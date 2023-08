Pasó en la TV: tras las PASO, fans y detractores de Javier Milei se manifestaron, cómo se vivió el Día de la Niñez y la pelea por el descenso en el fútbol argentino

Resumen de la TV 20 de agosto

Entre críticas, confesiones e insultos, estos fueron los momentos más destacados en la televisión argentina: fans y detractores de Javier Milei se manifestaron a una semana de las PASO, al tiempo que el fútbol argentino vivió otra jornada de furia y bronca entre los clubes que pelean el descenso, además miles de chicos disfrutaron del Día de la Niñez gracias acciones solidarias.

Con la mente en las elecciones generales, Javier Milei despierta todo tipo de emociones, tanto a favor como en contra. Ese fue el caso cuando Alex Caniggia, ferviente fanático del libertario, se manifestó con un video burlándose del contexto económico que atraviesa el país. “¿Qué pasa, manga de barats?, “¿Subió el dólar? ¿Subió la nafta? ¿Subió la carne? Sale asadurri, ¡me chup... un huevo!”, expresó Alex fiel a su estilo, totalmente despreocupado por la actualidad de la Argentina. “Saludos y aguante Milei”, expresó por último en el video.

Del otro lado de la vereda, Martín Tetaz apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza y lo chicaneó afirmando que ‘la motosierra del político que es un cuchillo de plástico’. La situación se vivió en el programa ‘Intratables’ en donde el radical criticó el plan económico de Milei.

Alex Caniggia se burló de la situación del país y volvió a apoyar a Javier Milei

Te puede interesar: Alex Caniggia se burló de la situación del país mientras hacía un asado y volvió a mostrarle su apoyo a Javier Milei

En el Día de la Niñez, miles de chicos recibieron su regalo gracias a una acción solidaria. Todo fue gracias a una caravana de motoqueros, quienes entregaron más de 10 mil juguetes en el Hospital Garrahan. Fue la edición número 17 del evento organizado por la agrupación Kawaclub.

En otro aspecto de este día, Yanina Latorre publicó un llamativo mensaje en donde se mostró ‘harta’ por las nuevas formas de referirse a este día. “Es el dia del niño, estoy podrida del día de las infancias, el día de la niñez. Por qué quieren cambiar todo. El Día del Niño loco, no me cambien todo”, expresó la mediática.

En otro ámbito del mundo del espectáculo Moria Casán confesó que su pareja la sedujo con historias de Perón. “A la hora del sexo, a la hora del amor, él está con Perón en la mano porque siempre tiene que leer algo de historia de Perón porque así me levantó. O sea que yo me voy a la cama con Perón todas las noches. Es una unidad básica horizontal”, expresó en diálogo con infobae.

Moria Casán reveló un particular dato de su vida privada

Te puede interesar: Quiénes son los tres candidatos a reemplazar a Ricardo Zielinski en medio de la crisis de Independiente

Además, la diva usó las redes para presentar a sus perros rescatados, Mateo y Shaida. “Son lo más, ambos rescatados. Todos los de pedigree los regalé, #quienes son. Ya vienen con papeles no me interesan”, dijo Casán.

En otro aspecto, Mariana Farjat apuntó contra Fernanda Sosa y la acusó de comprar seguidores en Instagram. “Hay un montón en el bailando que, ¿quién es Fernanda Sosa? Hay un montón que decís, ¿quiénes son? Esa chica compra seguidores en instagram”, disparó la mediática en la previa del certamen.

Pasando al ámbito del fútbol argentino, muchos clubes viven momentos de tensión en la lucha por el descenso, entre ellos Arsenal e Independiente. Así fue el caso de Humbertito Grondona quien insultó desde las gradas, en pleno partido, a un jugador de Arsenal. En la tabla anual el equipo de Sarandí se encuentra último.

Una situación similar se vivió en Avellaneda cuando, luego de una dura derrota, hinchas de Independiente expresaron su furia por el mal momento que vive el club. El Rojo está a tres puestos del descenso en la tabla de 28 equipos. Como si fuera poco, su ex DT, Ricardo Zielinski renunció.

A miles de kilómetros, España conquistó su primer mundial de fútbol femenino. Además liberaron a La Natalia, la primera detenida por el crimen del comerciante descuartizado. La causa continúa con su investigación. Y Lizy Tagliani recordó cuando zafó de ir presa por no parar de hablar: “En esa época te llevaban por no estar vestida de acorde a tu sexo. Me puse a bailar cortando semáforo, vino un auto y nos llevaron a todas. Yo adentro no paraba de mariconear y el señor frenó y dijo ‘te doy tres minutos para que desaparezcas de mi vida. Fueron todas presas menos yo”.

Seguir leyendo: