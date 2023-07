Un grupo de trabajadores de la línea 60 realiza un corte en la Panamericana

Corte de trabajadores de la línea 60 en Panamericana

En el marco del paro de transporte convocado por la UTA (Unión Tranviarios Automotor), un grupo de trabajadores de la línea 60, perteneciente a la firma Monsa, lleva adelante un corte parcial en la Autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

La protesta se realiza en el kilómetro 42.95, sobre el ramal Campana de la carretera, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, y dificulta la circulación vehicular en la zona. Al momento, hay un único carril habilitado para transitar.

El sector oficialista de la UTA, encabezado por Roberto Fernández, y la Lista Azul del gremio, liderada por el opositor Miguel Bustinduy, realiza desde ayer un cese de actividades en todo el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, que también alcanza a varias provincias del interior. Al respecto, en declaraciones a A24, Bonifacio Espinoza, delegado de la línea 60, expresó: “Hicimos este corte porque no tenemos ninguna respuesta, hace tres meses que estamos en esta situación. El 12 de junio el Ministerio de Transporte, de Trabajo y los representantes sindicales habían llegado a un acuerdo en común, y no se respetó. A nosotros nos perjudica mucho todo esto. Con el salario tenemos 250 mil pesos en mano, entre la tarjeta de crédito, la luz, el gas, los impuestos, y los gastos diarios para comer nos quedamos sin plata”.

“Estamos las 24 horas en la calle y entendemos muy bien lo que significa un corte y lo que están viviendo los pasajeros, que son rehenes. Pero tenemos que tomar esta medida porque nos sentimos completamente olvidados”, agregó.

Asimismo, Espinoza detalló que alrededor de 250 choferes participan de la protesta en la Panamericana. “La urgencia era ayer, no hoy. Yo espero una solución rápida, porque esto no puede suceder, es una vergüenza. Tiene que haber responsables. No puede ser que siempre los platos rotos lo paguemos los laburantes y los usuarios”.

“El ministro de Transporte, Diego Giuliano, está hablando con Roberto Fernández de la UTA, los gremios ferroviarios y con las cámaras, permanentemente”, señaló a Infobae una fuente de la cartera laboral. A las 11.30 están citadas las 5 cámaras empresarias en la sede del Ministerio. Allí concurrirán directivos de AAETA -Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor-, CETUBA -Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires-; CEAP- Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros-, CTPBA -Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires- y CEUTAPBA, la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires.

“Si se levanta la medida salimos a trabajar. Al pasajero que estuvo enojado hoy a la mañana, nosotros lo veremos a la tarde, y nosotros somos los que nos bancamos el mal humor social de ellos. Nosotros más que nadie sabemos por lo que pasa el pasajero en la calle”, concluyó el delegado de la línea 60.

