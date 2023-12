El Gobierno de la Ciudad pidió no sacar la basura hasta el lunes: los motivos

El Gobierno de la Ciudad les pidió a los vecinos que no saquen la basura hasta el lunes (Foto: Mariano Sánchez/NA)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó este viernes un pedido muy particular a los vecinos porteños: solicitó que durante este fin de semana no se saque la basura a las calles, ni siquiera a los contenedores. Aunque el motivo no es para nada ilógico.

La causa del pedido es que los sábados no hay recolección de residuos y este domingo 24 tampoco, como consecuencia del feriado de Nochebuena. La misma situación se dará la próxima semana, con motivo del Año Nuevo.

Por eso, el Ejecutivo local solicitó a los vecinos a través de un comunicado “no sacar sus residuos durante esos días -domingo 24 y domingo 31 de diciembre- para que no se acumule basura dentro de los contenedores”.

Además, “teniendo en cuenta que los días sábados no hay recolección, el pedido se extiende a todo el fin de semana -sábado 23 y domingo 24- y sábado 30 y domingo 31 de diciembre”, añadió el Gobierno.

“El lunes 25 de diciembre y el 1º de enero el servicio funcionará de forma regular, por lo que se podrá retirar la basura en el horario habitual de 19 a 21 horas”, concluyó el pedido.

Cómo funcionarán las guardias en los hospitales y en qué calles se podrá estacionar libremente

En los hospitales porteños se dispondrá de un operativo sanitario en los centros de salud especializados y en el SAME, que trabajará con una ampliación de personal en el 107 y en el servicio de Telemedicina, así como en la atención de emergencias y urgencias en la vía pública.

Por otra parte, el Hospital de Quemados y los hospitales oftalmológicos Santa Lucía y Lagleyze contarán con refuerzo de personal en sus guardias.

En cuanto al estacionamiento en las calles porteñas, estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde habitualmente está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas y no tendrá vigencia el estacionamiento medido. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En tanto, en pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías, está prohibido durante las 24 horas.

El domingo 24, las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 9 a 12 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 horas e iniciando la última inhumación a las 11.30. El lunes 25 se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita.

Asimismo, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas y las Sedes Comunales permanecerán cerradas, al igual que el Registro Civil, que sólo dispondrá una guardia de 9 a 12.