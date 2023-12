Rigen alertas meteorológicas por tormentas en 4 provincias: cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Efectos del fuerte temporal en CABA: todavía se registran muchos árboles caídos

El fuerte temporal que azotó a una extensa área del país durante el pasado fin de semana dejó, hasta el día de hoy, un saldo trágico de 14 personas fallecidas, según información oficial. 13 de estas víctimas perdieron la vida en un club de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde el fenómeno meteorológico adquirió características excepcionales, causando el colapso del techo durante una exhibición de patinaje artístico.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una mujer de 61 años perdió la vida al ser aplastada por una gran rama de un árbol que se desplomó desde una altura de 30 metros, en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno. Además, como consecuencia de la tormenta del domingo en la madrugada, el gobierno porteño informó que se registraron alrededor de 5.000 incidentes en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo árboles caídos o por caer, cables en el suelo, cortados o colgando, ramas desprendidas o por desprenderse, marquesinas o carteles dañados.

Ahora, de acuerdo a los datos proporcionados por el SMN, se vislumbra una posible mejora en la situación meteorológica para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, luego de la crecida del Río de la Plata que afectó a zonas costeras.

Este martes, el cielo se presenta parcialmente nublado a mayormente nublado, con vientos del sector sudeste que rotarán al este, acompañados de ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 21.

Para el miércoles, el SMN pronostica una jornada mayormente nublada, con probabilidad de chaparrones en la mañana y la noche, así como lluvias aisladas por la tarde. Se espera viento del sector este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y la temperatura se ubicará entre los 17 grados de mínima y los 22 grados de máxima.

En cuanto al jueves, se prevé cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con vientos del sector sur que rotarán al sudeste. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 27.

Alertas meteorológicas en cuatro provincias

Más allá de la situación en la región del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas en cuatro provincias y proyectó la evolución del panorama en los próximos días.

Para este martes, según datos del SMN, rigen alarmas de nivel amarillo en parte de las provincias de Neuquén, Chaco, Corrientes y gran parte del territorio de Formosa. Allí, se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En Neuquén, la alerta por tormentas abarca la tarde y la noche, afectando a las localidades de Añelo, Loncopué, Picunches, Ñorquín, Pehuenches, Chos Malal y la zona sur de Minas.

Por otro lado, en Chaco, la advertencia incluye las zonas de Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

En Formosa, la advertencia afecta a las localidades de la capital y a las zonas de Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. Mientras tanto, en Corrientes, la alerta rige para los departamentos de Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, Corrientes, San Cosme y San Luis del Palmar.

En las mencionadas regiones, se anticipan tormentas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por actividad eléctrica intensa, ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos, según datos del SMN.

En cuanto a las lluvias, se precisó que se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, los cuales podrían superarse en forma puntual.

Ante el nivel de alerta amarillo por tormentas, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el flujo del agua, evitar actividades al aire libre y no resguardarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Asimismo, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; mantenerse alerta ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

<br/>