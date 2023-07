Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes y eventual caída de granizo para el AMBA: cuándo mejorará el tiempo

Se esperan fuertes tormentas y ocasional caída de granizo en el AMBA y alrededores. (NA/Santiago Pandolfi)

Después de las fuertes tormentas que se registraron ayer en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras localidades de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la misma región.

La advertencia de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, que pueden ser localmente fuertes, comprende al AMBA y al norte bonaerense, en localidades como Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Lincoln, Pergamino, San Pedro y Baradero, entre otras.

Según pronosticó el SMN, se espera que las tormentas de mayor intensidad se desarrollen durante esta noche y la madrugada de este jueves.

Además, el fenómeno podría venir acompañado por chaparrones intensos con abundante caída de agua en cortos períodos y granizo; mientras que se estiman valores totales de precipitación entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para el AMBA y alrededores. (SMN)

Para los residentes de las zonas mencionadas y otras localidades aledañas, el organismo meteorológico recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

En cuanto al pronóstico para este jueves, el SMN pronostica un cielo parcialmente nublado, con una posibilidad de entre el 10 y el 40% de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con vientos del sector sudeste rotando al este y una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 16.

Esta semana, el SMN publicó su informe trimestral sobre el pronóstico para todo el país, en el que explicó que durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, la probabilidad de precipitaciones será “normal o superior a la normal” sobre el este de Buenos Aires, al igual que en el norte del Litoral, el sur de Cuyo y el este de Patagonia.

Respecto a la temperatura, los niveles que se harán sentir durante estos tres meses en todo el territorio bonaerense también serán “normal o superior a los normales” que a los del período indicado, situación que también se replicará en Cuyo y La Pampa.

Alerta por nevadas para Neuquén, Río Negro y Chubut

En simultáneo al alerta amarilla para el AMBA y alrededores, el SMN mantenía esta mañana una alerta por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes, para el sur de Neuquén, en la zona de Los Lagos; el oeste de Río Negro en Bariloche y en las cordilleras de Pilcaniyeu y de Ñorquincó; y en toda la cordillera de Chubut.

En estos lugares se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En zonas de menor altitud, por su parte, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o mezcla de lluvia y nieve, de acuerdo a lo que indicó el servicio nacional.

El nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, por lo que el SMN recomendó a la población evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

