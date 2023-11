Pasó en la TV: la expectativa por el debate presidencial y la locura swiftie que continúa

Resumen De La Tv Del 11 De Noviembre

En la recta final de la campaña electoral, los candidatos a Presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se enfrentarán en un nuevo debate presidencial este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) a las 21 horas. De esta manera, los dirigentes políticos expondrán sus propuestas sobre Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, Educación y Salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos, y Convivencia democrática, de cara al balotaje que se celebrará el próximo 19 de noviembre.

En medio de la cuenta regresiva, el referente liberal brindó una entrevista exclusiva al periodista peruano Jaime Bayly, en la que ratificó que no se reuniría con el presidente de Brasil, Lula da Silva, si se convierte en el próximo mandatario. La terminante respuesta surgió cuando el conductor le pidió que opinara sobre diferentes figuras importantes del mundo, por lo que en el turno del brasileño aseguró que es “un comunista”.

Frente a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Milei, la economista Diana Mondino fue consultada en un móvil de C5N sobre la presunta ruptura de las relaciones comerciales con el principal socio de Argentina en la región. “Todas las empresas argentinas, todos los particulares van a poder hacer todo lo que le parezca con otras empresas o particulares del mundo”, explicó al remarcar que el cese de los vínculos solamente se daría entre los estados.

Por su parte, Bayly contó los detalles del encuentro que tuvo con el actual diputado nacional al señalar que llegó a la entrevista acompañado de su pareja Fátima Florez. “Llegó impuntualmente. No llegó con su hermana, me quedé con ganas de conocer a Karina, llegó con su novia, simpatiquísima, Fátima”, relató. Además, el comunicador resaltó que una de las declaraciones que más le llamó la atención fue una analogía que utilizó para explicar por qué no se lo puede considerar como una persona homofóbica. “A mi me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante”, evocó al describir que la frase sonaba un tanto “burlona”.

Sergio Massa y Karina Milei asistieron a la Facultad de Derecho para chequear el escenario del debate

Durante la jornada del sábado, los clubes de fútbol rechazaron la propuesta que el candidato de LLA luego de que planteara la posibilidad implementar las Sociedades Anónimas Deportivas, un plan que había sido presentado por Mauricio Macri hace años. Por este motivo, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Colón, Unión, Tigre, Platense y Arsenal de Sarandí repudiaron la medida por medio de diferentes comunicados de prensa, en los que rechazaron el modelo inglés.

En otro orden de las cosas, la locura swiftie que se desató con la llegada de Taylor Swift a la Argentina tuvo revancha después de que se reprogramara el show que tenía planeado para el viernes por condiciones climáticas. De esta manera, los fanáticos de la cantante retomaron el ritual de repartir pulseras de la amistad en la fila previa a entrar al Estadio Mâs Monumental.

Taylor Swift agotó la venta de tres conciertos y se presentará por última vez el domingo 12 (Franco Fafasuli)

Otro de los hechos que los swifties celebraron durante la estadía de la artista estadounidense en el país fue la aparición en público que hizo junto a su novio, Travis Kelce, en el restaurante del Hotel Four Seasons de Buenos Aires. La escena fue retratada por el resto de los comensales que aplaudieron a la pareja que reservó un sector el viernes a la noche para probar algunos platos argentinos.

En contraposición, la bailarina Barby Silenzi confirmó su separación de El Polaco al ser consultada por un móvil de Implacables, por América TV. “Estamos separados. En algún momento calculo que charlaremos, yo ahora no tengo ganas de charlar nada”, confesó la mediática tras enterarse que el cantante había asistido a la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense y le había ocultado las historias de Instagram.

En conversación con el mismo programa, y luego de haber desmentido la crisis con su esposo, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot confirmaron que todo iría sobre cuatro ruedas con respecto a los trámites de adopción que iniciaron. Acerca de los detalles, la conductora reveló: “No tuvimos pedido de edad, ni de enfermedades, ni de nada. No pusimos muchos requisitos”.