Pasó en la TV: Luciano Castro incómodo en una entrevista, la ilusión del Xeneize a flor de piel y qué dicen las encuestas del balotaje

Resumen De La Tv 2 Del Noviembre

Una nueva encuesta comunicada por A24 brindó los posibles porcentajes que podrían alcanzar los candidatos que se enfrentarán al balotaje el próximo 19 de noviembre, mientras los hinchas de Boca Junior están con las expectativas a flor de piel y Luciano Castro se sintió incómodo en un programa de televisión por la “desigualdad de género”.

De cara al 19 de noviembre, día en el que se definirá el presidente del país, comenzaron a aparecer las primeras encuestas sobre posibles resultados que podrían obtener Sergio Massa y Javier Milei, un escenario cargado de incertidumbre y analizado por los especialistas que arrojaron algunos porcentajes.

“Si estos números se cumplen el balotaje queda, 49,44% Sergio Massa y Milei 50,56%”, transmitió A24.

Con tan poco tiempo por delante frente a la elección, ayer la Asamblea Legislativa proclamó formalmente las fórmulas que competirán en el balotaje, tras concluir el escrutinio definitivo de las elecciones generales que se realizaron el pasado 22 de octubre.

“Quedan formadas ambas fórmulas. La primera integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarruel. Las dos fórmulas habilitadas para participar en los balotajes del día 19 de noviembre”, afirmó Cristina Kirchner, actual presidenta honorable del Senado de la Nación.

Al término del acto, Milei fue sorprendido en la calle por un movilero de C5N, quien le consultó por la dolarización y la eliminación del Banco Central.

“Es una política de estado que es parte fundacional de nuestra visión y no se negocia bajo ningún punto de vista”, explicó y agregó que tiene “el apoyo incondicional” de Mauricio Macri y su nuevo equipo.

Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, Argentina, el 02 de Noviembre del 2023. Fotos: Comunicación Senado/Sofia Areco

En tanto al mundo de la farándula, Luciano Castro recorrió todos los medios de comunicación luego de vivir un momento de mucha incomodidad en La mañana de Unicanal, un magazine paraguayo matutino de la señal Unicanal.

El actor, que se encuentra en dicho país por compromisos laborales, fue presentado por las conductoras Dallys Ferreira y Dora Ceria, quien con su dedo índice le tocó el brazo y dijo muy emocionada: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”, en referencia a la musculatura de su bícep.

Cuando Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos, Luciano contestó: “Lamentablemente sí”. “¿Por qué? ¿No te gusta?”, le consultó la conductora. “No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo haces vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos, no vinimos a esto”, respondió incómodo el actor.

El momento incómodo de Luciano Castro en un programa de Paraguay.

Quien se mostró molesta en las redes sociales fue Cinthia Fernández que apuntó contra su expareja Matías Defederico por haber perdido la licencia de conducir, lo que provocó que se ausente en determinadas responsabilidades paternales.

“Jamás en la vida se hizo cargo de nada. Lo más gracioso es que yo tenga que hacer Uber porque el no pasó el psicotécnico”, apuntó la mediática en un descargo realizado en sus historias de Instagram tras revelar que el ex futbolista le pidió a ella que se las lleve a su casa.

El Bailando 2023 también tuvo sus polémicas y las dos protagonistas de la noche fueron Lourdes Sánchez y Flor Vigna, quien acusó a la mujer del chat privado de “tirotear”, a su actual pareja, Luciano Castro.

Ante esta situación Sánchez reaccionó y expresó angustiada en diálogo con Intrusos (América), “esas cosas van a quedar en internet. Puedo ser picante con cosas boludas, pero ya exponer este tipo de cosas que no son ciertas”.

Inclusive hubo un fuerte cruce capturado por LAM (América) en los pasillos del bailando, en donde se la ve a Vigna increpándola, “deja de mentir Lu, te has metido con todas las mujeres del bailando, sos reconocida por todas tus peleas y discusiones”.

Otra correntina que no se queda atrás si se trata de polémica es Coty Romero, que en esta oportunidad ella misma fue quien le hizo una polémica confesión a Marcelo Tinelli: “Coty me dijo, me di un beso con un ex gran hermano que no era el conejo. Es de primera línea”.

Para finalizar, contando los días para la final Boca Juniors VS Fluminense en Rio de Janeiro, los bosteros están con los sentimientos a flor de piel y la locura por el fútbol puede llegar a lugares impensados.

“Literalmente no voy a ir a trabajar, voy a faltar. No me dieron el permiso, pero no me importa lo que me diga mi jefa. Boca es boca”, manifestó un hincha en diálogo con TN.

Los cantos y las hinchadas no dejaron de verse: “Boca llegó a la final por penales, Boca llegó a la final por penales, Boca llegó a la final por penales”, entonaron en las playas de Brasil.