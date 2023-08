Pasó en la TV: se confirmó el romance entre Javier Milei y Fátima Flores, la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi y los incendios en Córdoba

Resumen de la TV 21 de agosto

El día de ayer fue feriado, sin embargo, la televisión no descansó y tanto el mundo del espectáculo y la política, como el del deporte y las redes sociales, tuvieron sus momentos destacados en el día de la fecha.

En este sentido, “Got Talent Argentina” debutó y llegó a tener 19 puntos de rating en la pantalla de Telefe; Vero Lozano contó en “Olga” el trágico accidente que vivió y la dejó en silla de ruedas por varias semanas; Karina Zampini recordó sus inicios y revivió una escena icónica en la trayectoria de su carrera profesional; la madre de Wanda Nara dio su punto de vista sobre la relación de su hija y Mauro Icardi, la cual describió como “tóxica”; Lizy Tagliani expresó su gran sueño de ser madre y las polémicas periodistas Viviana Canosa y Yanina Latorre imitaron el baile de Javier Milei.

El mencionado candidato a presidente libertario terminó por confirmar su romance con Fátima Flores; mientras que la provincia de Córdoba volvió a sufrir incendios forestales.

El mundo deportivo se sorprendió con el video viral del futbolista Nicolás Tagliafico usando un filtro de TikTok y actuando frente a la cámara.

Fue con un pico de 19 puntos de rating, de la mano de la conductora, Lizy Tagliani, y la presentación de los primeros participantes que comenzó “Got Talent Argentina”.

“Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este gran show llamado Got Talent Argentina”, anunció Tagliani a las 21.50 del lunes por la noche, luego de hacer una increíble entrada en la cual, por cábala, tocó tres veces el piso del estudio ambientado con luces blancas y azules, mientras sonaba un mashup entre “The Stars and Stripes Forever”, “Jump Around” y “Life is Life”.

“Hemos recorrido toda la Argentina; más de 100 mil personas se presentaron a los castings, y acá en este escenario vamos a elegir al gran talento de nuestro país”, dijo Lizy antes de presentar al jurado integrado por La Joaqui, Florencia Peña, Abel Pintos y el coreógrafo y bailarín, Emir Abdul.

A continuación, la conductora explicó la dinámica del juego. “Delante de cada jurado hay un botón rojo. Cuando el jurado siente que no le gusta la performance, que no los está convenciendo o que quieren que termine, aprietan ese botón y automáticamente una cruz roja se encenderá. Si las cuatro cruces se encienden, el participante queda descalificado. Nuestros artistas van a necesitar tres votos positivos para pasar a la siguiente etapa. Si no lo logran, quedan eliminados, contó. “Y hay un botón dorado. Ese botón, cada uno de los jurados y yo tenemos dos oportunidades de apretarlo. Y cuando eso suceda, ese participante pasa directamente a semifinales, agregó.

“Explicadas las reglas, presentado el jurado, no queda más que decir: ¡Buenas noches, bienvenidos y aquí comienza Got Talent Argentina 2023!”, dijo Lizy a las 21.59.

En cuanto a la vida personal de la conductora de este nuevo programa, confesó en “A La Barbarossa” (Telefe) junto a su marido, que los trámites para adoptar un niño fueron aprobados, por lo que se encuentran muy emocionados por este nuevo proyecto.

“Quiero darle amor a un ser, darle todo lo que me dio la vida a mí, lo que me dio mi mamá, incluso dentro de sus carencias, lo que me dio el mundo, el universo... devolvérselo a alguien”, expresó y agregó, “si un día se despierta y me dice mamá, no sé, va a ser el día más feliz de mi vida”.

Te puede interesar: Con un pico de 19 puntos de rating y la presentación de los primeros participantes, comenzó Got Talent Argentina

El mundo del espectáculo también supo recordar a esa actriz que conquistó la pantalla de la televisión durante muchos años hasta el día de hoy que conduce el programa transmitido por Canal Trece, “Pasaplatos”.

Fue Karina Zampini, quien recreó la primera escena de telenovela que hizo en su vida, esa que marcó un antes y un después en su carrera profesional.

“No me toques imbécil”, decía el dialogo que personificó nuevamente, luego de casi 30 años, la rubia que interpretó en 1995 a Carla Lucero en Por siempre mujercitas.

162

No todo es color de rosa en la vida y trayectoria profesional de los famosos; existen los momentos difíciles, como fue el que tuvo que atravesar Verónica Lozano hace un año y medio atrás, cuando luego de caer de una aerosilla en Aspen se rompió el talón y tuvo que ser operada y transitar más de 3 meses de rehabilitación.

“Yo estaba así, agarrada de la cosa y las patas colgando”, dijo Lozano, mientras mostraba con una silla en el estudio del programa de stream Olga, cómo se aferraba a la aerosilla, con las patas colgando en el aire, cuando intentaba ajustar su posición para mantenerse cómoda.

“Abrí las manos, la miré y me solté porque ya no aguantaba más. Había algo que me dijo que todo iba a estar bien”, detalló sobre el momento en el que la sostenía Analía Franchin, pero tuvo que soltarla y se dejó caer 7 metros de altura, lo que le costó una operación y una extensa rehabilitación.

El video de la conductora colgando de la aerosilla se habría difundido por todos los medios y se había vuelto viral en redes sociales, así como lo fue el audio de la madre de Wanda Nara, filtrado recientemente.

“Es toda una violencia que él le hace a ella. No puedes encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a Argentina) a trabajar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entiendes?”, le contó Nora Colosimo a su exmarido y padre de sus hijas, con quien a pesar de que está separada hace varios años, mantiene diálogo.

El audio que fue difundido en “A la tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América, seguía: ”Él (por Icardi) ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, vení, que no hay problema. Traes los chicos, que van a la escuela, continúan hasta mayo, y tú cuando tienes que trabajar te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”, afirmó.

Además, se sinceró con su exmarido y le comentó que el tema la tiene preocupada y aseguró que “no duerme”. Sentenció para finalizar: “Esta pareja ya está quemada, no da más. Son tóxicos los dos. Se lo dije por separado y se lo dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad”.

Te puede interesar: El escandaloso audio de la mamá de Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi: “El tipo le escondió el pasaporte”

Pero no todas las relaciones son tóxicas y el amor en la farándula cada vez trae más sorpresas, ya que Fátima Flores confirmó que está en pareja con Javier Milei hace 45 días.

Fue la periodista de espectáculos Marina Calabró, quien relató en “Lanata Sin Filtro” (Radio Mitre) que el candidato a presidente y la humorista están de novios.

“540 es Fátima Florez. En el discurso de agradecimiento de los votos, el 13 de agosto por la noche de Milei, le agradeció a su hermana, a sus perros, los hijos de cuatro patas y a la 540. Una suerte de código encriptado para referir a Fátima”, explicó Calabró en el programa y detalló que se habrían conocido el día que participaron en la mesa de Mirtha Legrand el 3 de diciembre y luego él fue invitado por el propio jefe de prensa de la imitadora, a uno de sus shows.

Frente a esta situación, la candidata a vicepresidente que lo acompaña en la fórmula, Victoria Villarruel, confesó: “De verdad no lo sabía. Hoy me enteré, hoy lo llamé y le dije no me contaste nada, mirá qué turro”.

Con tanto revuelo alrededor de la noticia, Yanina Latorre y Viviana Canosa imitaron “el paso de Milei” al coro de “Él es Milei, Él es Milei”, en “El Observador”, programa que conducen en Radio 107.9.

Otra noticia que obtuvo cierta viralización fue el video de TikTok de Nicolás Tagliafico con un filtro: “Charlando con el abuelo campeón”.

Y es que el jugador es uno de los deportistas que más interacción tiene en las redes sociales y en esta oportunidad fue protagonista de un divertido video que compartió su esposa, Carolina Calvagni, en Instagram. En las imágenes se puede observar al lateral del Olympique de Lyon y la Selección, transformado en un anciano que rememora sus hazañas en el fútbol.

Su mujer comenzó a hacerle preguntas e inició un gracioso diálogo en el que simularon ser abuelo y nieta. “¿Cómo fue ese día? Me hubiese encantado estar...”, fue la primera pregunta, en referencia a la final del Mundial de Qatar y los posteriores festejos.

En cuanto a lo social, en la tarde de ayer, Crónica transmitió las imágenes de Córdoba envuelta en llamas. “El viento es muy fuerte, el fuego no da tregua. La situación es crítica y todavía siguen en alerta extrema de incendio y 7 viviendas fueron arrasadas con las llamas”, explicaron mientras mostraban imágenes desgarradoras de las cuadrillas de bomberos intentando apagar el incendio.

Seguir leyendo: