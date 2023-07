Pasó en la TV: el reclamo de justicia de la AMIA, el primer entrenamiento de Messi en el Inter Miami y cómo vive L-Gante su detención

Resumen de la TV 18 de julio

En un nuevo día marcado por los reclamos, cruces y preparativos, estos fueron los momentos más destacados de la TV: en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA los pedidos de Justicia volvieron a escucharse; Lionel Messi tuvo su primer entrenamiento en el Inter Miami; el padre de L-Gante contó cómo vive su hijo la detención y Carmen Barbieri volvió a hablar de un histórico enfrentamiento. Además de eso, mucho más.

Como cada 18 de julio, AMIA volvió a exigir que se esclarezca el atentado que se cobró la vida de 85 personas. El presidente de la asociación, Amos Linetzky, lamentó que los años transcurran sin certezas. “La herida se agranda cada día y se profundiza con cada día sin justicia”, expresó antes de enviar directamente un mensaje a los políticos: “Estamos transitando un año de campañas electorales, consideramos necesario que los candidatos le expliquen a la sociedad sus propuestas para que estos crímenes no vuelvan a suceder en nuestro territorio”.

A 29 años de aquel día, los familiares de las víctimas recordaron a sus seres queridos y entonaron la canción “Como la cigarra”, escrita por María Elena Walsh en 1973 y, por aquel entonces, entonada por Mercedes Sosa, quien popularizó el tema. “Justicia Ausente - Digamos presente”, fue el lema de esta nueva convocatoria frente a la sede de la AMIA. Con esa frase en mente, distintos familiares de las víctimas subieron al escenario nombraron a cada uno de los fallecidos: nombre, apellido y edad, con la voz en coro gritando: “Presente”.

A miles de kilómetros, en Estados Unidos, Lionel Messi dio inicio a un nuevo capítulo en su carrera futbolística. El capitán argentino tuvo su primer entrenamiento en el Inter Miami. A puertas abiertas y bajo un sol de 30 grados, el capitán de la selección argentina se mostró contento por la puesta a punto de cara al duelo con Cruz Azul por la Leagues Cup, partido que podría significar su estreno oficial.

Messi en su primer día de entrenamiento en el Inter Miami. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Más allá de los ejercicios, Messi entabló charla con Josef Martínez, el delantero venezolano que está a préstamo en el equipo proveniente del Atlanta United y que fue una de las figuras del conjunto cuando Martino estuvo en la franquicia que ganó el título de la MLS.

De un referente de la albiceleste a otra, a días del comienzo de un nuevo mundial de fútbol femenino una de las estrellas del seleccionado argentino Yamila Rodríguez habló sobre cómo se preparan para la competencia y de la diferencia horaria durante el campeonato. De esta manera, la delantera señaló que espera que los hinchas apoyen al seleccionado nacional en el torneo que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda. “Espero que todos los argentinos nos acompañen a nosotras. Ahora nos toca a nosotras jugar un Mundial y espero que todos estén levantados, que todos sigan de joda y nos hagan el aguante”, sostuvo la ex Boca.

En el mundo del deporte también destacó durante el martes Pablo Mouche al recordar su tuit viral sobre Dua Lipa. En aquel entonces, un usuario de Twitter había publicado una frase falsa sobre la cantante que incluía al futbolista: “El 7 en mi brazo es por mi inspiración en Pablo Mouche y su forma de jugar. Para mí, fue de lo mejor que sacó Boca, una lástima que se haya ido”. Lo más curioso fue que el jugador respondió el tuit con emojis, hecho por el cual se ganó las burlas y comentarios de gran parte de la red. Hoy, dos años después, volvió a hablar del tema: “Se pensaron que me la iba a ganar de verdad o que no sabía quién era, sé quién es, obviamente no me pongo a escuchar sus temas, pero sé quien es”.

Además, al ruido que generó la reunión que mantuvo Mateo Retegui, que todavía pertenece al Xeneize, con dirigentes millonarios, se le sumó la disputa por otro hombre importante del Matador de Victoria: Facundo Colidio. Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, brindó detalles de las negociaciones con ambos clubes argentinos. “¿Dónde va a jugar Colidio? Puede ser que juegue en River. Digamos que Boca se interesó, con nosotros casi había un acuerdo y después siempre decide el jugador. El jugador decidió esperar, salió esto de River y estamos hablando con River”, fue la revelación del Pupi en diálogo con “Equipo F” de ESPN.

El número 11 de Tigre tomó una sugestiva determinación en las redes sociales: en las últimas semanas borró todos los posteos en los que aparecía con la camiseta de Boca en su época de futbolista juvenil (@fotobairesarg)

Por otro lado, el papá de L-Gante contó cómo vive su hijo sus días detenido y apuntó contra su entorno. “A Lucio Ibáñez hace dos años que se lo quiero sacar de encima. Es un amigote que conoce desde hace años que se piensa que es el dueño. Le está comiendo la cabeza. Las conversaciones que yo tenía con él hace dos meses no son las mismas que ahora, ahora me dice ‘tenías toda la razón”, sostuvo Miguel, el padre del cantante, en diálogo con “El Diario de Mariana”.

Pasando al espectáculo, Carmen Barbieri volvió a hablar de su histórico enfrentamiento con Marixa Balli, a quien en el año 2000 acusó de “mufa” por traerle mala suerte a la gente que la rodeaba. Desde ese momento, quien hoy es panelista de LAM (América) dijo que su carrera se vio afectada por los dichos de la mamá de Fede Bal. Tiempo después Barbieri intentó resolver el tema, pero del otro lado no encontró una buena devolución: “Le pedí disculpas pero para ella son disculpas falsas o mentirosas, pero no es así y no toco más el tema para no comprometerlo”. “Yo le pedí disculpas personalmente, después varias veces y después ya está, ¿cuántas veces más?”, agregó al respecto.

Marixa Balli y Carmen Barbieri

Panam, por su parte, se convirtió en otra de las protagonistas de la jornada al emocionarse en vivo con una imitación de Carlitos Balá que hizo un niño que fue al programa “Bienvenidos a Bordo”. “Fue como un papá para mí”, recordó a punto de quebrarse.

Lejos de la Argentina, una de las imágenes que más impacto generaron durante el martes 18 de julio fueron las que reveló el telescopio espacial James Webb, que permiten emprender un viaje en tercera dimensión por cinco mil galaxias rumbo al pasado. A medida que la cámara se aleja del punto de vista del espectador, cada segundo equivale a viajar 200 millones de años luz en el conjunto de datos y ver 200 millones de años más en el pasado.

