Mar del Plata

No obstante los que sí fueron no le dieron tanta importancia ante la situación. Luciano Castro sentenció: “Nose si eso hace a un evento… que estén Fátima o Bossi. No quisieron venir, que no vengan”.

Por su parte otras figuras aseguraron: “Si se considera la primera dama y es pueblo, tendría que haber estado sentada ahí en el medio apoyando al teatro”.

Matías Ale de forma irónica expresó: “Sino la sentamos como hace la revista Gente, la ponemos ahí sentadita con Photoshop”.

En tanto a Bossi, no se quedó callado y manifestó que “es importante estar…”. Sobre Fátima dijo: “ella también está ocupada con unos buenos quilombos que tiene”.