Pasó en la TV: Sergio Massa le habló al mercado financiero y las perlitas de la presentación de Cavani

Resumen de la TV 31 de julio

Estos fueron los momentos más destacados de la TV que acompañaron el último día del mes que terminó con la emocionante presentación y bienvenida de Edison Cavani como nuevo refuerzo de Boca; La confirmación de Sergio Massa sobre cómo se pagará esta semana al Fondo Monetario Internacional (FMI); Y la difícil situación que vivió Wanda Nara y sus hijos tras enterarse a través de los medios de comunicación su diagnóstico.

En el día de ayer los hinchas de Boca fueron testigos, en la Bombonera, de la incorporación del jugador uruguayo de 36 años, Edison Cavani, como refuerzo de Boca.

“Siento ganas de jugar al fútbol, de correr detrás de la pelota y poder gritar un gol con esta gente, sería una cosa maravillosa. Esa vibración que siente el hincha uno lo siente también. No me imagino estar en otro club, era el momento de llegar, venirme así lo sentía. Apenas llegó la posibilidad de venir acá nos vinimos”, expresó el jugador y agregó “voy a defender esta camiseta como si fuera el club de toda mi vida”.

El jugador que llevó la 10 azul y oro estuvo acompañado durante toda la presentación por sus hijos que saltaron y ovacionaron junto a la hinchada bostera: “uruguayo uruguayo”.

“Llevar la 10 y jugar en Boca significa una responsabilidad muy grande porque estoy en los últimos años de mi carrera. Esa responsabilidad es muy grande”, expresó Cavani para concluir sobre la ilusión de su llegada al Xeneize.

De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a tan solo 13 días, el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, tuvo una charla definitoria con el mercado antes del pago al FMI, en la cual dejó claro que el mismo será efectuado con el préstamo puente de USD 1.000 millones de la CAF y la ampliación del segundo tramo del swap que aprobó China en las últimas horas.

“Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas”, dijo ayer Sergio Massa desde el Palacio de Hacienda. “Esto es una enorme tranquilidad a la hora de mirar el funcionamiento de los mercados argentinos y el cuidado de nuestras reservas que hace a la fortaleza de nuestra economía y de nuestra moneda”, señaló.

En este marco, también resaltó que con dicha medida la prioridad está en proteger las reservas “en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo”, se sumó la sequía que costó más de 20.000 millones de dólares de las exportaciones para este año y más de 5.000 millones de ingresos del sector público nacional como consecuencia de los impuestos que generan esas exportaciones.

Además destacó para concluir que de esta forma, también se busca “mantener el nivel de actividad y las importaciones de bienes intermedios y bienes terminados que son claves para el funcionamiento y la producción de la economía argentina, entendiendo que además en esas importaciones está también en juego parte del trabajo de nuestras familias y de la producción y el precio de bienes”.

En cuanto al mundo del espectáculo, finalmente, la mediática Wanda Nara que actualmente se encuentra en Turquía, habló en una íntima charla con Ángel De Brito, sobre su salud, la enfermedad que padece y la triste realidad que vivieron sus hijos y familiares tras enterarse a través de los medios de comunicación, de un diagnóstico que aún no conocía ni ella.

“Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, indicó en el inicio de su relato el conductor de LAM. Y señaló que ella le aseguró que lo iba a decir cuando estuviera “más tranquila” y cuando volviera a Buenos Aires.

La conductora de Masterchef que informó que continuará su tratamiento en Argentina, expresó que fue muy “dura” la forma en la cual se enteró lo que atravesaba su salud: “me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico “. Y aclaró que no se sabía cómo se había filtrado la información a los medios, pero que la propia protagonista supo de su diagnóstico por lo que escuchó de un periodista.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro (Icardi): ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, le confesó Nara a Ángel y le explicó que desde la institución no brindan un diagnóstico exacto hasta tanto el mismo sea realmente certero.

Para concluir detalló que fue una situación muy estresante para todos: “Tenía a los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira (Nara) se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo”.

