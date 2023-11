Familiares de víctimas del atentado a la AMIA exigieron la liberación de los secuestrados por Hamas en Gaza

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA pidieron por la liberación de los secuestrados por Hamas que se encuentran retenidos en Gaza.

Ellos saben lo que es el dolor de no poder abrazar a un ser querido porque el terrorismo se los arrancó de su vida. Hoy, que la violencia de la masacre que cometió Hamas en su invasión a Israel está fresca, un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, se solidarizaron con las familias de quienes permanecen secuestrados por la organización terrorista.

A través de un conmovedor video titulado “Sabemos”, 31 familiares exigieron la urgente liberación de los rehenes secuestrados.

“¡Libérenlos, devuélvanlos, libérenlos! Los estamos esperando”. Con esta súplica, mirando a cámara, y sintiendo –en carne propia– la desesperación y la angustia que padecen las personas que están ansiando reencontrarse con sus seres queridos, la realización audiovisual es contundente y su mensaje estremecedor.

“Los familiares de las víctimas fatales del atentado a la AMIA como víctimas del terrorismo saben, más que nadie, cómo puede expresarse el mal en su máxima dimensión. Desde ese lugar, se solidarizan y se unen con las familias que siguen esperando por la liberación de los secuestrados por Hamas el 7 de octubre”, destacaron desde la institución al momento de lanzar el video.

“Sabemos, por desgracia, de ausencias, del inconmensurable dolor cuando te arrebatan una hermana, cuando te arrancan un hermano, un hijo, una hija, un padre, una madre, un esposo o una esposa en manos del terrorismo criminal”, expresaron los familiares que, convocados por AMIA, adhirieron al pedido por la liberación de los rehenes.

El dolor que no cesa con el paso del tiempo, y que se profundiza con la impunidad, también es una fortaleza a la hora de abrazar a las familias de las personas secuestradas: “Acá estamos para ustedes. Sabemos lo que están atravesando en este momento”, aseguraron los participantes del video.

Con la iniciativa del departamento de Arte y Producción de AMIA, la pieza audiovisual se suma, desde la Argentina, a los centenares de pedidos que se alzan en todo el mundo, para que sean liberadas las personas que fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre pasado, en el sur de Israel.

“Desde AMIA, agradecemos especialmente cada participación en este video. Los familiares de los asesinados en el ataque del 18 de julio de 1994 saben, más que nadie, del daño inconmensurable que provoca el terrorismo en su accionar irracional y asesino”, recalcó Amos Linetzky, titular de la entidad, al destacar la valiosa y significativa acción que realizaron los familiares.

“Sentir el dolor ajeno como propio, expresar solidaridad, defender a libertad y los derechos humanos, son hechos que representan la cara opuesta al terrorismo, que es enemigo de la vida y de la paz”, enfatizó el presidente de la AMIA.

Del video “Sabemos” participaron Marcelo Alguea, hermano de Silvana Alguea de Rodríguez; Mario Averbuch, padre Yanina Muriel Averbuch; Jorge Behar de Jurin, hijo de Betty Behar de Jurin; Claudia Belgorosky Wolf, hija de Dorita Belgorosky; Amelia Iovine de Bolan, madre de Romina Bolan; Jessica Brikman, hermana de Emiliano Brikman; Marina Degtiar, hermana de Cristian Degtiar; Jennifer Dubín, hija de Norberto Dubín; Hilda Feldman, hermana de Aída Mónica Feldman de Goldfeler; Marcelo Fernández, hijo de Alberto Fernández; Miriam Elisabet Senson, prima de Ingrid Finkelchtein y Leonor Amalia Gutman; Adrián Furman, hermano de Fabián Furman; Sofía Guterman, madre de Andrea Guterman; Denise y Maia Hilu, hijas de Carlos Hilu; Judit Fail, hija de Esther Raquel Klin; Estefanía Kupchik, hija de Luis Fernando Kupchik; Diana Wassner, esposa de Andrés Gustavo Malamud; Ariel Mercovich, hermano de Ileana Mercovich; Adriana Reisfeld, hermana de Noemí Graciela Reisfeld; Andrés Said, hermano de Marisa Raquel Said; Vanesa Said, hija de Ricardo Said; Gustavo Grinblat, primo de Fabián Gustavo Schalit y Pablo Néstor Gustavo; Agustín Serena, hijo de Néstor Américo Serena; Patricia Strier, hermana de Mirta Strier; Ruth Tenenbaum, esposa de Javier Tenenbaum; Ariel Toer, hijo de Graciela Berelejis de Toer y hermano de Mariela Toer; Ariela Treibman, hermana de Marta Treibman; Rosa Ubfal, hermana de Claudio Ubfal; Javier Villaverde, hermano de Danilo Villaverde, y Marianella Kreiman, hija de Julia Susana Wolynski de Kreiman.

El reclamo de los familiares de las personas asesinadas en la AMIA

La justicia argentina acreditó que el ataque contra la AMIA fue ideado, planificado y ejecutado por funcionarios del gobierno de Irán y miembros de la agrupación terrorista Hezbollah.

Hasta hoy, ninguna persona ha sido condenada por el delito de lesa humanidad perpetrado hace más de 29 años, mediante la utilización de un coche bomba, cargado de explosivos, que al chocar deliberadamente contra la sede de Pasteur 633, dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Este es el texto completo de “Sabemos”, el reclamo de los familiares de las personas asesinadas en esa masacre:

“Somos familiares de los asesinados en el atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

Desgraciadamente, sabemos mucho de ausencias.

Sabemos, por desgracia, de ausencias, del inconmensurable dolor cuando te arrebatan una hermana, cuando te arrancan un hermano, un padre, una madre, un esposo en manos del terrorismo asesino.

Claudia Belgorosky Wolf, entre los 31 familiares que reclaman la liberación de los rehenes

Sabemos cuánto puede doler una ausencia. Sabemos cuánto puede doler una ausencia. Sabemos lo que es dejar un lugar vacío para recordar a nuestros seres queridos. Lugares vacíos que se multiplican por cientos.

Sabemos lo que es tratar de buscar respuestas donde es imposible comprender.

¿Por qué?

Sabemos lo que es sentir que tu hermana no esté más para acompañarte.

Sabemos de contarles a nuestros hijos, a mi hija, que tuvo un abuelo que la hubiese querido abrazar.

Sabemos de contarles a nuestros hijos que tuvieron un tío o una tía que los hubiese querido abrazar.

Sabemos lo que es ver crecer a chicos y chicas, e imaginarnos lo que hubiese sido de nuestros hijos e hijas si no los hubiesen asesinado.

Sabemos de la angustia de no ver crecer a nuestros hijos.

Sabemos del dolor y de la desesperación.

Sabemos lo que es estar esperando.

Porque sabemos todo eso, en este momento queremos abrazar a todas las familias víctimas del ataque terrorista cometido por Hamas el 7 de octubre.

Queremos abrazarlos muy fuerte. Sepan que estamos acá, con ustedes. Queremos que sepan que estamos acá con ustedes.

Para que no haya más ausencias.

Para que no haya aún más dolor.

Pedimos por la liberación de los más de 200 secuestrados.

Pedimos por la liberación de todos los secuestrados.

¡Libérenlos!

Los estamos esperando.