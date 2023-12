Alerta amarilla por tormentas fuertes para cuatro provincias del NOA

El Nivel amarillo significan graves fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas (SMN)

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de fuertes tormentas para distintas zonas de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, que se encuentran bajo una alerta amarilla.

Es importante destacar que también se mantienen alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes con actividad eléctrica, en algunas partes de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.

Dicha alarma se extiende a Santa Cruz (la Meseta de Corpen Aike, Meseta de Güer Aike y Meseta de Lago Argentino) y a la totalidad de Tierra del Fuego, en este caso por vientos intensos con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Puntualizando provincia por provincia y empezando por Salta, las localidades más afectadas serán la Iruya, Orán y Santa Victoria en la pre-puna y las puneñas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

También existen advertencia para Salta Capital y zonas de Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

En lo que respecta a Jujuy se alerta sobre la Puna de Susques, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, zona baja de Tilcara y su capital, San Salvador.

Catamarca, por su parte, prevé atención sobre la Puna de Tinogasta, mientras que en Tucumán se advierte la Puna de Tafí del Valle, la Capital, San Miguel, zonas bajas de Lules, de Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El temporal provocó la crecida del río y el derrumbe de un puente

En ese marco, la localidad de Pomán, al sur de la provincia, fue noticia este lunes después de que las intensas lluvias provocaron diferentes destrozos y generaron un aluvión que derrumbó un puente, dejando a varias ciudades desconectadas.

De acuerdo con los medios locales, el incidente sucedió este lunes, en plena Navidad, como consecuencia de la crecida del río Rincón.

Los hechos fueron grabados por un grupo de personas que estaban en el lugar cuando el nivel del agua comenzó a aumentar, hasta arrastrar varios sedimentos y tierra que formó una ola de varios metros, la cual destruyó por completo la estructura de metal.

La filmación, que se realizó con el celular de uno de los jóvenes que estaban allí, fue compartida en las redes sociales y rápidamente se viralizó.

Aquellas localidades que están bajo alerta naranja podrían recibir precipitaciones que acumulen entre 60 y 90 milímetros de agua, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que en Tucumán se esperan valores entre 40 y 70.

Según detalla el SMN, el Nivel naranja implica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, mientras que el amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante estos casos las recomendaciones son evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua pueda escurrirse, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, que puedan caerse y no permanecer cerca de playas, ríos o piletas para evitar ser alcanzados por un rayo.

Rutas y calles anegadas en distintas localidades de Salta afectadas por las lluvias

Inundaciones y daños en Salta de hace algunas semanas. Temen que se repitan las imágenes

La situación para Salta es realmente complicada, tanto la actual como la que se espera para los próximos días.

Un temporal de viento y lluvia provocó anegamientos de calles y rutas de distintas localidades, por lo que el Gobierno provincial debió asistir a municipios y pobladores, mientras trabaja en un relevamiento de daños.

En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social intervino para así reparar los daños que se ocasionaron y asistió a aquellos damnificados. Las tareas fueron realizadas en conjunto con Asistencia Crítica y los municipios de alrededor.

En General Güemes, en el paraje Madre Vieja, se evacuaron vecinos que fueron alojados en la escuela del lugar, con ayuda del personal del municipio local, encabezados por el intendente Carlos Rosso, para quienes ya se estableció la ayuda correspondiente, especialmente de frazadas, alimentos y ropa.

En la localidad de Metán están trabajando sobre las calles anegadas, la limpieza de canales con maquinaria específica y sobre la ruta nacional 34, a la altura del río Las Conchas, que se desbordó.

También ocurrió la caída de árboles y postes en algunas zonas del municipio de Apolinario Saravia y en Coronel Mollinedo, lo que generó que haya una falla en la energía eléctrica, por lo que en el lugar trabaja personal de la empresa Edesa.

Es de saber que actualmente continúa rigiendo la alerta amarilla. Inclusive no fue algo que solo transmitió el SMN, sino que también lo dijo la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta para de esta forma anticiparle la situación a los ciudadanos y que estos tomen las medidas de precaución adecuadas.