Botellazos, corridas y descontrol: imágenes de una violenta batalla campal en un boliche de Tucumán

Tucumán: batalla campal en Gitana Disco

Un verdadero escándalo se vivió el pasado sábado por la noche en Gitana Disco, un reconocido boliche ubicado en pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el marco de la “Fiesta Absoluta”, el evento organizado por los dueños para celebrar los 18 años de apertura, la celebración se vio opacada por una salvaje batalla campal que se desató en el interior del local bailable, donde se registraron corridas, botellazos y momentos de desesperación entre los asistentes. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad.

De acuerdo a la información proporcionada por medios locales, el descontrol se vivió en el boliche ubicado sobre calle Marcos Avellaneda al 1.000, en la capital provincial, también conocido como “El Templo de la Cumbia”. Allí, en horas de la madrugada y por motivos que aún se encuentran bajo investigación, algunos de los jóvenes que participaban del 18° aniversario de Gitana Disco protagonizaron un brutal enfrentamiento en el interior del local, interrumpiendo así el clima festivo que se vivía hasta ese entonces.

Las imágenes captadas por testigos del descontrol mostraron los momentos de tensión que se vivieron dentro del salón, que estaba repleto de jóvenes cuando comenzó el escándalo.

“¡Tranquilo chango, tranquilo! Todo bien, todo bien...”, se escucha gritar el animador del lugar durante uno de los videos que se viralizaron en redes sociales, en su intento por llevar calma a la gente y disuadir a los violentos. Mientras tanto, desde la planta alta del boliche volaba todo tipo de proyectiles hacia la pista: botellazos, vasos, bebidas y cualquier objeto que se cruzaba en el camino de los agresores.

Otros, en cambio, aprovecharon que el personal de seguridad había abierto todas las puertas del local y corrieron a toda velocidad para escapar y resguardarse mientras se producía el enfrentamiento.

Oscar Leal, director de Defensa Civil de la Municipalidad de la capital tucumana, se expresó este lunes respecto a lo ocurrido en Gitana Disco y comentó que el conflicto se desató por un problema “entre varios grupos”.

“El sábado hubo un problema entre varios grupos en el interior del local bailable; es estrictamente policial el tema, pero ese boliche estaba debidamente autorizado y gracias a Dios funcionaron todas las medidas de seguridad, porque al comenzar las peleas, los propietarios abrieron las puertas y sacaron a todas las personas”, explicó el funcionario en diálogo con La Gaceta Play.

Durante su relato de los hechos, Leal destacó el rápido accionar del personal de seguridad privada del boliche, ya que siguió los protocolos vigentes y procedió a la apertura de todas las puertas para que los asistentes pudieran evacuar rápidamente y no se registrara una tragedia. “Con mucho tino, abrieron las puertas y sacaron a todas las personas y esto permitió que pudieran salir raudamente y que no tuvieran problemas en el interior y después pasó a la vía pública, pero no tenemos que lamentar fallecidos y víctimas”, subrayó.

Mientras se intenta determinar el origen del enfrentamiento, este martes los propietarios de Gitana Disco todavía no se habían expresado públicamente en relación al hecho.