El empresario y ex piloto de TC que se estrelló con su helicóptero en el Río Paraná estaba vivo y consciente en el momento del impacto

Un helicóptero se estrelló en el río Paraná después de hacer maniobras peligrosas

La investigación sobre las causas y las circunstancias en las que murió Gustavo Degliantoni, empresario y ex piloto de TC de 71 años, sigue avanzando. A partir de las declaraciones de los cuatro acompañantes que sobrevivieron al impacto del helicóptero en el Río Paraná y de personas que colaboraron con el rescate, el hombre estaba vivo y consciente tras el accidente y hasta llegó a intercambiar palabras con algunos de ellos.

Te puede interesar: “Creí que era una broma”: hablaron los sobrevivientes del accidente en el que murió el empresario que estrelló su helicóptero en el Río Paraná

“Con sumario de Prefectura, se tomó conocimiento de testimonios que dan cuenta de que Degliantoni estaba con vida cuando cayó el helicóptero”, le informaron fuentes de la investigación a Infobae.

En un primer momento, se había puesto en duda el estado en el que se hallaba la víctima al momento de la caída, ya que la autopsia había indicado que “sufrió un derrame cerebral masivo, que es lo que le provocó la muerte”. Ahora, con los nuevos datos, lo que se determinó es que al piloto “no pudieron sacarle el cinturón, el helicóptero se dio vuelta en el agua y personal de Prefectura ya lo sacó sin vida” del interior de la nave.

Te puede interesar: Murió un trabajador islero mientras arreaba animales en medio de la crecida del río Paraná

Aún se aguardan los resultados de “los análisis de las muestras biológicas para ver algún tema toxicológico o de alcohol”, así como de las muestras de pulmón de Degliantoni, que ayudarán también a determinar en qué momento falleció, advirtieron las fuentes. Además, está pendiente el informe de la Junta de Seguridad en el Transporte.

La última novedad coincide con las declaraciones que habían hecho los sobrevivientes un día después del accidente. Los testimonios a la prensa de Rubén Calderone (76), Osvaldo Iommi (70), Rubén Ojeda (63) y Julio César Puchet (59) coincidían en que Degliantoni seguía vivo tras el impacto de la aeronave Robinson R66 matrícula LV-FQJ contra el agua.

Te puede interesar: Continúa la situación crítica en Corrientes por la crecida del Río Uruguay y hay localidades con decenas de evacuados

“La verdad es que todavía no entiendo, cuesta pensar cómo salí de esto. Gustavo queda abajo, apretado cuando se lo lleva la corriente. Gustavo estaba vivo, demoramos siete minutos en dar vuelta el helicóptero. Rubén Ojeda le hace el RCP y no había vuelta. Tengo un dolor muy grande. Es muy triste todo esto”, lamentó Puchet en diálogo con La Radio Ramallo.

En esos relatos hubo una coincidencia. Los amigos dijeron que Degliantoni no sufrió una descompensación mientras volaba, sino que se trató de una mala maniobra. “Gustavo no se descompuso, se equivocó. No hubo ningún problema”, sostuvo Calderone y aseguró que el piloto, en el instante del accidente, cuando el helicóptero tocó el agua, soltó un insulto: “La puta madre”. “Fue un error de cálculo”, manifestó en la misma línea Puchet.

El accidente en el que murió Degliantoni

El mediodía del domingo pasado, el empresario y ex piloto de TC Gustavo Degliantoni (71) se subió a su helicóptero junto a sus amigos Rubén Calderone (76), Osvaldo Iommi (70), Rubén Ojeda (63) y Julio César Puchet (59). Los cinco volaron desde la ciudad de Ramallo, en el norte bonaerense, hacia Rosario. Allí compartieron un almuerzo sobre la costa del río.

Luego de disfrutar un buen rato, dieron unas vueltas por el aire y emprendieron el regreso por la tarde. Tenían previsto continuar la juntada viendo el partido entre River Plate e Instituto de Córdoba. Pero en el medio del viaje de vuelta ocurrió la tragedia llegando a la zona de Ramallo: la aeronave se estrelló sobre el Río Paraná.

Varias de las tantas personas que disfrutaban del río, en un día soleado y de altas temperaturas, captaron en video el momento del impactante accidente en las cercanías del puente Rosario-Victoria. Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran cómo el helicóptero al principio pasó muy cerca del puente para luego ir descendiendo en dirección sur hasta su fin dentro del agua.

Producto del siniestro, Degliantoni perdió la vida. Los acompañantes, por su parte, sufrieron algunos golpes y fueron rescatados por diferentes embarcaciones que estaban en la zona, antes de la llegada de efectivos de la Prefectura y Bomberos.