El cirujano asesinado en Morón le salvó a la vida al ex futbolista Fernando Cáceres

El ex futbolista Fernando Cáceres sufrió un grave hecho de inseguridad en 2009, que tiene similitudes con el caso del cirujano de Morón. A Cáceres, un grupo de delincuentes lo interceptó en Ciudadela y le gatilló en el rostro. Juan Carlos Cruz, asesinado ayer en Morón por delincuentes que le robaron el auto, tuvo una participación fundamental en la recuperación del otra jugador de River, Real Zaragoza, Boca e Independiente.

“No se merecía una cosa así”, dijo Cáceres, compungido ante la noticia del homicidio del profesional que lo asistió. “Es una persona que tuvo que ver en mi vida, estoy acá gracias a él, hablar de esto es terriblemente malísimo, le debés la vida a una persona y que hoy esté hablando de esto... no puede ser que estén sucediendo estas cosas en el país”.

El deportista retirado comparó el asalto que padeció en 2009 y que, pese al brutal intento de homicidio, pudo sobrevivir. Además, lamentó que Cruz, de 52 años, no haya tenido la misma suerte. “¿De qué valió lo que hizo por mí si no le sirvió nada para él?”, reflexionó tras solidarizarse con la familia y los deudos del médico.

Cáceres recordó al cirujano fallecido como una “persona sencilla que sabía lo que hacía”, pero que “no era consciente de lo que el otro recibía” con sus intervenciones quirúrgicas. “El sabía que salvaba vidas, pero no sabía cómo se sentía el otro”, resaltó. Y destacó: “Siempre me dejó en claro que amaba su profesión, yo le decía que estaba en un hospital rodeado de lugares complicados, a lo que me respondía que ‘lo hacemos es salvar vidas, no preguntar quiénes son’”.

“No se lo merece por nada”, lamentó Cáceres en declaraciones en A24. “Sigo maravillado que me haya salvado, no puedo entender todo lo que hicieron para salvarme de lo mal que estaba”, rememoró acerca del violento asalto. La bala que lo puso al límite de su vida le había ingresado por el ojo derecho y le generó una fractura de cráneo.

El ex futbolista criticó la situación de inseguridad que se vive en el país. Dijo que “esto es todo para peor” y que “no pueden suceder estas cosas”. Consideró, además, que la zona en la que se produjo el asesinato de Cruz es “complicada, pero se puso peor”. “Ya es cualquier cosa, nadie respeta nada”, fustigó.

El caso de Cruz y el dolor de familiares y colegas

El médico cirujano fue asesinado este jueves frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron. Los asaltantes llegaron caminando por la vereda de enfrente y lo abordaron para exigirle que entregue el vehículo. En esos instantes, la víctima terminó ejecutada de un único disparo con una pistola 9 milímetros apoyada en la cabeza.

El crimen se registró alrededor de las 17, en las calles Lanús y Gregoria Pérez, a metros del Instituto de Enseñanza Modelo “José Manuel Estrada”, cuando el hombre retiraba pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle.

En las últimas horas, los peritos buscan rastros en el auto de la víctima que fue abandonado por los asaltantes. El coche apareció en la localidad vecina de Rafael Castillo.

Familiares, amigos, colegas y alumnos despedían esta mañana con palabras de agradecimiento y dolor al médico. El velatorio se realizaba en la sala situada en avenida Eva Perón 1122, donde los allegados a la víctima expresaron sus condolencias y colocaron una tela negra con la leyenda “Justicia por Juan”, a la que sus allegados fueron sumando fotos.

Cruz se desempeñaba como médico en el hospital Carrillo de Ciudadela y era jefe de quirófano de ese nosocomio. Anteriormente, había sido jefe de emergencias y jefe de guardia. Estaba afiliado a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y había sido presidente de la seccional en el Hospital Carrillo.

Por último, desde CICOP enviaron sus condolencias a la familia de la víctima y exigieron que se esclarezca el caso. A Cruz lo definieron como “un compañero muy querido, excelente profesional y persona”.

