Pasó en la TV: la despedida de Morena, la salud de Silvina Luna y los trágicos incidentes en CABA

Resumen de la TV 10 de agosto

El día de ayer fue de duelo ya que una caravana de gente despidió el cuerpo de Morena Domínguez que fue trasladado en un vehículo hasta el cementerio Municipal de Lanús luego de ser velada en su casa. Tras el caso se generó un fuerte debate de algunas figuras de la televisión. Además, Silvina Luna volvió a ser internada en terapia intensiva, Yanina Latorre confesó que le sería infiel a su marido, el gobierno anunció un aumento de jubilaciones del 23,29%, un hombre falleció en medio de una manifestación, y la victoria de Racing de cara a los cuarto de finales de la Copa Libertadores.

En la mañana del día de ayer Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros en Lanús Oeste, fue velada en la casa de Hugo, su padre, en la calle Itapirú, a cinco cuadras de la Escuela N°60, donde sufrió el asalto que le costó la vida.

La hermana de la víctima fue quien convocó a amigos y vecinos del barrio por Instagram para que se acerquen al lugar. Allí colgaron dos coronas en la reja de la casa, con otras dos que rodearon el cuerpo.

En el acto los vecinos tuvieron la posibilidad de ingresar de a uno al hogar, a dar sus respetos, hasta las 11:35 que llegó un coche fúnebre que trasladaría a la niña al cementerio Municipal de Lanús.

Al iniciar el cortejo, el ataúd fue acompañado al grito de “Justicia por More”. Mientras tanto, varios micros cargados de personas se dirigían hacia el cementerio para acompañar a la familia Domínguez.

Cómo fue la despedida de Morena (Maximiliano Luna)

Ante este escenario muchas figuras públicas y políticos expresaron su punto de vista e inclusive su enojo frente a la situación.

Fue un fuerte cruce entre el periodista Ernesto Tenembaum con el secretario de Seguridad de Lanús Diego Kravetz, el que se protagonizó la mañana del jueves en Radio Con Vos.

“¿Yo soy el problema y no tu municipio donde muere una nena? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena en que murió? Eso es lo que me da vergüenza”, expresó el periodista que había invitado al precandidato a intendente en las PASO para dialogar sobre el reciente hecho y la impunidad que mantienen algunos delincuentes menores de edad.

De la misma forma y con el mismo enojo apuntó Analía Franchín contra Nancy Pazos, quienes tuvieron un fuerte cruce por la pantalla de Telefe en el magazine matutino A la Barbarossa.

La discusión había iniciado al dialogar sobre la sentencia de un menor de edad que aseguró públicamente “Los voy a matar a todos”.

Ante el hecho Analía se mostró enojada. Sin embargo Nancy Pazos la interrumpió y le dijo: “estaba drogado”, lo que provocó aún más a la panelista que le respondió: ”No importa, Nancy. No justifiquemos con que estaba drogado”.

El diálogo se fue intensificando hasta que terminaron en gritos siendo interrumpida por la conductora, Georgina Barbarossa: “Paren un minuto por favor”, sentenció.

A pesar de que dicha noticia tuvo en vilo al país, la salud de Silvina Luna también generó alerta en los medios de comunicación y redes sociales ya que volvió a ser internada en el área de terapia intensiva.

“Lamentablemente hoy a las 9.40 de la mañana Silvina Luna volvió a terapia intensiva”, informó Andrea Taboada en El diario de Mariana (América). La periodista recordó que la modelo estaba realizando ejercicios con una kinesióloga para recuperar de a poco su actividad física y que por ello la habían trasladado a una habitación común, donde tenía cuidados especiales y para mantenerla a resguardo de las infecciones hospitalarias.

Silvina Luna vuelve a estar en la sala de terapia intensiva

Sin embargo no resistió dicho tratamiento y no hubo mejoras en su salud, por lo que decidieron, para darle un mejor cuidado, regresarla al área de cuidados intensivos.

“Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada... No está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el orto, está peleando por su vida todos los días un poco”, expresó Gustavo Conti, compañero de Silvina en la segunda edición de Gran Hermano.

Pero el mundo del espectáculo también nos supo deleitar con las confesiones de la polémica panelista de LAM, Yanina Latorre, quien expresó en Desayuno Americano, ciclo conducido por Pamela David, que le sería infiel a Diego Latorre. “Sí, si encuentro un tipo que me calienta”, dijo y además confesó: “A Lanata me lo hubiera engrapado”.

También provocó muchas risas el paso de Martín Bossi por Olga, programa de stream conducido por Migue Granados, quien fue testigo del desopilante rap de cara a las PASO, que hizo el humorista.

“Vota a Wanda Nara porque no va a cambiar nada”, fue la última oración de las estrofas que entonó al ritmo de una pista que sonó en el estudio.

Fue la influencer Momi Giardina, en el programa de stream Nadie dice nada, quien también generó muchas risas al cometer un blooper que nadie esperaba. “¿Él es el papá de Leuco?”, preguntó confundida sobre una persona que se veía en un tape en vivo que también llevaba el mismo nombre y apellido que el reconocido periodista.

Y si se trata de alegría, los hinchas de Racing pudieron festejar su victoria y la clasificación a cuarto de finales en la Copa Libertadores donde lo espera Boca Juniors el miércoles 23 de agosto.

Un 3-0 fue el resultado con el que perdió Atlético Nacional de Medellín, que fue víctima del primer gol hecho con un cabezazo ejecutado por Roger Martínez.

El segundo gol lo protagonizó una corrida memorable de Agustín Ojeda, que recibió por la banda derecha, metió un pique frenético de 50 metros y dentro del área definió cruzado y entre las piernas del arquero puso el 2-0.

Finalmente a los 56 minutos alcanzó el 3-0 que le dio tranquilidad tras un centro de Roger Martínez que Juan Aguirre quiso despejar, pero terminó marcando en contra de su valla y metió el gol en el arco equivocado.

racing vs atlético nacional

En tanto a la política, a tan solo dos días de las PASO hubo algunos ajustes ejecutados por el oficialismo alrededor de las jubilaciones.

Fue en una conferencia de prensa que dieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, que el gobierno anunció ayer un aumento en las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre, que será de 23,29%. El haber mínimo, sin el bono, pasará a ser de $87.489.

“Ningún jubilado cobrará menos de $114.460″, dijo la directora del organismo, ya que además comunicaron que se pagará a los jubilados que cobran la mínima, un bono de 27 mil pesos, dejandola así con un incremento interanual del 127,3%, lo que la ubicaría, según el Ministerio de Economía, “por encima de la inflación del período”.

Sin embargo la gente se muestra descontenta ante determinadas medidas políticas por lo que se realizaron una serie de manifestaciones viales.

En primer lugar, un grupo de trabajadores tercerizados cortó las vías del Tren Roca a la altura de Avellaneda, lo que afectó al servicio y provocó disturbios en la estación cabecera durante la tarde de ayer, lo que generó demoras y hubo descontento de los pasajeros.

Los manifestantes reclamaban el pase a planta permanente a la empresa estatal, desde la cual, en tanto, señalaron que esa resolución “no les corresponde por ser una empresa tercerizada que presta servicios al Estado”.

En este sentido, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaron allí para desalojarlos, con una orden del Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, acción que les llevó más de tres horas.

En segundo lugar, una protesta en el obelisco, llevada a cabo por manifestantes de izquierda, fue escenario de la muerte de un hombre de 47 años identificado como Facundo Molares, quien sufrió un paro cardíaco y falleció luego de intentar ser reanimado y trasladado a urgencias.

Ante la situación de protesta social Patricia Bullrich sentenció: “yo creo que el país es un caos. necesitamos orden en serio. En Argentina ellos pierden las elecciones y quieren desatar el caos”.

Manifestantes se concentraron durante la noche en el Obelisco para reclamar justicia por Facundo Morales (Foto: Luciano González)

Para concluir, una vez finalizada, ya hace unos días, la campaña de los precandidatos, el acto de cierre de la de Milei tuvo lugar en el Movistar Arena y de cara a las PASO, recibió un mensaje particular y de aliento de Jair Bolsonaro.

“Hola querido Javier Milei”, dice el brasileño al comienzo de la filmación que envió, en un tono que denota su afinidad con el economista.

“Tenemos muchas cosas en común. Por empezar, nosotros queremos el bien de nuestros países. Nosotros defendemos la familia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa y queremos, sí, ser grandes a la altura de nuestro territorio y de nuestra población”, agregó el ex jefe de Estado de Brasil, en cuanto a las similitudes en sus ideologías.

Para finalizar le deseó “la mejor de las suertes”, y ante dicho mensaje Milei se refirió a él a través de Twitter: “Muchas gracias Presidente Jair Bolsonaro por su mensaje. Luchemos por una Latinoamérica libre. Viva la libertad carajo”.

