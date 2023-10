Pasó en la TV: Barrionuevo le retiró el apoyo a Milei, Corazza declaro en comodoro PY y Zaira Nara renunció al Bailando

Resumen De La Tv Del 26 De Octubre

Luis Barrionuevo decidió retirarle el apoyo a Javier Milei tras el pacto entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, mientras Marcelo Corazza fue a declarar a Comodoro Py por la causa que lo acusa de corromper a un menor de 17 años, y Zaira Nara renunció al streaming del bailando 2023 ya que no toleró los dicho de Coti Romero.

El día de ayer el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le retiró a Javier Milei el respaldo que le había dado luego de su triunfo en la PASO, debido a que el líder de La Libertad Avanza (LLA) firmará un acuerdo político con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje contra Sergio Massa. Dicha decisión no fue avalada por el sindicalista por lo cual no lo acompañará en la próxima instancia electoral.

“La dignidad no se vende ni se negocia. Patricia Bullrich no solo ensucia la esencia de la propuesta inicial sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me impulsaron a respaldar a Milei”, detalló un comunicado del sindicalista en el cual explicó los motivos de la decisión.

No solo fue él quien se mostró en desacuerdo con la nueva “alianza”, ya que del partido opositor también se manifestaron enojados.

“La decisión que tomó Mauricio Macri y llevó adelante Bullrich es una vergüenza. Ni siquiera se tomaron el trabajo de discutir en las mesas de Juntos por el Cambio, ni siquiera en las del PRO”, expresó El diputado nacional radical, Emiliano Yacobitti en Radio 10.

En tanto a la principal protagonista sentenció en diálogo con TN que “estos son los gestos que necesita la Argentina hoy”, en referencia al abrazo que se dieron en vivo, al cual comparó con el famoso abrazo entre “Perón y Balbín”.

Continuó: “Nosotros ganamos unas PASO. Les ganamos a todos, a Gerardo Morales, a Martín Lousteau, a Horacio Rodríguez Larreta... así que tenemos una legitimidad. Ellos dieron libertad de acción a su gente y tomaron una decisión, bueno nosotros tomamos otra”.

La nueva alianza entre Patricia Bullrich y Javier Milei (inakiigutierrez)

Por otro lado, el libertario continúa defendiendo su postura y sus decisiones con el temperamento que tanto lo caracteriza. Así se demostró en A24 cuando en medio de la entrevista que le estaban realizando pidió silencio.

“Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son tema muy delicados y si yo le erro, a mi me destrozan públicamente y después nadie va a decir que atrás había un murmullo que me está matando. No son tema fáciles y además está la vida de 47 millones en esto”.

Quienes se opusieron de forma tajante contra el libertario fueron las fans de Taylor Swift, cantante que el 9 y 10 de noviembre llenará el estadio de River Plate. Inclusive pidieron de manera abierta que no voten al candidato.

“La swifties dicen que tienen que defender los derechos de las mujeres, que deben ponerse del lado correcto de la historia y que no tienen que defender a Milei porque representa lo mismo que Donald Trump en Estados Unidos. Están llamando a tener conciencia a todos los seguidoras cuando vayan a votar”, comunicaron en América TV.

Fnas de Taylor Swift pidieron votar a conciencia

Continuando por el mundo de la farándula, el día de ayer Zaira Nara escribió en X que renunciará al streaming del Bailando 2023.

“Twitteo, soy respetuosa y me duelen que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad…”, así lo comunicó Yanina Latorre en su programa El Observatorio en la 107.9.

Dicha decisión fue desencadenada por un fuerte cruce en el que estuvieron involucradas Charlotte Caniggia y Coti Romero.

Ante esta situación, la ex gran hermano pidió disculpas en la pista y se mostró arrepentida: “Quiero disculparme con Zaira porque estuve mal. Afecté a una persona con la que compartía el stream y la verdad es una mujer hermosa”.

El conductor, Marcelo Tinelli, también se mostró sorprendido y aseguró, “no puedo creerlo”.

Coti Romero le pidió disculpas a Zaira Nara tras el escándalo por el que renunció al streaming del Bailando 2023

Para concluir el día, estuvo en agenda de todos los medios el “Caso Corazza”, luego de que Marcelo se presentará en Comodoro PY a brindar declaratoria sobre la causa que lo acusa de corromper a un menor de edad de 17 años.

“Estoy abrumado por lo que escuché. Me da asco la idea de un menor de edad, jamás estuve con un menor de edad. No puedo entender lo que está pasando”, declaró el ex gran hermano según se comunicó en el DDM (América TV).

Además el mismo Corazza aseguró ante cámara en diálogo con un movilero de Intrusos (América TV) que “no hay chances” de que vuelva a prisión y que se siente ansioso por la resolución final.