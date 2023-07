Tras la ola de frío polar, llega el “veranito” porteño: qué temperaturas tendremos y hasta cuándo va a durar

Este sábado la temperatura de la ciudad de Buenos Aires llegará a los 24° C (NA)

Luego de la alerta amarilla por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura mínima bajó a 0° C y las máximas no superaron los 12° C, y que además afectó a 15 provincias, el próximo sábado llegará la revancha para el “team verano”: se pronostica que la marca térmica oscile entre los 17° C y 26° C, un veranito en pleno invierno.

En buena parte del país, las temperaturas llegarán a valores cercanos a los 25 grados. “Esto se debe a que tenemos vientos persistentes del norte desde hoy. Este viento, que llega es bastante más cálido, entonces como además va a persistir durante varios días, hará que las temperaturas vayan en ascenso hasta el sábado, cuando vamos continuará el viento del Norte. En cambio el domingo, el viento volverá a rotar y las temperaturas regresarán a los valores un poco más normales para la época”, explicó Cindy Fernández, comunicadora meteorológica.

Pese a las inusuales marcas —porque éstos son valores más altos de los normales que para esa zona de Argentina— no es algo atípico para el mes de julio.

Este fin de semana, la Ciudad vivirá unas hora de calor primaveral (SMN)

“Este ascenso de la temperatura sucederá en prácticamente todo el país. De hecho, en el Norte argentino es posible que las temperaturas superen los 30 grados y en el Norte de la Patagonia es posible que llegue el aire cálido y que superen los 15 o 16 grados”, afirmó Fernández.

Al mismo tiempo explicó: “Aunque son valores más altos de los normales para la Ciudad, por ejemplo, no será como en el centro o del Norte del país”.

Este fenómeno se da en “casi todos los inviernos”. “En julio se registran marcas térmicas similares a las que se darán este sábado. De hecho, hace tres semanas en Capital llegó a los 27° C”. Entonces, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó el Pronóstico Climático Trimestral (PCT), en donde informó el registro de temperaturas por encima de lo normal en la región noroeste del país.

En ese sentido, anticipó que “éstas ni siquiera van a ser las temperaturas más altas de julio en este año. Hubo años anteriores en los que hemos tenido temperaturas récord que superaron los 30 grados en la ciudad de Buenos Aires”.

La suba de temperatura en pleno invierno, se debe a un sistema de alta presión que se registra sobre el Océano Atlántico desde hace unos días.

“El anticiclón está sobre la altura de Uruguay, aproximadamente, y por la posición que tiene lo que está haciendo es favorecer el viento del sector Norte, lo que provoca que ese viento llegue al país por la posición que tiene”, finaliza.

El pronóstico del fin de semana

Según el pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires, para el viernes 21 de julio se espera una mañana ventosa, con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora, y por la tarde cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima prevista en 12 grados y una máxima en 23.

Para el próximo sábado se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en Buenos Aires al terminar el día. La temperatura mínima será de 13°C, y se registrará a la medianoche, y la máxima de 24°C, a las 15 horas.

En tanto, el domingo las temperaturas bajarán notablemente ya que las marcas térmicas oscilarán entre los 8° C y los 16° C con cielos nubosos. Predominará el viento de Sur durante el fin de semana, con rachas máximas de hasta 57 km/h el sábado.

La zona norte del país presentará las temperaturas más altas de la época (SMN)

En la ciudad de Córdoba, que vive temperaturas gélidas, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia también aumento de las mínimas y máximas para el fin de semana: ya este viernes la mínima se elevará a unos agradables 12º, con una máxima de 26º y cielo parcialmente nublado mientras que el sábado, el registro más bajo será de 18º y el máximo, de 25º. El domingo la mínima será de 12º y la máxima de 20º C.

Mientras que en San Salvador de Jujuy la amplitud térmica será entre los 8° C y 28° C para este sábado, con cielo con intervalos nubosos. La mínima se registrará a las 8.00, con cielo despejado, cuando comience a subir la marca, desde las 11.00 para llegar a la máxima, cerca de las 17.00 y comenzará a descender la temperatura. El domingo, en cambio, las temperaturas será entre los 11° C y 18° C.

En la ciudad de Neuquén, las temperaturas rondarán entre los 9° C y 16° C, para el sábado, y entre los 4° C y 9° el domingo. Similares temperaturas tendrá el sector norte de la Patagonia.

