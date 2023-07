Pasó en la TV: el pedido de Sergio Massa, las dudas sobre la salud de Wanda Nara y el diagnóstico de Maju Lozano

Resumen de la TV 28 de julio

Campaña, cruces, preocupaciones, salud y finales de ciclo: estos fueron los momentos más destacados del viernes 28 de julio. Cerca de las PASO, Sergio Massa apuntó contra la oposición y pidió que “el pasado no vuelva a la Argentina”; mientras crece la incertidumbre por la salud de Wanda Nara, su padre sembró más dudas sobre su estado; Maju Lozano reveló un diagnóstico que recibió hace meses; y mucho más.

A dos semanas de las elecciones primarias, el ministro de Economía encabezó un acto de campaña en La Rioja y envió un fuerte reclamo a la oposición: “Nos dejaron con un ancla de USD 45 mil millones de deuda, con 33 mil pymes menos, con 250 mil empleos menos, con la deuda en pesos defaulteada, con los jubilados sin programa de medicamentos, y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar”.

Sergio Massa en La Rioja

“Enfrentamos la pandemia, la guerra, y la peor sequía de la historia, y aquí estamos de pie para construir el futuro de nuestra Patria”, enumeró. De esta manera, pidió a la sociedad que “el pasado no vuelva a la Argentina”.

En el mundo del espectáculo, Andrés Nara intentó defenderse al aire de Nosotros a la mañana de las críticas que recibió por presentarse en muchos programas para hablar de la salud de su hija. “Para el público y para la gente, y el cariño, y es mi hija, yo decir ciertas cosas es muy doloroso. O sea, me quiero mantener cauto, pero lo importante de esto es cómo el común denominador de las personas, de los paneles, era ‘cómo el padre va a hacer esto, lo otro’”, sostuvo.

Sin embargo, al ser consultado sobre cuál es el real estado de salud de su hija y las novedades que pudiera haber, sobre todo cuando Zaira Nara y Maxi López regresaron al país para estar con ella, la sonrisa de Andrés se apoderó de su rostro. En consecuencia, Mariel Dilenarda lo consultó: “¿Por qué te reís? ¿Vos decís que esto fue todo armado?”. El hombre atinó a responder: “Nosotros sabemos toda la verdad” antes de que su pareja Alicia Barbasola lo calle. “No hables de más”, le dijo.

Wanda Nara viajó a Turquí en medio de la incertidumbre sobre su estado de salud

Por otro lado, otra conductora sorprendió a todos el viernes durante su programa al revelar un diagnóstico que recibió meses atrás. Se trata de Maju Lozano, quien al despedirse de su ciclo Todas las tardes por El Nueve contó que el 5 de mayo fue diagnosticada con autismo. “Para mí fue volver a nacer, reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había. No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo”, relató.

Lozano argumentó su salida del programa al mencionar: “Soy una persona extremadamente sensible y muchos de los temas que pasaron por Todas las tardes me estaban afectando demasiado y llevando puesta”. Luego, volvió a hablar del espectro autista al expresar: “Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja”.

Maju Lozano recibió el diagnóstico en mayo

A diferencia de Todas las Tardes que seguirá emitiendose, Bienvenidos a bordo finalizó su ciclo, por lo que Laurita Fernández se quebró en vivo al despedirse del aire. “Necesitaban 5 o 10 programas y obviamente dije que sí. Y se convirtieron en estos 400 programas que estamos cumpliendo hoy gracias a ustedes”, recordó antes de agradecer al equipo que la acompañó durante este tiempo. Así, hizo una distinción especial para Hernán Drago a quien definió como “el mejor compañero que pudo tener para hacer este programa”.

Lo que no parece terminar es el enojo de la exparticipante de Gran Hermano Romina Urigh con Ángel de Brito luego de que se sintiera incómoda en el piso de LAM hace unas semanas. Ahora, Urigh explicó por qué no volvió a ir al programa a pesar de ser invitada y mencionó en un diálogo con Desayuno americano qué le molestó del conductor. “Que Ángel de Brito me ponga la marcha peronista me pareció un ninguneo”, explicó.

Por otro lado, América TV se prepara para la apertura del Bailando 2023 y, a medida que se acerca la fecha, comienzan a confirmarse quiénes serán las figuras que participarán del inicio del ciclo. En ese sentido, trascendió que Flor Vigna y Paula Chaves tendrán su lugar en el evento del primer programa.

