Silvana Lauzán, referente por los Derechos Humanos: “Los afectos y las redes de confianza son una buena fórmula para contener retrocesos”

La politóloga y socióloga Silvana Lauzán

No es una novedad que los grandes activistas por los Derechos Humanos han sido históricamente perseguidos y que parte de su lucha implicó perder ellos mismos sus derechos e incluso la vida. De Ghandi o Malcom X a la indigenista hondureña Berta Cáceres o la joven iraní Mahsa Amini, los ejemplos de la violencia con la que se los ha buscado silenciar se multiplican.

Fue el tema de la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras de 2005 en Sri Lanka: las mujeres suelen estar todavía más expuestas. En esa reunión se declaró el 29 de noviembre como el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y de quienes trabajan por los Derechos Humanos de las mujeres para reconocer (y proteger) a las mujeres que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para entonces la politóloga y socióloga argentina Silvana Lauzán ya era una activista. Su carrera había comenzado veinte años antes, casi sin darse cuenta, cuando en 1985 le escribió una carta al entonces presidente Raúl Alfonsín para agradecerle por haber llevado adelante el juicio a las Juntas. Tenía 8 años y la carta era una expresión del alivio que percibía en su casa a partir del triunfo de Alfonsín. Desde entonces, dice: “Fui como una Lisa Simpson toda mi vida”.

Ahora reflexiona: “Lo que me pasaba estaba muy ligado a lo afectivo y la vida emocional, con el devenir de la vida política argentina, y yo creo que, si me permitís la generalidad, eso le pasa a muchos de los que militan alguna causa. Para casi todos hay algo que nos compromete afectivamente”. En su caso, “la militancia por los Derechos Humanos está inexorablemente atada a la primavera democrática y a la figura de Alfonsín -dice Lauzán al otro lado de la pantalla y de la cordillera, desde Santiago de Chile, donde vive y trabaja hace casi veinte años-. Creo que tiene que ver con una reflexión muy temprana de que las instituciones importaban y eran mucho más que los referentes políticos, algo que nos podía sostener y contener para que nunca volviera a ocurrir el terrorismo de Estado. Te diría que empecé por ahí”.

Si ese fue el origen, no faltaba mucho para que comenzara a participar activamente en distintas organizaciones no gubernamentales. “Es graciosa la historia, yo llegué un día a mi casa y le dije a mi mamá: ‘Me voy a afiliar al Partido Comunista’. Y mi madre creo que a los dos días volvió con un folletito de Poder Ciudadano y me sugirió: ‘Mirá, nena, quizás sea mejor por acá”.

Después del voluntariado en Poder Ciudadano, Lauzán, ya graduada en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella, comenzó a trabajar en el CELS y a interesarse por temas de violencia institucional. “De nuevo tenía que ver con cómo hacés para que las instituciones cuiden, para que sean justas”, dice quien luego se graduó en Sociología Política y Tópicos Contemporáneos en Derechos Humanos por la London School of Economics and Political Science, y actualmente es docente en Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Universidad Católica de Chile, la Universidad Central y la Diego Portales, y se desempeña en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados/ACNUR como asociada senior de protección comunitaria, con énfasis en políticas de género.

“El feminismo fue una gran contribución para hacerme pensar y ver cosas que desde los Derechos Humanos no había pensado ni visto. Esa fue mi segunda ola de militancia por los Derechos Humanos, que va de la mano con una preocupación en relación con la igualdad en la vida democrática en un sentido mucho más profundo y complejo”, explica.

¿Por qué ser mujer y trabajar y ser activista por los derechos cuando el costo parece tan alto? Lauzán habla en inclusivo, porque toma en cuenta a las disidencias en su análisis: “Les defensores de Derechos Humanos están sumamente expuestos a ataques y violencia respecto al resto de la población. En algunos países se nota mucho en rubros puntuales, como pasa con los asesinatos de periodistas (en México) que realizan una tarea de activismo con sus investigaciones y denuncias, o como en Brasil (con Marielle Franco) u Honduras (con Berta Cáceres), que tienen casos trístemente famosos. Creo que, como en todo, las mujeres y diversidades están más expuestas a discriminación y violencia que los varones activistas (al menos los varones cis). La violencia castigadora contra todo lo no hegemónico también atraviesa el activismo en Derechos Humanos, basta con preguntarle a las defensoras travestis, putas, negras y trans”.

Una manifestación en Tegucigalpa pidiendo el esclarecimiento de la muerte de Berta Cáceres (foto REUTERS/Fredy Rodriguez)

Para la activista y académica, referente regional en estas cuestiones, “en las luchas por los Derechos Humanos hay algo asociado con poner el cuerpo, con el hecho de exponerse, y es que quienes terminan en mayor medida poniendo el cuerpo somos las mujeres”. En ese sentido, también tiene que ver con el género que su militancia trascienda las calles y el ámbito público: “Somos militantes también en la vida cotidiana, que es una dimensión de la militancia que también nos interpela a muchas. En lo personal, los años de maternidad me restringieron la posibilidad de participar en espacios más colectivos por falta de tiempo, pero entonces eso también está puesto en el colegio, en la casa, en la familia, en el trabajo, en el barrio… Es llevar el afán de justicia y de lograr mayores niveles de igualdad al espacio privado, que como enseñan los feminismos, también son políticos”.

Si el feminismo introdujo una nueva dimensión a su perspectiva, su llegada a Chile, el país que eligió para vivir y formar su familia hace dos décadas, también le aportó una nueva mirada: “Inevitablemente hay un intenso y largo proceso de aprendizaje de cualquier persona migrante a un nuevo país, una nueva cultura, una nueva forma de nombrar y enfrentar nuevos límites culturales, lo que se puede decir y lo que no, y cómo hay que decirlo, y ahí hay una tensión desafiante entre la resistencia y la asimilación. Hay algo muy interesante en los discursos sociales de gente más joven de acá que no creció en dictadura, como una pancarta que suele verse en la calle y dice: “Nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo”.

Era sintomático, dice Lauzán, cómo estos jóvenes chilenos ya no tenían miedo de salir a marchar, pese a que en ese país “la respuesta punitiva de carabineros está siempre presente en toda manifestación, aunque sea pacífica”. Así comenzó a cambiar el tono de la protesta pública y la visibilidad de los activismos, y en particular de las militancias en torno a temas de derechos humanos. La socióloga asistió a esa transformación en vivo: “Hay un clic en marzo del 2018 con la marcha feminista más masiva que tuvo Chile en su historia, y a partir de ahí se vio cómo la agenda feminista copó muchos espacios de discusión”.

“¿Qué hago yo para llamarme militante o activista?”, se pregunta Lauzán tras más de media vida de poner el cuerpo y su espíritu reflexivo en lo privado y lo público. “Yo siento que hay que ganarse el título, porque creo que es una palabra con una dimensión inevitablemente vinculada a lo colectivo, a lo que uno hace con otras y otros, que es muy necesario y tremendamente gratificante, porque da un sentido en pos de un horizonte compartido, que no es homogéneo, pero tiene pisos básicos en común, como es la defensa de los derechos. El corazón de todo lo que hago tiene que ver con eso, con pensar cómo transformamos estas sociedades que son a veces bastante injustas y autoritarias en espacios que tengan lugar para todos”.

¿Cómo se hace para seguir creyendo en el cambio a través del tiempo y los logros, pero también de las frustraciones, que no son pocas? “Es cierto, pese a las luchas, las cosas no necesariamente mejoran. Pero en periodos un poquito más largos en el tiempo, si uno piensa en dos o tres vidas, creo que para una parte no menor de la sociedad se vive en espacios con mayores niveles de justicia o con menores niveles de injusticia, en el sentido de tener mayor reconocimiento de derechos y mayores posibilidades de protestar cuando no hay avances”.

Esa es la parte más optimista de seguir dando pelea hoy: “Estamos infinitamente mejor que hace cuatro décadas. Tengo plena claridad de que mi voz sólo es representativa de mi realidad, pero creo que hay avances. Nuestra gran lección es que en derechos humanos y de las mujeres nunca hay que considerar que esos avances son logros permanentes, porque en la historia del desarrollo de los derechos hay retrocesos enormes, pero hoy esos avances están y son tangibles para muchas personas que viven en contextos mucho más respetuosos e igualitarios”.

Lauzán dice que, ante la posibilidad de retrocesos, lo único que sirve es “mantener prendido el fuego, los fueguitos: las conversaciones, los activismos, las redes, la colaboración, el diálogo, esas cosas que las dictaduras más enseñaron a romper”. Y agrega: “Las redes de confianza, no sólo de militancia, sino las redes de confianza interpersonal, son una buena fórmula para contener esos eventuales retrocesos. Para mí, el eje está ahí, en los afectos y en cómo ese mundo más sensible e íntimo conversa con lo colectivo y lo público, con lo político en el sentido más amplio como herramienta de construcción de la vida en común”.