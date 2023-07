Pasó en la TV: los detalles de la causa por la muerte de Maradona, el Tata Martino sobre Messi y el gesto de Wanda Nara con L-Gante

Resumen de la TV 20 de julio

Duras declaraciones, palabras sinceras y tensos encuentros, estos fueron los instantes imperdibles para conocer qué pasó este día en la tv: a casi 3 años de su muerte, Matías Morla dio detalles de la causa de fallecimiento de Diego Maradona; en otra esquina del mundo del deporte, el Tata Martino destacó el desafío de contar con Lionel Messi en el Inter Miami; la mamá de L-Gante contó el gesto que tuvo Wanda Nara con su hijo cuando este fue detenido y mucho más.

En cuanto a la muerte del Diez, su abogado y apoderado explicó que la causa se encuentra con elevación a juicio, ahora queda que decidan qué tribunal oral va a intervenir, y a partir de entonces se defina fecha de juicio oral, la cual se espera que sea el año que viene. Durante una entrevista con “LAM”, Morla fue tajante sobre los acusados: “Y... lo que están pensando los fiscales sí, Diego murió por un tema médico y por eso están los médicos imputados, y así lo hayan hecho por mala praxis o por dolo, eso es matarlo”.

De un diez a otro, Lionel Messi continúa con su puesta a punto para su debut en la MLS. En ese sentido, el Tata Martino se expresó sobre el desafío de contar con el capitán de la selección argentina en su plantel: “Yo estoy más viejo y Leo se pudo sacar una mochila inmensa hace siete meses. Lo más importante es cómo está él y que estamos en un gran momento. Es un desafío completamente diferente, pero con la misma ilusión. Me han recibido muy bien y me da mucha felicidad esa confianza que me han dado”.

Matías Morla dio detalles sobre la causa por la muerte de Diego Maradona

En lo que respecta al fútbol local, Boca Juniors se impuso por 2 a 1 ante Barracas Central por la Copa Argentina, así avanzó a los octavos de final del certamen. El conjunto xeneize espera rival, el cual saldrá del ganador de la llave que medirá a Excursionistas y Almagro.

Dos figuras que no están pasando un buen momento son L-Gante y Wanda Nara. Por el lado del cantante, hace ya casi dos meses que se encuentra detenido en la DDI de Quilmes, acusado por privación ilegítima de la libertad y amenazas a dos empleados municipales. Por su lado, la conductora aguarda unos estudios para tener más precisiones sobre su estado de salud actual.

En ese marco, la mamá del joven relató en una entrevista al aire de Ciudad Magazine un gesto que tuvo Wanda Nara con su hijo. “En un primer momento me mandó un mensajito en donde me decía: ‘Fuerza Claudia’ y otras cosas así, dándome aliento en todo este momento, con muy buena onda”, contó. Luego, comentó que ella todavía no le había dicho nada de la situación de su salud que está atravesando Wanda. “La última vez que estuve con él fue el martes pasado y no quise decirle nada”, destacó.

Flor Vigna habló de los rumores de separación con Luciano Castro

En otra esquina del mundo del espectáculo, Flor Vigna habló en “Intrusos” de su relación con Luciano Castro y de los rumores de separación. “Nunca tuvimos crisis, tenemos un amor libre. Tenemos muchas charlas de mantener nuestros espacios. Yo deseaba tener una expansión y notaba que tenía que estar en todos lados y no podía. Nos planteamos desde el principio un amor súper libre y de tener en claro que para tener un amor sano los dos teníamos que estar contentos con lo que hacíamos independientemente”.

El abogado de Romina Gaetani, por otro lado, brindó precisiones sobre la salud de la actriz, en un diálogo con “Socios en el Espectáculo” luego de que atravesara un cuadro de bronquitis. Por su parte, Baby Etchecopar protagonizó un llamativo momento cuando irrumpió en el ciclo de Fer Dente (América) para quejarse por el volumen de la música, sin embargo terminó bailando. El conductor intentaba decir su editorial pero el ruido que venía del estudio de su colega no lo dejaba concentrarse, entonces se acercó.

“Che, decile que se calle con la bailanta este Dente”, se quejó Baby en el arranque de su programa político al escuchar la música fuerte que no lo dejaba pensar. Fiel a su estilo, el periodista no se quedó de brazos cruzados y decidió trasladarse junto a las cámaras hasta el estudio de Noche al Dente en el que el cantante de cumbia estaba realizando un show en vivo.

Lejos del espectáculo y en el mundo de la política, Roberto García Moritán propuso derrumbar el Ministerio de Desarrollo Social para liberar el centro porteño de piquetes, una iniciativa similar a la que ya había planteado hace un tiempo.

