Pasó en la TV: las críticas de Fito Páez al régimen cubano, la reacción de Insúa al gol de Messi y el drástico cambio físico de L-Gante

Resumen de la TV 22 de julio

Una inesperada polémica surgió entre Fito Páez y el régimen de Cuba durante la jornada del sábado 22 de julio, cuando el artista denunció que su documental “La Habana de Fito” había sido sometido a manipulaciones y censuras por parte de las autoridades cubanas que lo emitieron sin su permiso. Por otro lado, continuaron las repercusiones por el debut de Lionel Messi en el Inter de Miami luego de que Rubén Darío Insúa compartiera su opinión sobre la nueva etapa del campeón del mundo. Mientras que en el mundo de la farándula creció la preocupación por el estado de salud de L-Gante ante el aumento de peso desde que se encuentra preso, Flavio Mendoza sorprendió con una invitación inesperada a un fan de Messi en Miami. Además, Pampita y Roberto García Moritán hicieron una aparición especial en el programa de Luis Ventura, “Secretos Verdaderos”.

“Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos. Ellos no representan al pueblo cubano y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias”, sentenció el intérprete de “La Rueda Mágica” tras acusar al Gobierno de Cuba de haber transmitido el documental que rodó junto al director cubano Juan Pin Vilar por TV abierta, sin autorización, con censuras y manipulaciones. Luego de que reconociera estar al tanto de todo lo ocurrido, el compositor aseguró que así “es como funcionan las cosas en Cuba lamentablemente”.

De esta manera, el galardonado músico desmintió haber sido manipulado por Vilar acerca de su desacuerdo con el régimen al señalar: “Intentar acusarme o considerarme una persona manipulable habla de lo poco que me conocen y es una falta de respeto”. Asimismo, reveló que habían cancelado el estreno del film para evitar tener que cambiar el mensaje según la ley cubana. No obstante, los autores no mencionaron si tomaran acciones legales al respecto.

En el mundo del deporte, el debut de Messi en el Inter de Miami y el épico gol que anotó al minuto 94 del segundo tiempo aún ha dado de qué hablar, pues el campeón del mundo recibió las felicitaciones y halagos de miles de figuras. Entre ellos, el ex futbolista Rubén Darío Insúa reveló que estuvo al pendiente del partido desde la concentración de San Lorenzo durante una entrevista para “SportsCenter”, por ESPN.

Te puede interesar: Messi superó a Maradona en el ranking de jugadores con más goles de tiro libre: a cuánto quedó de la cima

El cantante reprobó la actitud del régimen cubano por haber emitido su documental sin autorización (AFP PHOTO/ADALBERTO ROQUE)

“Fue lindo verlo debutar y con un gol de esa gran magnitud”, admitió el director técnico al agregar: “Lo gritamos todos los que estábamos ahí”. Incluso, el entrenador opinó que la llegada del Diez a la liga norteamericana sería positiva tanto para la competencia, como para él al afirmar que “eso va a tener cierta influencia cuando le toque volver a jugar en la Selección Argentina”.

Mientras que “La Pulga” atraviesa sus días de gloria, L-Gante aún afronta una de las etapas más difíciles tras haberse cumplido 50 días desde que fue detenido por presuntas amenazas, privación de la libertad contra dos personas y tenencia ilegal de armas de fuego. A pesar de que el juez a cargo le había otorgado la libertad condicional, el cantante continúa tras las rejas de la DDI de Quilmes y la preocupación por su salud aumentó entre sus familiares y fanáticos.

El cantante continuará preso por tiempo indefinido

Recientemente, fue el periodista Matías Vázquez quien contó en el programa “A la tarde”, por América TV, que el artista sufrió un abrupto cambio físico. “El 23 de junio, cuando recién habían iniciado sus días encerrado, había aumentado ocho kilos. Hoy, la proyección lleva a que L-Gante haya aumentado 15 kilos”, indicó al explicar que el cambio físico “se lo adjudican a la ansiedad que tiene por estar encerrado, segundo, a no poder hacer ningún tipo de actividad física porque está en una habitación muy pequeña”.

Por otro lado, Flavio Mendoza estaría abierto a darle la bienvenida a un nuevo amor en su vida, luego de que el bailarín protagonizara un picante ida y vuelta en “Polémica en el Bar”, transmitido por la misma señal de aire, con un fanático de Lionel Messi. “Ay soy yo más joven. ¿Cómo estás?, ¿Cómo andas? No nos conocemos pero nos podemos conocer”, insinuó el coreógrafo al joven que se identificó como Juan de Montreal tras responderle: “Dale, cuando quieras”. Finalmente, el mediático cerró el coqueteo al manifestar: “Escribíme por Instagram. Este programa trae suerte”.

La pareja de Pampita y Roberto García Moritán se sumaron a la lista de los protagonistas de la jornada, cuando sorprendieron a Luis Ventura al aparecer en su programa “Secretos Verdaderos”, por América TV. Luego de que el matrimonio celebró el segundo cumpleaños de su hija, Ana García Moritán, la modelo confesó: “Para mi es un sueño volver a tener una niña en casa, lo vivo con mucha emoción que vuelva a estar todo rosado con princesas”. El candidato a jefe de Gobierno porteño, por su parte, admitió tener una conexión especial con la niña al mencionar: “No me reconozco. Yo creo que siempre fui un buen padre, pero nosotros nos miramos y nos decimos todo lo que hace falta decir”.

Seguir leyendo: