Los expedientes de Mauro Roll: una muestra que recrea la movida social porteña de los últimos 40 años

Charly García y Sonia Lifschitz, en Punta del Este (1989)

“Los expedientes de Mauro Roll, 40 años de fotografía social en Buenos Aires” se exhibe hasta el 12 de julio en la Galería de los Atlantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos. Se trata de una muestra que revela las postales de los eventos sociales y culturales más relevantes de las últimas cuatro décadas, la cual cuenta con la curaduría de Silvana Moreno y el apoyo de la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales legislativa.

Durante la inauguración de la exposición, la legisladora Marilú González Estebarena remarcó que el fotógrafo social Mauro Roll logró mostrar a lo largo de su trayectoria la imagen de personas desde un costado distinto. “Personas que todos conocemos porque se han destacado en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito social y en lo artístico, pero las ha captado en una actitud diferente, con una mirada distinta, otra postura diferente”, destacó.

González Estebarena recordó que cuando leyó la historia del artista, le llamó la atención una frase que dijo: “No sé hacer otra cosa”. Y agregó: “Por suerte, no sabés hacer otra cosa, porque te has destacado enormemente como fotógrafo social. Bienvenido a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con esta muestra que bien vale la pena”.

El entonces presidente Carlos Menem junto al humorista Tato Bores

Mauro Roll nació en Maldonado en 1964 y desde 1983 vive en Buenos Aires. Además de fotografía social, se especializa en registro de obra artística. Entre otros, se encargó de la fotografía de los libros “Malharro” (2006) y “Schiaffino” (2009), editados por la Asociación Amigos del Bellas Artes. En su estudio de San Telmo también hace fotos producto, retratos y mucho más.

Mauro Roll y Silvana Moreno

Roll hizo sus primeras fotos profesionales durante un verano uruguayo, trabajando para el diario El País. Poco después se mudó a Buenos Aires y desde entonces documenta la movida social porteña para medios gráficos: trabajó para La Nación, La Razón, Clarín, Gente, Caras, Cusine&Vins, La Revista, Radiolandia, TV Guía, Siete Días… Y también como fotógrafo oficial de las reuniones más exclusivas de nuestra ciudad y de Punta del Este: estrenos de cine y teatro; inauguraciones de arte; actos oficiales y fiestas benéficas como los legendarios bailes de disfraces del Bellas Artes.

Los expedientes de Mauro Roll se presentará en la Legislatura porteña hasta el 12 de julio

Desde Quino hasta Pappo; desde Diego Maradona hasta Gogó y Ethel Rojo; desde la coleccionista Dudu von Thielmann hasta Peter Lanzani, cantidad de personalidades del arte, de la política, de la cultura y del deporte han sido retratadas por la lente de este artista que, con su cámara, hace historia.

“Empecé a trabajar en Maldonado, Uruguay, cuando estaba terminando el colegio. Con lo que gané, me compré un Volskwagen escarabajo. A los 19 años lo vendí y dije: ‘Me voy a Buenos Aires hasta que se termine la plata del escarabajo’. Todavía sigo aquí. Y siempre trabajando de fotógrafo, nunca hice otra cosa”, cuenta Roll.

Maria Kodama retratada por Mauro Roll

Si los fotógrafos noveles le piden un consejo, Roll dirá: “No se puede ser fotógrafo de fin de semana. Hay que dedicarle todo el tiempo posible. Saltar al vacío y ser únicamente fotógrafo. Punto”.

Alicia de Arteaga, una periodista especializada en arte que participó de la inauguración de la muestra, destacó que “Mauro fotografió durante 40 años a figuras icónicas de nuestro Buenos Aires con una mirada muy personal” y privilegió su “capacidad de mirar de manera fotográfica a la persona, y sacarle el mejor ángulo”.

El diseñador de alta costura, Gino Bogani, y su mejor amiga, Graciela Borges (2009)

En esta selección hay personajes de muchos ámbitos. “Me fascina, por ejemplo, la foto de Serrat y Quino, me parece una bomba. Y la de María Kodama, que es absolutamente única, que podría ser una foto de concurso. Toda esta gente está en un gran momento de su vida. Susana Giménez, re joven; Gino Bogani, divino; Graciela Borges; Fabi Cantilo, Kevin Johansen… Nelly Arrieta de Blaquier, que la fotografiaste tantas veces, Mauro; o Amalita Lacroze de Fortabat”, señaló De Arteaga.

Para la periodista, la actividad de Mauro no es premeditada: “Tener el ojo para saber cuál es la foto, quién, cómo, en qué momento…eso es un gran don. Todos estos personajes, así como están reunidos, nos permiten pensar en la historia de nuestro país. Yo digo que esto se tendría que convertir en un libro.”

El actor Daniel Fanego y el humorista Horacio Fontova (1999)

El campo de documentación de Mauro Roll son los actos oficiales, los cócteles de inauguración, los estrenos, y las grandes fiestas benéficas. En esos ámbitos, muchas veces con solo un clic, pudo registrar a los personajes en su lado B, sacarlos de la pose. “Hay muchísimo mérito en eso, si encima el resultado tiene calidad. La foto social es una especialidad algo marginada dentro del fotoperiodismo, del retrato, de la fotografía documental y del arte en particular. Pero esta selección del trabajo de Mauro Roll está preparada para destruir prejuicios y demostrar cuán inmersa está la fotografía social en la cultura pop y en la documentación histórica”, remarcó la curadora Silvana Moreno, periodista y asesora legislativa en el área de Cultura.

