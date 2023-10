Tiene 14 años y vende las artesanías que él mismo hace para cumplir el sueño de viajar a Italia con sus compañeros

Tiziano Herrera junto a su mamá Mónica, su papá Diego y Benito, el gato

En tres años, Tiziano Herrera quiere estar en Italia junto a sus compañeros de la escuela bilingüe Dante Alighieri, de Carlos Paz, Córdoba, disfrutando del viaje de egresados. Para juntar el dinero y hacer realidad ese deseo creó un emprendimiento de accesorios en porcelana fría que él mismo diseña, modela y pinta.

“Me gustaría mucho conocer Italia, me gusta su cultura y realizar este viaje con todos mis compañeros sería algo increíble. Me imagino recorriendo todos los lugares, los negocios, los edificios antiguos sobre todo, porque me gusta la historia y todo lo que sea antiguo me atrae mucho”, asegura el chico, que cursa el tercer año en el colegio con especialización en Economía. Por eso junto a su familia, y las del resto del curso, buscan la manera de ahorrar para alcanzar el objetivo.

“La idea de este emprendimiento surgió hace un año en nuestra familia, que es chica y está compuesta por mamá, abuela, Tizi y yo”, cuenta Diego, padre del chico y amplía: “Como él siempre tuvo habilidad con las manos y le gusta la porcelana fría, empezó a modelar, al punto de llenar la casa con los muñequitos, animalitos y frutitas que hace. Este año, luego de varias reuniones en el colegio -donde le enseñan en italiano- y que tiene por tradición en sexto año que el grupo viaje a Italia, se habló que el dinero se comienza a juntar desde unos años antes. Nosotros decidimos comenzar ahora, por nuestra parte, vendiendo cosas y colaborando de otra forma. Y le sugerimos a Tizi que empezara a hacer esas cositas que le gustan hacer, mostrarlas en las redes y ver si se vendía. Le gustó mucho la idea y comenzó a venderlas”.

Así nació Vení Benito, la tienda virtual de accesorios pintados a mano cuyo nombre fue inspirado por el gato de la casa.

Con solo 14 años tiene un emprendimiento de accesorios de porcelana fría (@veni_benito)

Sueños de porcelana

Tiziano comenzó a modelar aros, llaveros, imanes, colgantes con distintas figuras (flores, frutas, mates, la Copa del Mundo...) y sus padres abrieron la cuenta @veni_benito para mostrar las artesanías para que pueda cumplir sus sueños.

“Me encantaría conocer Venecia, andar en las góndolas por cada rincón, y visitar lugares donde estén las antigüedades y comprar cosas que acá no llegan”, se ilusiona, pensando en lo que vendrá. Y asegura que su talento por el modelado no es de ahora: “A la porcelana fría la trabajo desde hace un tiempo porque me gusta hacer cosas en miniaturas, pero este año la empecé a trabajar para empezar a sacarle algún beneficio, el cual es el viaje de estudio. Me propuse vender lo que hago para lograr el proyecto de sexto año viajar a Italia”, cuenta.

Sobre esa idea, su padre agrega: “Empezamos a ayudarlo con la difusión, con el manejo de las redes y poniendo nuestro teléfono a disposición. ¡Fue increíble! Empezó a vender, la gente le deja buenos comentarios por lo que hace. Tuvo mucha repercusión en la provincia”.

Orgulloso, Diego asegura: “Todos en la familia estamos muy emocionados y tratando de caer en esto, y a la vez enfocados porque él sigue en el colegio, a full con los estudios, pero haciendo tiempo para elaborar las artesanías que le van pidiendo”.

Desde que los pedidos comenzaron a lloverle, Tiziano elaboró un listado para armarlos “de acuerdo a lo que me soliciten”.

Los accesorios en porcelana fría que hace Tiziano (@veni_benito)

Entre la cantidad de mensajes que recibe también hay saludos y felicitaciones. “Mucha gente escribe sólo tirando buena onda y además hay muchos que se ofrecen para colaborar de otra forma. La verdad, es impagable la sensación que se siente. Estoy muy orgulloso de mi hijo, que se toma el tiempo para leer cada uno de los mensajes y los responde”.

La familia, oriunda de Carlos Paz, localidad ubicada a 30 kilómetros de Córdoba, reparte su vida entre ambas localidades. “Nosotros (mamá y papá) trabajamos en Córdoba y él va al colegio en Carlos Paz”, cuenta el hombre y lo describe: “Es un niño bastante sociable, tiene un buen grupo de amigos, es muy estudioso. Le va excelente en el colegio y lo dejamos siempre que desarrolle otras actividades: desde las artesanías hasta las clases de taekwondo, que practica en una academia. También estudia inglés. Le gusta aprender”.

“Además, hice un curso de cocina. Me gusta cocinar”, asegura el niño que agradece a cada una de las personas que lo está ayudando. “Deseo que quienes pueden apoyen estos emprendimientos porque detrás de ellos siempre hay una historia linda o simplemente hay algo por lo cual lo hacen”, finaliza.

Tiziano y Benito

Benito, el gato de la familia

“Es un miembro más de la familia, el hermano de Tiziano, como le digo siempre”, cuenta Mónica, la mamá del chico sobre el gato que da nombre al emprendimiento de su hijo.

Benito, “que es muy peludo”, aclara, llegó a la casa hace unos 4 años cuando Diego decidió sorprender a su esposa.

“Hasta ese momento, si bien los gatos siempre me gustaron mucho, me daba miedo tener uno porque se solían ir y aparecían atropellados, y era un dolor insoportable cuando los mataban, así que por temor a que eso volviera a pasar, cuando él llegó se me ocurrió tenerlo con una soguita para que no escapara, pero me daba mucha pena porque a veces lo até, por su bien”, recuerda y lamenta.

Benito (@benito_thecat_ok)

Pero, un día supo qué había una manera de evitarlo y de que el felino se quedara en casa. “Lo mandé a castrar, así me lo recomendaron, y no se fue nunca. Así que vive feliz en la casa, no se va a ningún lado y vivimos sacándole fotos, siempre hace algo y además es hermoso”.

Luego de tantas fotos, Diego decidió crearle la cuenta @benito_thecat_ok para mostrar las hazañas del miembro peludo de la casa.

“Él todo el tiempo hace algo y parece estar en pose. Pero, además, es un gato al que le falta hablar: pide agua, pide que se le abra la puerta, se hace entender muy bien”, dice la mujer.

Gracias a la relación que Tiziano tiene con el felino, surgió la idea de que su nombre sea el del emprendimiento, lo que cayó más que bien entre los seguidores de ambas cuentas.