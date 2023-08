Luis García Montero, del Instituto Cervantes: “Vivimos en un mundo de identidades cerradas”

Entrevista a Luis García Montero

La sede del Instituto Cervantes impacta. Construido en 1910, fue ocupado por el Banco Español del Río de la Plata y a cada lado de su entrada, se destacan columnas en formas de mujer. Es una institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior.

Luis García Montero nos espera en un lugar muy particular, que llaman Caja de las Letras, que no es otra cosa que el ámbito donde estaban las cajas de seguridad. Allí, donde se guardaban valores que enviaban los emigrados españoles en Argentina, ahora conserva la verdadera riqueza de un país, que es su cultura. Allí se atesoran legados de los premios Cervantes de grandes escritores, artistas, músicos y científicos. También se guarda un ejemplar del libro Nunca Más, el informe de la CONADEP, editado por Eudeba. Y en la caja de al lado hay documentos que pertenecieron a Ernesto Sábato, que tanto tuvo que ver con ese libro.

García Montero explicó a Alberto Barbieri que “he identificado siempre la literatura con la democracia, el saber y mi vocación con la defensa de los derechos humanos”.

El presidente del Cervantes siempre estuvo ligado a la literatura. El haber nacido en Granada, de donde era Federico García Lorca, que su primer libro haya sido sobre este genial poeta y su trágica muerte en el contexto de un golpe de Estado, hizo que para García Montero el dedicarse a la literatura significase involucrarse en una búsqueda y rescate de todo aquello que había quedado sepultado bajo los escombros del autoritarismo y de la guerra civil.

“Participar de un proyecto fraternal”, describió la razón de ser del instituto. Describió que “los españoles formamos parte de una comunidad muy grande, en concreto un idioma que tiene como hablantes nativos casi 500 millones (los españoles somos el 8%) donde estamos unidos muchos países que tenemos la lengua común, la lengua nativa y que por tanto tenemos un horizonte de trabajo común y que más que patrimonializar nada y sentirse dueño de nada, lo que hay es que colaborar. Porque es la colaboración con la comunidad la que nos hace fuertes a cada uno de nosotros”.

García Montero asegura que va en aumento la tendencia de personas que hablarán español en el futuro. Aclaró que en ese sentido “la cooperación es importante. ¿Por qué? Porque la cooperación es lo que nos hace estar orgullosos pero no caer en la auto-complacencia”, explicó en la charla con el ex rector de la UBA.

El presidente del Instituto Cervantes, en diálogo con Alberto Barbieri: "No se trata de competir con el inglés sino de hacer ciencia en nuestro idioma"

El funcionario asegura que los Estados Unidos son hoy el segundo país del mundo en hablantes, después de México. La cuestión que se percibe es acerca del peligro de una corriente de politización referida a la diferencia de idiomas en los Estados Unidos, en el que habría intereses por hacer de los hispanos como un peligro que llega de afuera y del español una lengua de pobres peligrosa”.

Por eso desde el Instituto Cervantes se insiste en que el español es una lengua importante, con mucho futuro tecnológico y científico. Y García Montero es claro.

Señaló que “la demografía del español ha subido mucho sobre todo por América Latina; cuando se fundó el Cervantes se hablaba de 300 millones, ahora ya estamos 500″. Advirtió que en mundo había estallidos demográficos, como ocurre en el África sahariana, y el tanto por ciento de los que hablamos español en el mundo se reducirá por el estallido demográfico que viene de ese lugar. En ambientes de pobreza económica de subdesarrollo, el compromiso del Cervantes no sea solo el de la demografía, sino sea también el de una lengua de valor político, económico, científico y cultural”.

“El mapa de las traducciones que implementamos para ver cómo en los últimos 50 años los libros en español se han ido traduciendo en distintos lugares del mundo, permitió comprobar cómo autores como Cervantes, o García Márquez tienen un respeto y una implantación internacional muy importante. Pero después cuando hacemos estudios económicos, se multiplican las facilidades para acuerdos económicos y para inversiones”, remarcó a Barbieri.

García Montero destacó la relación materna con el idioma. “Mantener la unidad y la conciencia y la confianza en nuestro idioma materno nos puede ayudar para apostar por identidades abiertas, comunicativas, que desde la cuna comparten muchos millones de hablantes. Es el poder del idioma”.

“Según mis últimos datos -remarcó García Montero- hay 24 millones de estudiantes de español en el mundo. El país donde más se lo estudia es en los Estados Unidos, con 8 millones, después está Brasil; luego viene Francia y Reino Unido. Que el español entre en la enseñanza reglada es muy importante”.

Contó que el British Council aconsejó a los estudiantes del Reino Unido que eligiesen el español como segunda lengua, porque en hermandad entre el español y el inglés se puede tener un panorama internacional muy sólido y muy abierto”.

Propone “hacer del español un futuro, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología y apostar para que la coordinación de nuestras universidades más fuertes abra las puertas al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico. Después poder desde el español dar respuestas a las preguntas que está viendo la inteligencia artificial el lenguaje de las máquinas, y además hacer que el español científico, tecnológico, cultural tenga un claro sentido de valor democrático”.

Admitió que el uso del español, más retrasado que el inglés en el mundo científico, es todo un reto. “Recuerdo cuando era profesor de Literatura y el debate era si se podía hacer en filosofía en español, en tiempos en que había que escribir y pensar en alemán porque se consideraba que era una lengua que le podía dar fuerza a la filosofía. A los que piensan que solo se puede hacer ciencia en inglés, hay que decirle que se puede hacer también ciencia en español. No se trata de competir con el inglés se trata simplemente de hacer ciencia en nuestro idioma, en la medida que busquemos colaboración y si recibimos la inversión necesaria en educación pública, iremos consolidando el prestigio del español en la ciencia y en la tecnología”.

En ese sentido, “potenciar publicaciones bilingües, donde al mismo tiempo se hagan investigaciones que se publiquen en inglés y en español, o en chino inglés y español, me parece fundamental. Buena parte de la inversión puede ir por ese camino”.

“Cerrar los ojos al futuro es muy peligro”, advirtió sobre la irrupción de la inteligencia artificial. “No cerrarlos a lo que es inevitable, pero cuidado, porque lo mismo que nos ofrecen ventajas nos ofrecen también peligros”.

“Intentemos que toda esta inteligencia artificial no sirva para controlar conciencias y convertirnos en consumidores manipulados, y vamos a intentar que a través de la educación sigamos siendo responsables cívicos de nuestra propia conciencia. Hay que tomarse en serio la transformación digital, pero hay que hacer un buen decálogo para decir por aquí no”, expresó.

García Montero recibió a Barbieri en la Caja de Letras, y los receptáculos para guardar valores, ahora atesoran testimonios de la literatura

“La cultura, la educación y el saber son inseparables de la responsabilidad social. Hay que luchar por un nosotros por un nosotras, donde cada Yo esté articulado sin renunciar a sí mismo, y donde el Yo no se mire el propio ombligo, sino que responda a la responsabilidad de vivir en comunidad. Por eso yo creo que la responsabilidad política, la dimensión social tiene que ver con la tecnología que se puede utilizar para la ciencia, la cultura, los grandes negocios o para dignificar la vida de la gente”.

“Lo que enseña la cultura a la hora de responsabilizarte socialmente es a no ser sectario, a no renunciar a tu propia conciencia, a no respetar los dogmas, porque cuando renuncias a tu propia conciencia, acabas haciéndole un muy mal favor a tu pensamiento y a tus valores. Y en ese sentido yo sí creo que el espacio de la cultura del conocimiento y del saber, no puede olvidarse de su responsabilidad. Qué cretino el que se mete con la ciencia el negacionista que cretino el que se mete con la técnica, pero qué cretino también el que se olvida de que la ciencia y la técnica deben tener raíces y tienen que ir de mano de los valores de las humanidades”, finalizó.

La entrevista completa

El reportaje completo

Seguir leyendo: