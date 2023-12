Imprudencia al volante: conducía alcoholizado, cruzó con el semáforo en rojo y provocó un choque en Recoleta

Choque en Recoleta

Las imprudencias al volante no dan tregua en la recta final del año, y durante los últimos días los accidentes viales pasaron a ser moneda corriente en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, un conductor que manejaba alcoholizado -con más de cuatro veces de alcohol en sangre que lo permitido en CABA, donde aún no rige la Ley de Alcohol Cero- chocó a otro automóvil en el barrio porteño de Recoleta, y terminó detenido.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la colisión se registró durante la madrugada de este viernes en el cruce de avenida Las Heras y Sánchez de Bustamante.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar y constató la presencia de un Volkswagen Fox color gris que, momentos antes, había chocado a un Toyota Etios color blanco en el que se trasladaban cinco jóvenes.

En esta imagen se puede observar que el Volkswagen Fox cruzó con el semáforo en rojo.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad permitieron determinar que el Volkswagen Fox, que circulaba por avenida Las Heras, cruzó con el semáforo en rojo a toda velocidad e impactó de lleno contra el otro vehículo, que iba por Sánchez de Bustamante. Si bien en la filmación se observa que el conductor del primer vehículo atinó a frenar, su decisión fue tardía, y la colisión, por ende, se tornó inevitable.

Tal como se pudo observar en los móviles de los distintos medios que cubrían la noticia en el lugar del hecho, el hombre que manejaba el Volkswagen Fox lucía en un evidente estado de ebriedad y hasta mantuvo algunos forcejeos con los agentes que, inicialmente, lo demoraron dentro de un patrullero.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, el conductor fue sometido a control de alcoholemia por parte de un agente de Tránsito, dando positivo de alcohol 2.3 gr/l. Por su parte, la prueba realizada al joven que conducía el Toyota Etios arrojó resultado negativo.

“A cualquier persona que anda en auto le podría ocurrir. Yo no voy ciego por la vida; cambiaba el semáforo, yo crucé y los otros pibes también cruzaron cuando cambiaba el semáforo”, justificó su accionar el hombre alcoholizado cuando dialogaba con un efectivo.

Así terminaron los vehículos involucrados en el accidente vial. (@jotaleonetti)

Luego, volvió a ser subido a un móvil policial y fue trasladado a una dependencia policial cercana.

“Les pedimos a los ciudadanos que no hablen por celular mientras manejan”, suplicó el pasado martes a la mañana el doctor Alberto Crescenti, en medio del operativo que se montó en el barrio porteño de Monserrat como consecuencia de un fuerte choque que protagonizaron un colectivo de la línea 86 y una camioneta. Y si bien hubo ocho personas que resultaron heridas por la colisión, ninguna de ellas de gravedad, el titular del SAME aprovechó para manifestar su preocupación ante los reiterados accidentes viales que se vienen registrando en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires, y advirtió sobre “una costumbre” que se transformó en una preocupante problemática.

Luego de brindar el parte de situación, el titular del SAME expresó su preocupación por los constantes llamados que recibe el servicio de emergencias médicas a raíz de accidentes automovilísticos. “Le pedimos a los ciudadanos que no hablen por celular mientras manejan. Es una costumbre que los puede llevar a una situación no deseada. Estamos viendo con mucha preocupación el tema de usar el móvil y pasándose mensajes mientras se maneja”, comentó durante el contacto telefónico con el noticiero “Arriba Argentinos” (El Trece).

La advertencia del Dr. Crescenti no es en vano. En 2022, hubo 3.415 siniestros fatales en todo el país, mientras que la cantidad de fallecidos fue de 3.828, de acuerdo al último informe de siniestralidad vial publicado por el Ministerio de Transporte. La provincia con más accidentes registrados fue Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Córdoba y Misiones. Del total de las víctimas fatales, cuatro de cada diez eran usuarios de motos.

Víctimas fatales por accidentes viales según jurisdicción. Fuente: Dirección de Estadística Vial.

Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por siniestros de tránsito y se calcula que 20 personas mueren por día, casi 7.000 fallecidos por año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, de acuerdo a un relevamiento de Luchemos por la Vida, una asociación civil fundada en 1990 cuyo propósito es generar concientización y prevenir siniestros de tránsito en el país.

En cuanto a las causas que provocaron los accidentes de tránsito, el informe de Luchemos por la Vida reveló que casi el 90 por ciento fueron provocados por errores humanos, mientras que casi el nueve por ciento de ellos fueron debidos a circunstancias relacionadas con el estado de las rutas o las calles. En menos del dos por ciento de los casos, el siniestro fue debido al estado del vehículo.